„Megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak” – a kapus nővére nem hitte el, hogy Tóth Balázs egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd

„Bazsikám, ha valaki 28 évvel ezelőtt, amikor a kórházból hazahozva anya meg apa a kezembe adott, azt mondja, hogy ezeket a sorokat könnyes szemmel fogom leírni, lehet, kiröhögöm. De én része voltam annak a küzdelemnek, lemondásnak, ami idáig vezetett téged. Mindig is hittem benned, de azt sosem gondoltam volna, hogy kilencven percen keresztül egy meccsen érted fogok izgulni” – kezdődik a poszt, amelyben Vivien a közös gyermekkor emlékeinek felidézése után így fogalmaz:

„Ilyenkor elfogja a szívemet az az érzés, hogy az a tejfölszőke kisfiú gyerekként megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fog védeni, én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kis faluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz. Te mégis megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak, főleg, ha annyit küzdenek érte, mint Te. A világ legbüszkébb nővére lehetek ma, ahogy teljesítettél, és ahogy megmutattad, hogy soha nem szabad feladni az álmokat. Mérhetetlenül büszke vagyok rád, és remélem, minden további álmod valóra fog válni.”

Cristiano Ronaldo kétszer is a kapuba talált a kedd esti mérkőzésen, de a mieink a 91. percben Szoboszlai Dominik közeli góljával egyenlítettek. Az, hogy azokban a pillanatokban még volt esély az egyenlítésre, Tóth Balázs néhány korábbi nagy védésének is köszönhető.

Tóth Balázs 2008-ban került a Kazincbarcika utánpótlásából a Puskás Akadémiára. Később kölcsönben játszott a Videoton utánpótlásában és az NB II-es Csákvárban; az NB I-ben 2020 tavaszán, a Puskás Akadémia színeiben mutatkozott be. 2023 nyarán ismét a fehérváriakhoz igazolt, egy évvel később szerződött jelenlegi csapatába, az angol másodosztályú Blackburn Roversbe.