Tomanóczy Tibor: A szülő az utánpótlásedző legnagyobb ellensége

Tizenötödik alkalommal rendezte meg az Utanpotlassport.hu szerkesztősége a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában az Egy nap az utánpótlásért című konferenciát, amelyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett. Az esemény „Kicsi vagyok, majd megnövök” című előadásán Tomanóczy Tibor, a korábbi 152-szeres válogatott röplabdázó, a DSE Röplabda Akadémia szakmai vezetője, a dunaújvárosiak U20-as és felnőttcsapatának vezetőedzője volt a főszerepben. A pódiumbeszélgetés első felében a korán és későn érő gyerekek csapatba építése, és az azzal járó problémák kezelése szolgáltatta a fő témát. Esett szó arról is, hogyan tarthatók meg a versenysportban a gyengébb fizikai mutatójú fiatalok, illetve miképpen motiválhatók és tarthatók a „földön” a kortársaiknál érettebb, ezért eredményesebb tizenévesek.

„A mi sportágunkban az érvényes – hasonlóan a kézi-, a kosár- vagy éppen a vízilabdához –, hogy az edzők mindig a magas, egyben tehetséges és ügyes gyerekeket keresik – kezdte Tomanóczy. – A tapasztalatom szerint azonban ez az együttállás nagyon ritka a fiatalabb korosztályokban.

Az az általános tendencia, hogy a legkisebbeknél az alacsonyabb játékosok a legügyesebbek, aminek a fő oka az lehet, hogy a koordinációs és a finom motorikus képességek terén ők előrébb járnak, mint a magas kortársaik, akik jellemzően jóval később érnek meg.

A nyúlánk gyerekeknél sokszor tapasztaljuk, hogy a fejlődésük nagyon rapszodikus, mert amikor hirtelen növésnek indulnak, egyszerűen szétesik a mozgásuk, és időbe telik mire utolérik magukat. Ráadásul a magas gyerekeknél a hirtelen növekedés a kamaszkorban akár kétszer-háromszor is előfordulhat, és többnyire minden egyes ilyen alkalommal az alapmozgásokat – mint futás, ugrás és esés – is újra meg kell tanítani nekik. Ehhez képest az alacsony játékosoknál ezek a képességek gyakran természetesen jönnek maguktól, és szinte azt lehet mondani, hogy az ügyesség, illetve a könnyed, összeszedett mozgás is adottságnak tekinthető náluk.

Majd, amikor elérnek a fiatalok az U17-U18-as korosztályig, egyszer csak az tapasztalható, hogy a magas fiúk robbanásszerű fejlődésnek indulnak, és előtérbe kerülnek, ezáltal pedig nemcsak utolérik, hanem hirtelen akár le is hagyják a kisebbeket.

Nyilván, a röplabdasport nem szeretné elveszíteni azokat a játékosokat sem, akik nem érik el a kétméteres magasságot, így nekik az évek során kitalálták a feladó és a liberó pozícióját, ahol az átlagos magasságúak is érvényesülni tudnak."

Tomanóczy Tibor Fotó: Vasas Attila

A szakember szerint a fiataloknál az is rendkívül fontos a sportágválasztásnál, hogy hol érzik igazán jól magukat, mert lehet, hogy bár valamiben nem annyira kiemelkedően tehetségesek, de ha jó társak és csapat veszi körül őket, akkor azt a sportágat attól még ugyanígy imádhatják, és szívvel-lélekkel űzhetik.

Például a dunaújvárosi röplabda-akadémián mi senkit nem tanácsolunk el a sportágtól, mert az adott gyerek az alkatától függetlenül is lehet értékes és hasznos tagja a közösségnek.

Szeretnénk mindenkit megfertőzni a röplabdasport szeretetével. A sportágunkban alapjában véve minden tanítható és fejleszthető, egyedül a gyerek magasságára nincs ráhatásunk, az puszta genetikai adottság.

Edzőként egyébként nekünk az a feladatunk, hogy mindenkinek megtaláljuk a helyét, a szerepét az együttesen belül,

méghozzá úgy, hogy azt érezze: szerves része a csapatnak. Mivel csapatsportról beszélünk, így a sikerélmény is közös, amit az is magáénak érezhet, aki nem feltétlenül az előtérben szerepel, és tűnik ki éppen a tehetségével. Persze, gyakran okoz fejtörést, hogy mindenki esetében megtaláljuk, mire lehet alkalmas, a hitvallásom azonban az: nem igazi utánpótlásedző, aki csak azért mond le egy játékosról, mert az szerinte nem elég tehetséges. Lehet, hogy nem lesz mindenkiből válogatott röplabdázó, de a mi feladatunk ennél nemesebb: mindannyiukból sportembert kell nevelnünk."

Az előadás második felében a sportszülőkkel való kapcsolattartás is terítékre került. Tomanóczy igencsak sarkos véleményt fogalmazott meg a túlbuzgó apukákról és anyukákról.

A szülő az utánpótlásedző legnagyobb ellensége

– summázta. – Számtalanszor előfordult nálunk is, hogy a szülők megpróbáltak beleszólni a mi munkánkba, de ez sosem vezetett még jóra. Ha már ránk bízták a gyereküket, akkor fontos, hogy ne kételkedjenek a hozzáértésünkben, illetve abban, hogy megfelelő szakmaisággal foglalkozunk a csemetéjükkel."

(Kiemelt képen: Tomanóczy Tibor Fotó: Vasas Attila)