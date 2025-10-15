Szoboszlai elárulta, megtörtént-e a mezcsere Ronaldóval

„Büszke vagyok ez egész csapatra! Végigküzdöttük a meccset! Jól kezdtünk, volt egy kis lejtő is a játékunkban, de aztán összekaptuk magunkat. Csak pozitívumokat tudok mondani. A gólom azon múlott, hogy annyira elfáradtam, hogy nem tudtam már a rövidre menni. Reménykedtem, hogy a hosszúra jön. A végsőkig bíztam benne, hogy sikerül egyenlítenünk” – mondta Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitányát természetesen megkérdezték arról is, hogy cserélt-e mezt Cristiano Ronaldóval. Ez ugyanis Budapesten elmaradt, a két kiválóság csak beszélgetett egymással, a portugál gólrekorder ugyanis másnak adta a mezét. De megígérte, hogy Lisszabonban Szoboszlaival cserél mezt, és ezt meg is tartotta.

„Igen, megvolt a mezcsere” – árulta el Szoboszlai.