NHL: az Anaheim óriási csata végén lezárta a Washington győzelmi sorozatát

A Washington háromszor is vezetést szerzett az Anaheim otthonában, de a hazaiak mindháromszor egyenlítettek, majd a szétlövésben Troy Terry és Mason McTavish góljával meg is nyerték a meccset. Beckett Sennecke és Ross Johnston egy-egy gólt és asszisztot jegyzett a hazai csapatban. A Washington hat győzelem után kapott ki, és megszakadt vezére, Alekszandr Ovecskin ugyanennyi ideje tartó pontgyűjtő szériája is.

Kyle Connor sorozata életben maradt, a winnipegi szélső egymás után a negyedik mérkőzésén szerzett gólt, és egy assziszttal is kivette a részét a Buffalo legyőzéséből. Cole Koepke és Gabriel Vilardi gól, assziszt kombóval jelentkezett, Eric Comrie 34 lövést védett a győztes csapatban.

Jason Robertson is tartja a tempót, a dallasi balszélső emberelőnyös lövéssel szerzett vezetést csapatának a San Jose ellen, a legutóbbi 13 mérkőzésén a 15. gólját elkönyvelve. Mikko Rantanen egy góllal és két assziszttal került bele a jegyzőkönyvbe – a Stars sorozatban a kilencedik mérkőzésén szerzett pontot!

ROBO WITH THE REBOUND 🌟



That's his 15th goal in the past 13 games! #NHLStats: https://t.co/vropKQcZEW… pic.twitter.com/UbECqSZa9f — NHL (@NHL) December 6, 2025

A Vegas kikecmeregni látszik a gödörből, négy vereség után immár a harmadik győzelmét könyvelte el. A 24 lövést védő Akira Schmid lehúzta a rolót a New Jersey ellen, volt csapata játékosai képtelenek voltak a kapujába találni. Shea Theodore, Tomás Hertl és Ivan Barbasov szerezte a vendégcsapat három gólját.

A Utah is átélt egy négyes kudarcsorozatot a közelmúltban, de szintén feltámadni látszik, egymás után másodszor nyert. Mihail Szergacsov és Kevin Stenlund egy-egy góllal és előkészítéssel, Karel Vejmelka 31 védéssel járult hozzá a Vancouver elleni idegenbeli sikerhez.

VEJMELKA'S NOT LETTING THAT PUCK GO IN 🛑 pic.twitter.com/tOa85C4dTh — NHL (@NHL) December 6, 2025

NHL, ALAPSZAKASZ

Anaheim Ducks–Washington Capitals 4–3 – szétlövéssel

New Jersey Devils–Vegas Golden Knights 0–3

Winnipeg Jets–Buffalo Sabres 4–1

Dallas Stars–San Jose Sharks 4–1

Vancouver Canucks–Utah Mammoth 1–4