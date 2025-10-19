Nemzeti Sportrádió

„A siker nem véletlen” – Cristiano Ronaldo üzent a bombagólja után

2025.10.19. 13:55
Joao Félix nagyszerű párost alkot Cristiano Ronaldóval (Fotó: Getty Images)
Az Al-Naszr szombaton 5–1-es győzelmet aratott az Al-Fateh ellen a szaúdi bajnokságban. A csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a lefújást követően az Instagramon üzent.

Cristiano Ronaldo a második félidőben előbb kihagyott egy tizenegyest, majd néhány perccel később távoli bombával javított, amellyel megszerezte karrierje 949. gólját – klubszinten 800-nál jár. A találat után látványosan ünnepelt, majd a lefújás után közösségi oldalán is üzent – ahogy tőle megszokhattuk, ezúttal is a kitartás és a munka fontosságára célzott.

A siker nem véletlen.

A mérkőzésen azonban nem ő volt a főszereplő. Csapattársa és honfitársa, Joao Félix három góllal zárta az estét, ezzel a szaúdi liga góllövőlistájának élére ugrott. Az Al-Naszr már az első félidőben irányította a játékot, Félix 13. percben szerzett góljával gyorsan előnyt szerzett, majd a második játékrészben újabb két alkalommal is betalált. Kingsley Coman szintén eredményes volt, így Jorge Jesus csapata magabiztosan hozta a találkozót.

SZAÚDI LIGA
Al-Naszr–Al-Fateh 5–1 (Joao Félix 13., 68., 79., C. Ronaldo 60., K. Coman 75., ill. Bendebka 54.)

 

Ezek is érdekelhetik