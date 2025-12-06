„Azonnali beavatkozásra nincs szükség” – veszprémi közlemény a sérült kézilabdázóról
„Az orvosok egybehangzó véleménye, hogy még kis időre szükség van a pontos diagnózis meghatározásához. Az eddigi vizsgálatok alapján az az egyértelmű vélemény alakult ki, hogy azonnali beavatkozásra nincs szükség” – adott helyzetjelentést Yanis Lenne állapotáról a veszprémi kézilabdaklub szombaton a hivatalos honlapján.
Mint beszámoltunk róla, a Sporting CP elleni csütörtöki, 32–31-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés második félidejében Yanis Lenne súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, a francia szélső csak a társak segítségével tudta elhagyni a játékteret.
Lennét azóta több helyen, többfajta módszerrel megvizsgálták, és bár – mint a bevezetőben olvasható – pontos diagnózis még nincs, a veszprémiek bizakodnak, hogy a szélsőjüknek nem kell újfent hosszú időt kihagynia, mint legutóbb az Achilles-ín-sérülése miatt.
Lenne a következő héten hazautazik, találkozik a francia válogatott orvosával, egy specialista is megnézi a térdét – derült ki a klubhonlapról.
Kézilabda
2025.12.04. 20:30
Kellett Corrales utolsó másodperces bravúrja is, a Veszprém legyűrte a Sporting CP-t
Fontos győzelmet aratott a magyar csapat, és megerősítette a harmadik helyét a Bajnokok Ligája A-csoportjában.
Legfrissebb hírek
Futsal: a DEAC sem tudta megállítani a Veszprémet
Labdarúgó NB I
2025.11.28. 22:00
A Füchse Berlin otthon is legyőzte a Veszprémet
Kézilabda
2025.11.27. 22:25
Nem elég csupán Gidselre figyelni Berlinben
Kézilabda
2025.11.27. 11:37
Ezek is érdekelhetik