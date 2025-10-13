Mbappé nélkül nem ment – Franciaország megbotlott Izlandon

A francia válogatott azzal tudattal léphetett pályára Izland vendégeként, hogy győzelme esetén kijut a jövő évi világbajnokságra, feltéve, azt az amúgy felettébb valószínűtlen forgatókönyvet, hogy Ukrajna krakkói albérletében, „hazai pályán” kikap Azerbajdzsántól.

Csakhogy a Katarban ezüstérmes franciáknál sérülés miatt hiányzott Kylian Mbappé, és Didier Deschamps csapata az első félidőben nem is nagyon találta, hogyan lehetne pótolni a Real Madrid támadója okozta hiányt az izlandi kapu előtt. Mert persze a vendégek mezőnyfölényben voltak, de leginkább csak távoli lövésekkel, illetve oldalról középre ívelt labdákkal próbáltak veszélyeztetni, vajmi kevés sikerrel. S röviddel az után, hogy Krakkóban Olekszij Huculjak révén megszerezték a vezetést az ukránok, még távolabb került a tengerentúli repülőjegy hétfői megszerzése. Főleg, hogy a kontrákkal operáló izlandiak hat perccel a szünet előtt kiharcoltak egy szabadrúgást a tizenhatos bal oldalánál, a laposan belőtt és a védőkről lecsorgó labdát pedig Victor Pálsson közelről a kapuba kotorta – más kérdés, hogy a 34 éves védő a labda felé indulva két kézzel hatékonyan segített hanyatt esni Manu Konénak, ám a VAR-szobában ülők gyorsan túllendültek ezen...

A franciák a selejtezősorozatban másodszor kapituláltak – az első góljukat is Izlandtól kapták egy hónapja, ám akkor Mbappé egyenlített büntetőből a szünet előtt. Most viszont az első félidő ráadásában néhány másodpercen belül Michael Olise fejesét védte Elías Rafn Ólafsson, majd a kipattanóból Jean-Philippe Mateta vállon találta a gólvonalon álló Mikael Ellertssont, így a franciák először veszítettek el egy félidőt.

Ráadásul a csoport másik meccsén a szünet előtt Azerbajdzsán váratlanul egyenlített Ukrajna ellen – Vitalij Mikolenko a saját kapujába talált –, így valamelyest közelebb került a vb-hez a francia válogatott, de ehhez a hátralévő 45 percben meg kellett volna fordítania a mérkőzést. Ehhez az első lépést bő negyedóra után Christopher Nkunku révén megtette, igaz, a Milan támadója előbb kihagyott egy óriási ziccert, de két perc múlva kapott egy indítást a bal szélen, berobogott a tizenhatoson belülre, majd higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt. Néhány pillanattal később aztán újfent novemberre került a francia vb-kijutás kiharcolásának lehetősége, mert Krakkóban Huculjak a gólszerzők rubrikája után a gólpasszosok közé is feliratkozott, amikor egy beívelés nyomán akrobatikus mozdulattal lekészítette a labdát Ruszlan Malinovszkij elé, aki nem is hibázott (2–1).

Alig telt ismét öt perc, amikor a franciák fordítottak: a Nkunku gólja után csereként pályára lépő Maghnes Akliouche beadásából Mateta pofozta a hálóba a labdát, megszerezve első válogatottbeli gólját. Amit valószínűleg kicsit túlünnepeltek a vendégek, mert nem telt el 120 másodperc, és az izlandiak egyenlítettek Kristian Hlynsson révén (2–2). A gyors gólváltás után a kedélyek megnyugodtak – Izlandon és Lengyelországban is –, s bár a rendes játékidő utolsó percében a krakkói videóbíró les miatt visszavonta a harmadik ukrán gólt, az eredmény már egyik pályán sem változott.

Ez azt jelenti, hogy a franciák egyelőre még nem biztosították be világbajnoki szereplésüket, de a következő fordulóban éppen Ukrajna ellen lépnek pályára, ahol egy győzelemmel ezt megtehetik.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

D-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Izland–Franciaország 2–2 (Pálsson 39., Hlynsson 70., ill. Nkunku 63., Mateta 68.)

Ukrajna–Azerbajdzsán 2–1 (Huculjak 30., Malinovszkij 64., ill Mikolenko 45+3. – öngól)