„El fogjuk érni, és együtt fogjuk véghez vinni” – Hamilton érzelmes videóval üzent

Álomból rémálom: Lewis Hamilton és a Ferrari első közös éve a várakozásokon alul alakult, eltekintve a hétszeres világbajnok Kínai Nagydíjon elért sprintsikereitől, dobogóra sem tudott állni, és nemegyszer kiesett már az időmérő első szakaszában, miközben három futamon pont nélkül is maradt. A brit versenyző sokszor depresszíven, lehangoltan és szűkszavúan nyilatkozott, és nem meglepő módon forró témát jelent, hogy talán már az idény végén szögre akasztja a bukósisakját, és nem tölti ki a szerződését Maranellóban.

Hamilton a szezonzáró Abu-dzabi GP előtt az Instagram oldalán üzent, és jelezte, a Ferrarival közösen szeretne felérni a csúcsra. „Hamarosan vége az idénynek. Szürreális része lenni ennek a csapatnak, a mostani év hullámvölgyei és hullámhegyei megváltoztatták az életemet. A versenyhétvége után több időm lesz igazán elmélkedni a szezonon, de most szeretném megköszönni mindenkinek a csapatban, hogy nap mint nap kitartottak, és fáradhatatlanul dolgoztak a sikerért. El fogjuk érni, és együtt fogjuk véghez vinni. Most teljes mértékben az utolsó versenyre összpontosítok, hamarosan beszélek.”

Hamilton számára egyelőre nem alakul jól a szezonzáró sem: a brit versenyző az utolsó szabadedzésen elvesztette az irányítást a Ferrarija felett, és a fal állította meg. Az év utolsó kvalifikációja közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik.