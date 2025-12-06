F1, Abu-dzabi Nagydíj, 3. szabadedzés

A vb-éllovas Lando Norris volt fölényben a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj péntekjén, de a brit egyelőre nem ragadtatta el magát. Két bajnoki riválisa közül Max Verstappen mindkétszer második lett, és úgy érezte, még nem elég gyors a Red Bull, míg Oscar Piastri egyértelmű hátrányban volt, de bízott az előrelépésben. Arról, hogy miként alakul az év utolsó szabadedzése, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.