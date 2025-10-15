Nemzeti Sportrádió

„Megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak” – a kapus nővére nem hitte el, hogy Tóth Balázs egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd

2025.10.15. 17:13
Tóth Balázs és Cristiano Ronaldo csatája a két válogatott szeptemberi budapesti mérkőzésén (Fotó: Szabó Miklós)
Cristiano Ronaldo magyar válogatott Tóth Balázs
Mint beszámoltunk róla, Tóth Balázs volt a magyar válogatott egyik legjobbja a kedd esti, Portugália elleni labdarúgó-vb-selejtezőn (2–2). A kapus remek teljesítménye sokaknak örömet szerzett, természetesen a legnagyobb boldogságot a családtagok érezték – Tóth Balázs nővére, Vivien megható Facebook-posztban osztotta meg gondolatait.

Bazsikám, ha valaki 28 évvel ezelőtt, amikor a kórházból hazahozva anya meg apa a kezembe adott, azt mondja, hogy ezeket a sorokat könnyes szemmel fogom leírni, lehet, kiröhögöm. De én része voltam annak a küzdelemnek, lemondásnak, ami idáig vezetett téged. Mindig is hittem benned, de azt sosem gondoltam volna, hogy kilencven percen keresztül egy meccsen érted fogok izgulni” – kezdődik a poszt, amelyben Vivien a közös gyermekkor emlékeinek felidézése után így fogalmaz:

„Ilyenkor elfogja a szívemet az az érzés, hogy az a tejfölszőke kisfiú gyerekként megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fog védeni, én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kis faluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz. Te mégis megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak, főleg, ha annyit küzdenek érte, mint Te. A világ legbüszkébb nővére lehetek ma, ahogy teljesítettél, és ahogy megmutattad, hogy soha nem szabad feladni az álmokat. Mérhetetlenül büszke vagyok rád, és remélem, minden további álmod valóra fog válni.”

Cristiano Ronaldo kétszer is a kapuba talált a kedd esti mérkőzésen, de a mieink a 91. percben Szoboszlai Dominik közeli góljával egyenlítettek. Az, hogy azokban a pillanatokban még volt esély az egyenlítésre, Tóth Balázs néhány korábbi nagy védésének is köszönhető.

Tóth Balázs 2008-ban került a Kazincbarcika utánpótlásából a Puskás Akadémiára. Később kölcsönben játszott a Videoton utánpótlásában és az NB II-es Csákvárban; az NB I-ben 2020 tavaszán, a Puskás Akadémia színeiben mutatkozott be. 2023 nyarán ismét a fehérváriakhoz igazolt, egy évvel később szerződött jelenlegi csapatába, az angol másodosztályú Blackburn Roversbe.

Sofascore: Tóth Balázs lett a selejtezőforduló legjobb kapusa

A mieink ellen duplázó Cristiano Ronaldo nem fért be az álomtizenegybe.

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen

A legalacsonyabb értékelést Kerkez Milos és Bolla Bendegúz kapta.

„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

Szalai Attila: A kemény munka és az alázat mindig kifizetődik.

Marco Rossi: Nehéz megmondani, ez a bravúr hol helyezkedik el a sorban, de megérdemeltük

A szövetségi kapitány beszélt Szalai Attila remek játékáról, s arról, hogy ő mindvégig bízott benne, ezzel szemben elárulta, jelenleg nem kérdés, hogy Dárdai Márton előtt van.

 

 

