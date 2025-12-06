Nemzeti Sportrádió

„El fogjuk érni, és együtt fogjuk véghez vinni” – Hamilton érzelmes videóval üzent

2025.12.06. 13:24
Nem a várakozások szerint alakult az első év – mit hoz a folytatás? (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton a saját bevallása szerint pályafutása legnehezebb idényét teljesíti, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt érzelmes üzenetben tekintet vissza első pirosban eltöltött évére.

Álomból rémálom: Lewis Hamilton és a Ferrari első közös éve a várakozásokon alul alakult, eltekintve a hétszeres világbajnok Kínai Nagydíjon elért sprintsikereitől, dobogóra sem tudott állni, és nemegyszer kiesett már az időmérő első szakaszában, miközben három futamon pont nélkül is maradt. A brit versenyző sokszor depresszíven, lehangoltan és szűkszavúan nyilatkozott, és nem meglepő módon forró témát jelent, hogy talán már az idény végén szögre akasztja a bukósisakját, és nem tölti ki a szerződését Maranellóban. 

Hamilton a szezonzáró Abu-dzabi GP előtt az Instagram oldalán üzent, és jelezte, a Ferrarival közösen szeretne felérni a csúcsra. „Hamarosan vége az idénynek. Szürreális része lenni ennek a csapatnak, a mostani év hullámvölgyei és hullámhegyei megváltoztatták az életemet. A versenyhétvége után több időm lesz igazán elmélkedni a szezonon, de most szeretném megköszönni mindenkinek a csapatban, hogy nap mint nap kitartottak, és fáradhatatlanul dolgoztak a sikerért. El fogjuk érni, és együtt fogjuk véghez vinni. Most teljes mértékben az utolsó versenyre összpontosítok, hamarosan beszélek.”

Hamilton számára egyelőre nem alakul jól a szezonzáró sem: a brit versenyző az utolsó szabadedzésen elvesztette az irányítást a Ferrarija felett, és a fal állította meg. Az év utolsó kvalifikációja közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik. 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő15.00–16.00
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

Ezek is érdekelhetik