Fájdalmas vereségről írnak az örmények, akik már az írek ellen készülnek

„Szívszorító” – ezt a jelzőt használta a szombati mérkőzést követően az ArmSport.am, amely kiemelte a két magyar gólszerzőt, Lukács Dánielt és Gruber Zsombort.
A News.am leginkább Jegise Melikjan szövetségi kapitány véleményével foglalkozott. A szakember megérdemeltnek nevezte Magyarország sikerét, noha csalódottságát is kifejezte. „Így is sok pozitívum van, amelyből építkezhetünk” – idézte Melikjan szavait az említett forrás.
„Az első kapott gól után két helyzetet is kialakítottunk, az egyenlítés azonban Tigran Barszegjan csapatkapitány lábában maradt” – fogalmazott az InterFootball.am a tudósításában.
Abban egyetértettek az örmény lapok, hogy nincs idő rágódni a vereség miatt, hanem minden erővel a keddi, írek elleni összecsapásra kell készülni.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai D. – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Sz. Muradjan, Pilojan – Hovhanniszjan, Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpercjan, Tiknizjan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)
A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Írország 1–0
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
3
3
–
–
|9–2
|+7
|9
|2. MAGYARORSZÁG
3
1
1
1
|6–5
|+1
|4
|3. Örményország
3
1
–
2
|2–8
|–6
|3
|4. Írország
3
–
1
2
|3–5
|–2
|1