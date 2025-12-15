Márciusban Ghánával játszik felkészülési meccset a német válogatott

A Nationalelf a március 30-i időpontra eredetileg Elefántcsontpart nemzeti csapatával kötött le találkozót, a két válogatott azonban azonos csoportba került az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon – Ecuador és a vb-újonc Curacao társaságában.

A Julian Nagelsmann irányította német válogatott három nappal korábban Svájccal játszik, majd Stuttgartban méri össze erejét a ghánai csapattal, amelynek szövetségi kapitánya a Németországban született, a Borussia Dortmunddal Bundesliga-győztes Otto Addo.

A szintén vb-résztvevő ghánaiak az angolokkal, a horvátokkal és a panamaiakkal került egy csoportba.