Márciusban Ghánával játszik felkészülési meccset a német válogatott

2025.12.15. 14:02
A németek Elefántcsontpart helyett Ghánával játszanak felkészülési mérkőzést (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-válogatott márciusban Ghánával játszik világbajnoki felkészülési mérkőzést.

A Nationalelf a március 30-i időpontra eredetileg Elefántcsontpart nemzeti csapatával kötött le találkozót, a két válogatott azonban azonos csoportba került az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon – Ecuador és a vb-újonc Curacao társaságában.

A Julian Nagelsmann irányította német válogatott három nappal korábban Svájccal játszik, majd Stuttgartban méri össze erejét a ghánai csapattal, amelynek szövetségi kapitánya a Németországban született, a Borussia Dortmunddal Bundesliga-győztes Otto Addo.

A szintén vb-résztvevő ghánaiak az angolokkal, a horvátokkal és a panamaiakkal került egy csoportba.

 

 

