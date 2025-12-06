Nemzeti Sportrádió

F1, Abu-dzabi Nagydíj, 3. szabadedzés

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 11:16
Fotó: AFP
Címkék
szabadedzés F1 Abu-dzabi Nagydíj Formula–1
A vb-éllovas Lando Norris volt fölényben a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj péntekjén, de a brit egyelőre nem ragadtatta el magát. Két bajnoki riválisa közül Max Verstappen mindkétszer második lett, és úgy érezte, még nem elég gyors a Red Bull, míg Oscar Piastri egyértelmű hátrányban volt, de bízott az előrelépésben. Arról, hogy miként alakul az év utolsó szabadedzése, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

Kapcsolódó tartalom

Norris, Verstappen vagy Piastri? – a 2025-ös szezonzáró következik Abu-Dzabiban

A múlt nem a vb-éllovas mellett szól; a holland rendkívül nyugodt; az ausztrálnak adott esetben segítenie kell a csapattársát?

F1-idényzáró: az izgalmas verseny minden pillanata élőben az M4 Sporton

Ujvári Máté már a paddockból jelenti a legfrissebb híreket, érdekességeket és kulisszatitkokat.

Norrisnak a világot jelentené a bajnoki cím, de nem fogja megkérni Piastrit, hogy segítsen neki

A brit szerint nem lenne jogos kérés. Az ausztrál tudja, hogy nem veszíthet semmit, míg Verstappen csak élvezi a helyzetet.

A kétfrontos háború átka – Zsoldos Barna jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Reméljük, a hármas csatába semmilyen külső körülmény sem szól bele.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

F1
18 órája

Norris szerint még nincs ok a mosolygásra; Verstappen úgy érzi, egyelőre nem elég gyors Abu-Dzabiban

Piastri lépéshátrányban van, de így is harcba szállna a pole-ért, miközben a McLaren tisztázta, hogy kész csapatutasítást alkalmazni.

 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés11.30–12.30
Időmérő15.00–16.00
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

szabadedzés F1 Abu-dzabi Nagydíj Formula–1
Legfrissebb hírek

Norris szerint még nincs ok a mosolygásra; Verstappen úgy érzi, egyelőre nem elég gyors Abu-Dzabiban

F1
18 órája

Norris és Verstappen továbbra is az élen; Piastri a top 10-en kívül a második abu-dzabi edzésen

F1
20 órája

Nyolc ezredmásodperc: Norris szoros csatában Verstappen előtt az Abu-dzabi Nagydíj nyitó edzésén

F1
Tegnap, 10:16

A kétfrontos háború átka – Zsoldos Barna jegyzete

F1
2025.12.04. 23:34

Norrisnak a világot jelentené a bajnoki cím, de nem fogja megkérni Piastrit, hogy segítsen neki

F1
2025.12.04. 20:06

Norris, Verstappen vagy Piastri? – a 2025-ös szezonzáró következik Abu-Dzabiban

F1
2025.12.04. 18:10

A Cadillac a Super Bowl reklámblokkjában leplezi le 2026-os autóját

F1
2025.12.03. 14:58

F1-idényzáró: az izgalmas verseny minden pillanata élőben az M4 Sporton

F1
2025.12.03. 14:26
Ezek is érdekelhetik