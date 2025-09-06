„Még mindig ott van a kéznyom...” – Gattuso felpofozta játékosait az öltözőben

Mint arról beszámoltunk, az olasz válogatott ötgólos sikert aratott az észtek ellen a világbajnoki selejtezők pénteki játéknapján. A végeredményhez képest az első félidő korántsem festett jól hazai szempontból, így Gennaro Gattusónak a szünetben kellett kitalálnia valamit. A részletekbe két gólszerző, Alessandro Bastoni és Giacomo Raspadori avatta be az érdeklődőket.

„Rengeteg elszántságot adott nekünk, kitartásra buzdított. Jó néhány pofont is kiosztott, amire szükségünk is volt ébresztőként. Utólag azt mondom, megérte” – fogalmazott Bastoni a lefújást követően.



„Ezek nemcsak metaforikus pofonok voltak, tényleg kaptunk tőle. Még mindig ott van a kéznyom a tarkómon. Elérte a célját, hiszen csak a második játékrészben hoztuk ki magunkból azt, amire képesek vagyunk” – ezek már Raspadori szavai, aki két gólpasszt is adott.

Gattusónak ez volt az első mérkőzése az olasz válogatott kispadján.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

I-CSOPORT

Olaszország–Észtország 5–0 (Kean 58., Retegui 69., 89., Raspadori 70., Bastoni 90+2.)