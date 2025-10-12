Fájdalmas vereségről írnak az örmények, akik már az írek ellen készülnek

„Szívszorító” – ezt a jelzőt használta a szombati mérkőzést követően az ArmSport.am, amely kiemelte a két magyar gólszerzőt, Lukács Dánielt és Gruber Zsombort.

A News.am leginkább Jegise Melikjan szövetségi kapitány véleményével foglalkozott. A szakember megérdemeltnek nevezte Magyarország sikerét, noha csalódottságát is kifejezte. „Így is sok pozitívum van, amelyből építkezhetünk” – idézte Melikjan szavait az említett forrás.

„Az első kapott gól után két helyzetet is kialakítottunk, az egyenlítés azonban Tigran Barszegjan csapatkapitány lábában maradt” – fogalmazott az InterFootball.am a tudósításában.

Abban egyetértettek az örmény lapok, hogy nincs idő rágódni a vereség miatt, hanem minden erővel a keddi, írek elleni összecsapásra kell készülni.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai D. – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Sz. Muradjan, Pilojan – Hovhanniszjan, Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpercjan, Tiknizjan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Írország 1–0

