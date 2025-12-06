„Azonnali beavatkozásra nincs szükség” – veszprémi közlemény a sérült kézilabdázóról

Mint beszámoltunk róla, a Sporting CP elleni csütörtöki, 32–31-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés második félidejében Yanis Lenne súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, a francia szélső csak a társak segítségével tudta elhagyni a játékteret.

Lennét azóta több helyen, többfajta módszerrel megvizsgálták, és bár – mint a bevezetőben olvasható – pontos diagnózis még nincs, a veszprémiek bizakodnak, hogy a szélsőjüknek nem kell újfent hosszú időt kihagynia, mint legutóbb az Achilles-ín-sérülése miatt.

Lenne a következő héten hazautazik, találkozik a francia válogatott orvosával, egy specialista is megnézi a térdét – derült ki a klubhonlapról.