Spanyol címvédés a női labdarúgó Nemzetek Ligájában

2025.12.02. 21:26
női Nemzetek Ligája női labdarúgás Spanyolország Németország döntő
A spanyol női labdarúgó-válogatott megvédte címét a Nemzetek Ligájában, mivel a döntő hazai visszavágóján 3–0-ra legyőzte Németországot.

A világbajnok spanyolok pénteken gól nélküli döntetlent játszottak Kaiserslauternben, a finálé első meccsén, majd vasárnap szárkapocscsonttörés miatt elveszítették egyik legjobbjukat, Aitana Bonmatít. A háromszoros aranylabdást éppen kedden műtötték meg, és körülbelül öt hónapot kell kihagynia.

A keddi mérkőzésen Cláudia Pina duplázott, és Victoria López Serrano is betalált. A találkozót több mint 55 ezren látták az Atlético Madrid stadionjában, ezzel megdőlt a spanyol női válogatott nézőcsúcsa hazai pályán.

 

