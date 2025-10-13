A svédek otthon is kikaptak Koszovótól, a belgák magabiztosan nyertek Walesben

B-CSOPORT

Svédország–Koszovó 0–1

A kvartett utolsó helyén álló svéd válogatott továbbra is az első győzelmére hajtott, és idegenben már kikapott Koszovótól 2–0-ra, az első félidőben pedig bebizonyosodott, hogy hazai pályán sem lesz könnyű dolga. S nem is a skandinávok kerültek előnybe, hanem a vendégek, amikor Veldin Hodza nyúlt bele egy rossz lövésbe, így került a labda Fisnik Asllani elé, aki közelről a kapuba helyezett. A szünet előtt majdnem megszületett a második koszovói gól is, ám Leon Avdullahu csak a kapufát találta el. Hozzátartozik az első 45 perc krónikájához, hogy úgy tűnt, a svédek nem kaptak meg egy tizenegyest, amikor a kapus, Arijanet Muric buktatta Viktor Gyökerest a büntetőterületen belül. Nyomtak a második félidőben a hazaiak, egyszerre volt a pályán Gyökeres, Alexander Isak, beállt a Newcastle-ben futballozó Anthony Elanga és a korábban Újpesten is megforduló Anton Salétros is, de nem akart megérkezni még az egyenlítő gól sem – Koszovó ismét legyőzte Svédországot, amelynek a második helyre minimális esélye maradt, igaz, a Nemzetek Ligája miatt a pótselejtezőről nem kell lemondania.

Szlovénia–Svájc 0–0

A selejtezősorozatban még gólt sem kapó Svájc előtt ott volt az esély, hogy bebiztosítsa kijutását, ehhez arra volt szükség, hogy megnyerje a mérkőzést, Koszovó viszont ne hozza el a három pontot Svédországból. Mindkét csapat óvatos volt Ljubljanában, amely főleg a szlovénok szemszögéből érdekes, hiszen nyeretlenül nem lehet kvalifikálni a világbajnokságra. A vendégek némileg közelebb álltak a győzelemhez, de nem született gól, Svájc ennek ellenére továbbra is jó helyzetben van, ám még nem nyerte meg a csoportot.

J-CSOPORT

Wales–Belgium 2–4

Wales korán vezetést szerzett, Joe Rodon fejelt a kapu bal oldalába Sorba Thomas bal oldali szögletéből. Nem sokáig örülhettek a hazaiak, ugyanis Ethan Ampadu tizenhatoson belüli kezezése miatt tizenegyeshez jutottak a belgák, Kevin De Bruyne pedig magabiztosan a jobb alsóba lőtt. Nem kellett sokat várni, már a vendégeknél volt az előny, Jérémy Doku befutotta Leandro Trossard indítását, majd lekészített, a jól érkező Thomas Meunier pedig a léc alá lőtt tíz méterről. Megfogta a szigetországiakat, hogy hátrányba kerültek, a szünet előtt tértek csak magukhoz, és ekkor Jordan James majdnem egyenlített is, ám Thibaut Courtois bravúrral védte a lövését. Kevés lehetőséget hozott a második félidő, a hazaiak nem tudtak veszélyeztetni, míg a másik oldalon a játékrész közepén Doku volt az, aki betalálhatott volna, de lapos lövését fogta Karl Darlow. Aztán ismét kezezés miatt jutottak újabb büntetőhöz a belgák – ezúttal James volt a ludas –, és De Bruyne kilőtte a bal alsót, Darlow hiába volt rajta ezúttal a lövésen. A végén szépítettek a walesiek, Nathan Broadhead szépen lőtt a kapu jobb oldalába, ám egy perc múlva érkezett a válasz Trossard jóvoltával, így a belgák két góllal nyertek, és vezetik a csoportjukat.

Észak-Macedónia–Kazahsztán 1–1

A hazaiak arra készültek, hogy kihasználják Wales esetleges botlását, hiszen azon a találkozón a belgák voltak az esélyesek. A papírforma az északmacedónok győzelmét vetítette előre a kazahok ellen, ám a gólhoz közelebb a vendégek álltak, akik az 54. percben meg is szerezték a vezetést. Sztole Dimitrievszki nagyon rosszul jött ki egy beívelésre, a védők is bizonytalankodtak, így Dinmuhamed Karaman közelről, háttal állva a kapuba húzta a labdát. Nyomtak a hazaiak, és húsz perccel később egyenlítettek, a volt újpesti Enisz Bardi szabadrúgásból, közel 30 méterről nagyon szépen lőtt a jobb felső sarokba. Maradt az 1–1, Észak-Macedónia így visszacsúszott a második helyre – az utolsó, Walesben sorra kerülő mérkőzésén megőrizheti pozícióját, amivel kiharcolhatja a pótselejtezős részvételt.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Svédország–Koszovó 0–1 (F. Asllani 32.)

Szlovénia–Svájc 0–0

B-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Svájc 4 3 1 – 9–0 +9 10 2. Koszovó 4 2 1 1 3–4 –1 7 3. Szlovénia 4 – 3 1 2–5 –3 3 4. Svédország 4 – 1 3 2–7 –5 1

J-CSOPORT, 8. FORDULÓ

Wales–Belgium 2–4 (Rodon 8., Broadhead 89., ill. De Bruyne 18., 76. – mindkettőt 11-esből, Meunier 24., Trossard 90.)

Észak-Macedónia–Kazahsztán 1–1 (Bardi 74., ill. Karaman 54.)