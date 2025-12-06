Thomas Müller: Levadászom Lionel Messit!



LEHETSÉGES, HOGY UTOLJÁRA csap össze a nyolcszoros aranylabdás zseni, Lionel Messi és a Bayern München elnyűhetetlen legendája, Thomas Müller – a két ikon az észak-amerikai profi liga (MLS) rájátszásának döntőjében találkozik, Messi az Inter Miamit, Müller a Vancouvert erősít. Pályafutásuk során eddig tízszer találkoztak ellenfélként a pályán, hétszer a német támadó örülhetett – ki ne emlékezne Németország 1–0-s sikerére a 2014-es világbajnokság fináléjában Argentina ellen, vagy a Bayern München 8–2-es győzelmére a Barcelona ellen a 2020-as Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében. A két legenda ezúttal az MLS döntőjében csap össze, a Keleti főcsoportból a Vancouver Whitecaps, míg nyugatról az Inter Miami is története során először jutott be a fináléba. Müller ezúttal is le szeretné győzni régi riválisát, s szokásához híven – humorosan – hangolódott az összecsapásra.



„Ha az eredményeket nézzük, tényleg jó a mérlegem Lionel Messi ellen, de ez most nem Messi és Müller, hanem az Inter Miami és a Vancuver Whitecaps csatája lesz – idézi az ESPN a 36 esztendős német támadó szavait. – Talán az ellenfél sikere egy kicsit jobban függ tőle, mint a miénk tőlem, mert alighanem mi egységesebb csapatot alkotunk, s nagyon várjuk már ezt a találkozót. Messi továbbra is a világ egyik legjobbja, ezen a döntőn ő lesz a legjobb játékos, aki pályára lép, bármikor megvillanhat ezúttal is, de van egy üzenetem számára: ezúttal is levadászom!”

MLS, RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

20.30: INTER MIAMI–VANCOUVER WHITECAPS

Fort Lauderdale,

Vezeti: Drew Fischer (kanadai)