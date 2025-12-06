Bódog Tamás: Jó érzéssel gondolok a miskolci hónapokra



Ismerős terep – bevett fordulat, amikor egy futballista vagy edző korábbi munkaadója ellen készül. Nem ritka ez manapság, de Bódog Tamás helyzete e tekintetben mégis különleges.

„Jó érzésekkel gondolok vissza a miskolci hónapokra – mondta lapunknak a szakember. – Azóta is tisztelem a klubot, a szurkolók rengeteg támogatást adtak, sok kedves ismerőssel találkozhatok ott, de nyilván örök hiányérzet maradt bennem, hogy egyetlen igazi hazai mérkőzésen sem ülhettem a kispadon.”

Pedig ideje éppen lett volna rá… Furcsa helyzet ez, hiszen a korábbi ötszörös válogatott védőt 2017 márciusában nevezték ki a DVTK szakmai vezetőjének, miközben épült a piros-fehérek új otthona, a régi stadiont lebontották. A csapat albérletben, leginkább Mezőkövesden fogadta ellenfeleit. Végül 46 mérkőzés (18 győzelem, 11 döntetlen és 17 vereség) után a diósgyőriek 2018 április 23-án, hétfőn megköszönték Bódog Tamás munkáját – a következő szombaton, május ötödikén átadták a DVTK Arénát, a borsodi klub új otthonát.

„A Honvéd és a Kisvárda edzőjeként már jártam ebben a létesítményben – mondta a német Ulm és Mainz egykori védője. – Talán kompenzált a sors, hogy mindkét csapatom nyerni tudott Diósgyőrben, szombaton egy harmadikkal, a Nyíregyházával érkezem Borsodba. Természetesen az a cél, hogy ez a sorozat ne szakadjon meg. Érdekes helyzet, de nagyon jó szívvel térek vissza Diósgyőrbe.”

Persze nagy kérdés: milyen formában van valójában a Nyíregyháza Spartacus? A szabolcsiak a Groupama Arénában kitűnő játékkal győztek a címvédő Ferencváros ellen 3–1-re, a következő körben viszont a másik keleti rivális, a Debreceni VSC nyert a Szpari stadionjában 3–0-ra.

„Kielemeztük a mérkőzést, megbeszéltük a hibákat – összegzett Bódog Tamás. – Azt kell mondanom, a játékunk rendben volt, ám a hibáinkért nagy árat kellett fizetni. És sokat számított Dzsudzsák Balázs játéka: ha vigyáz a súlyára, ilyen bal lábbal hetvenévesen is játszhat még az élvonalban. Szóval pánikra semmi ok, nyilván tudjuk, milyen fontosak ezek a mérkőzések a szurkolóknak is, de az akarattal, a motivációval nem volt semmi probléma. Azért ne felejtsük el: kieső helyen állunk, amikor megérkeztem, Kisvárdán játszottunk először, amely akkor nagyon elöl volt, az évek óta dobogós Puskás Akadémia következett, majd a sorozatban hétszer bajnok Ferencváros, papíron egyik mérkőzésen sem mi voltunk a favoritok. Mint ahogy a Loki ellen sem, amely listavezetőként érkezett hozzánk, és a DVTK után az ETO és a Paks vár még ránk, szóval ez nem a legkönnyebb sorozat, ám ezzel tisztában voltunk, ebből hoznánk ki a legtöbbet. A papírforma alapján a DVTK hasonló játékerőt képvisel, de ettől még nagyon nehéz mérkőzésre számítunk.”

NB I

16. FORDULÓ

December 6., szombat

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC(Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!