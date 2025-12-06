Kispályás futballmentő tornasorozat Fejér vármegyében

Schneider Béla

Tiszteletre méltó kezdeményezés fut Fejér vármegyében a nagypályás csapat nélkül maradt települések futballéletének megőrzésére. Évek óta megrendezi a Magyar Labdarúgó-sövetség Fejér Vármegyei Igazgatósága a kispályás tornasorozatot, amelynek Sukorón rendezett novemberi állomásán személyesen tapasztalhattuk meg a bajnokság sajátos közegét: a meccsekre egyszerre jellemző a baráti társaságok közötti focik könnyed hangulata, valamint a szervezett keretek, játékvezetői kontroll és az éles eredménydokumentáció biztosította kiélezett küzdelem. Miközben a műfüves kispályán a házigazda Sukoró, Csősz, Szabadbattyán és Zámoly csapata vívta egymással párharcait, a pálya szélén a kezdeményezővel, Schneider Béla Fejér vármegyei MLSZ-igazgatóval beszélgettünk a kezdetekről és a tapasztalatokról.

„A covid időszaka alatt készítettünk különféle statisztikákat az igazgatóságunkat érintő futballhelyzetről, ekkor vált világossá, hogy a száznyolc Fejér vármegyei településből harminckilenc olyat találni, ahol nem működik felnőtt nagypályás csapat – mondta az Esterházy Miksa-díjas, 65 éves sportvezető, aki sportolói időszaka során tájfutásban ért el jelentős eredményeket. – Ekkor elhatároztam, hogy mind a harminckilenc polgármestert megkeresem személyesen vagy levélben, és megkérdezem, lenne-e a községnek kedve és kapacitása részt venni egy kispályás bajnokságban. A harminckilencből huszonegy falu csapata rajthoz állt. Az elmúlt évek szereplői közül vannak olyanok – Lovasberény és Zichyújfalu –, amely a kispályán megerősödve elindult a nagypályás MLSZ-bajnokságban.”

A vármegyei labdarúgás elöljárója kiemelte, hogy a vetélkedés lehetőséget ad a nagypályás csapat híján más településen futballozóknak is a kispályás „hazajátszásra”. Sőt, olyan is előfordul, hogy egy helységben párhuzamosan működik a nagypályás bajnokságban szereplő csapat és a kispályás baráti társaság (szigorúan korlátozott átfedésekkel). A „kis” bajnokságban pályára léphetnek igazolt játékosok is, de itt is életben vannak a versenyszellemet védő intézkedések, például nem vethetők be vármegyei első osztály feletti szinten futballozó személyek. A lebonyolítás a következő: a tizenhat csapatot négy négyes csoportba sorolták, a résztvevő települések ősszel és tavasszal is otthont adnak egy-egy körmérkőzéses tornának, majd a csoportgyőztesek lépnek tovább a négyes döntőbe.

A bajnokságban a jelenlegi idényben tizenhat együttes szerepel, az ötlet működőképességéről pedig Sukorón néhány érintett spontán visszajelzése alapján is meggyőződhettünk. Tóth László, a környéken csak „Olasz” néven ismert, hajdan az 1982-es világbajnok Olaszországért és Paolo Rossiért bolonduló szabadbattyáni csapatvezető a közösségi hangulatot dicsérte. A csőszi csapattal érkező polgármester, Szalai Gyula elmondta, az 1040 lelkes zsákfaluban a kispályás futball sokat jelent a helyieknek, a település korábban Táccal közös nagypályás csapatot tartott fenn, az általános iskola néhány éve megszűnt, az óvoda azonban teljes létszámmal működik. Ami a nagy képet illeti: a Fejér vármegyei első, másod- és harmadosztályban az igazgató tájékoztatása szerint jelenleg összesen 70 nagypályás felnőtt csapat szerepel, az utánpótlásban az elmúlt években bővülés figyelhető meg, és működik 39 csapatos öregfiúk-bajnokság, valamint négycsapatos old boys-bajnokság is.

Érdemes szólni az országos viszonyokról is. A többször idézett Hátsó füves-kimutatás szerint az elmúlt huszonöt évben Magyarországon 32 százalékkal csökkent a nagypályás felnőtt csapatok száma, a negatív tendencia pedig az elmúlt években sem mérséklődött. A falvak közösségi életének serkentését és a helyi identitás erősítését szolgálja a Hátsó füves futballmentő túra nevű civil kezdeményezés, amely 2022-es indulása óta immár nyolc vármegyében összesen 67 „futballhalott” települést mozgatott meg, az alkalmilag újjászerveződő csapat nagypályás mérkőzése mellett labdarúgás-történeti kiállítást és kulturális programot is kínálva. Mérhető eredmény, hogy négy érintett településen azóta újra megszervezték és benevezték az MLSZ nagypályás bajnokságába a falu csapatát.

Rajzpályázat gyermekeknek Schneider Béla Fejér vármegyei MLSZ-igazgató fontosnak tartja, hogy a „futball tudatát” fenntartsák a lehető legtöbb településen és valamennyi korosztályban. A gyermekeket szólítja meg az általános iskolásoknak meghirdetett, nagy népszerűséggel futó rajzpályázat is, amelynek eredményhirdetésére hagyományosan a vármegyei kupa döntőjén kerítenek alkalmat.