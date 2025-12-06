Imre Bence 2026 nyarától a Veszprém kézilabdázója – hivatalos

A Veszprém hosszú távú, 2030 nyaráig szóló megállapodást kötött Imre Bencével, aki a THW Kieltől tér haza – olvasható a közleményben.

„Sokáig gondolkodtam, mi lenne a jó döntés a kézilabda-pályafutásom szempontjából, és arra jutottam, eljött az ideje, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek – idézi a veszprémi klubhonlap a 23 éves Imre Bencét. – Óriási váltás, de az, hogy a világ egyik legjobb és legsikeresebb edzőjével dolgozhatok együtt egy magyar csapatnál, nagyon motivál. Emellett nagyon fontos, hogy a családom Magyarországon él, és bár szereztem új barátokat Kielben, egyedül nem volt könnyű. A család nekem nagyon fontos, legalább annyira, mint a kézilabda. Jól éreztem és érzem magam Kielben, ám most ez a legjobb döntés. Nagyon sokat jelentett a számomra, hogy Veszprémben nem csupán a vezetőkkel, de Xavi Pascuallal is hosszasan tudtam egyeztetni. Felvette velem a kapcsolatot, elmondta az elképzeléseit, amik szakmai szempontból nagyon szimpatikusak voltak. Óriási pluszt jelentett, hogy négyszemközt mindent átbeszélhettünk. Ha valaki megnézi az eredménylistáját és megismeri, megállapíthatja, olyan edző, aki már letett valamit az asztalra és nagyon hiteles.”

„Imre Bence tökéletesen illik abba a képbe, amit a magyar játékosokról vázoltam a Veszprémbe érkezésemkor – fogalmazott Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója. – Mi minden olyan magyar játékost szívesen látunk, aki klub- és válogatott szinten is magas szintű teljesítményt nyújt, képes hozzásegíteni bennünket a Bajnokok Ligája megnyeréséhez, valamint szakmailag és emberileg is illeszkedik a hosszú távú stratégiánkba. De önmagában az nem elég, hogy mi mit szeretnénk. Ehhez az is kell, hogy a kiszemeltünk igenis nálunk, a Veszprémben akarjon játszani. Bencével egymásra találtunk, nagyon büszke vagyok arra, hogy a több sztárkérője közül bennünket választott.”

Imre Bence hatéves kora óta kézilabdázik, idehaza az első felnőttcsapata a Ferencváros volt, onnan szerződött 2024-ben a THW Kielbe, amellyel az idén Német Kupát és Európa-liga-bronzérmet nyert. A 2023-as junior-világbajnoki ezüstérmet követően a nemzetközi ismertséget a 2024-es Európa-bajnokság hozta meg neki, a párizsi olimpián is részt vett, az év magyar kézilabdázójának is megválasztották.

„Lehet azt mondani, hogy álljunk ki csak magyar játékosokkal, de egy Bajnokok Ligája-győzelemre törő csapatnál ezt lehetetlen megvalósítani – tette hozzá Bartha Csaba. – Nincs tizenhat-tizennyolc magyar világklasszis, legfeljebb nyolc-tíz. Ha 2026 őszén ebből kettő-kettő játszik Szegeden, Plockban és nálunk, azon nincs mit szégyellnünk. Ha pedig távolabb tekintünk, még szebb a kép, különösen, ha Gáncs-Pető Máté fejlődésére gondolok. Minden magyar játékos előtt nyitva áll az ajtónk, csak legyen, aki úgy be mer dörömbölni rajta, mint Bence tette.”