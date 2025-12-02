Spanyol címvédés a női labdarúgó Nemzetek Ligájában

A spanyol női labdarúgó-válogatott megvédte címét a Nemzetek Ligájában, mivel a döntő hazai visszavágóján 3–0-ra legyőzte Németországot.
A világbajnok spanyolok pénteken gól nélküli döntetlent játszottak Kaiserslauternben, a finálé első meccsén, majd vasárnap szárkapocscsonttörés miatt elveszítették egyik legjobbjukat, Aitana Bonmatít. A háromszoros aranylabdást éppen kedden műtötték meg, és körülbelül öt hónapot kell kihagynia.
A keddi mérkőzésen Cláudia Pina duplázott, és Victoria López Serrano is betalált. A találkozót több mint 55 ezren látták az Atlético Madrid stadionjában, ezzel megdőlt a spanyol női válogatott nézőcsúcsa hazai pályán.
Legfrissebb hírek
Davis-kupa: Spanyolország–Németország elődöntőt rendeznek majd
Tenisz
2025.11.20. 23:05
Ezek is érdekelhetik