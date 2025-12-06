NHL: az Anaheim óriási csata végén lezárta a Washington győzelmi sorozatát
A Washington háromszor is vezetést szerzett az Anaheim otthonában, de a hazaiak mindháromszor egyenlítettek, majd a szétlövésben Troy Terry és Mason McTavish góljával meg is nyerték a meccset. Beckett Sennecke és Ross Johnston egy-egy gólt és asszisztot jegyzett a hazai csapatban. A Washington hat győzelem után kapott ki, és megszakadt vezére, Alekszandr Ovecskin ugyanennyi ideje tartó pontgyűjtő szériája is.
Kyle Connor sorozata életben maradt, a winnipegi szélső egymás után a negyedik mérkőzésén szerzett gólt, és egy assziszttal is kivette a részét a Buffalo legyőzéséből. Cole Koepke és Gabriel Vilardi gól, assziszt kombóval jelentkezett, Eric Comrie 34 lövést védett a győztes csapatban.
Jason Robertson is tartja a tempót, a dallasi balszélső emberelőnyös lövéssel szerzett vezetést csapatának a San Jose ellen, a legutóbbi 13 mérkőzésén a 15. gólját elkönyvelve. Mikko Rantanen egy góllal és két assziszttal került bele a jegyzőkönyvbe – a Stars sorozatban a kilencedik mérkőzésén szerzett pontot!
A Vegas kikecmeregni látszik a gödörből, négy vereség után immár a harmadik győzelmét könyvelte el. A 24 lövést védő Akira Schmid lehúzta a rolót a New Jersey ellen, volt csapata játékosai képtelenek voltak a kapujába találni. Shea Theodore, Tomás Hertl és Ivan Barbasov szerezte a vendégcsapat három gólját.
A Utah is átélt egy négyes kudarcsorozatot a közelmúltban, de szintén feltámadni látszik, egymás után másodszor nyert. Mihail Szergacsov és Kevin Stenlund egy-egy góllal és előkészítéssel, Karel Vejmelka 31 védéssel járult hozzá a Vancouver elleni idegenbeli sikerhez.
NHL, ALAPSZAKASZ
Anaheim Ducks–Washington Capitals 4–3 – szétlövéssel
New Jersey Devils–Vegas Golden Knights 0–3
Winnipeg Jets–Buffalo Sabres 4–1
Dallas Stars–San Jose Sharks 4–1
Vancouver Canucks–Utah Mammoth 1–4