Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: kézilabdás legenda nevét viseli a hévízi csarnok

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 10:29
null
Címkék
képeslap ns-képeslap Hévíz
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Hévízről érkezett képeslap.

IDÉN FEBRUÁRBAN avatták fel Hévízen a helyi kézilabdázók munkacsarnokát. Az 1.7 milliárd forintos beruházás keretében elkészült létesítmény 240 fő befogadására alkalmas, négy játékosöltöző, két bírói öltöző, egy konditerem és egy egészségügyi iroda is helyet kapott benne.

Az aréna a Magyar Kézilabda-szövetség fejlesztési programja keretében épült meg, a tíz éve megálmodott projekt keretében számos sportcsarnokot újítottak fel és mintegy kétszáz kültéri pályát létesítettek országszerte, emellett újak is készültek.

A hévízi aréna a zalai fürdővároshoz kötődő kiválóság, Lelkesné Tomann Rozália nevét viseli; az olimpiai és világbajnoki bronzérmes kézilabdázó a településen nőtt fel, ott ismerkedett meg a sportág alapjaival, középiskolásként onnan járt át a Keszthelyi Haladásba kézilabdázni.

Az idén hetvenötödik életévét betöltött nagyszerű irányító-átlövő az avatóeseményen meghatódva mondta el, hogy sokat köszönhet a városnak: „Örülök, ha minél több fiatal sportol, és hátha Hévízről is kiröppen valaki, mint ahogyan én vagy mások.” 

Az új csarnokot hamar belakta a helyi csapat, amely az előző évad végén feljutott az NB II-be.

 

képeslap ns-képeslap Hévíz
Legfrissebb hírek

NS-képeslap: műfüves pálya Újdiósgyőrben

Minden más foci
2025.12.03. 08:08

NS-képeslap: nem hagyták elveszni a Tüskecsarnokot

Egyéb csapat
2025.11.29. 08:12

NS-képeslap: hiánypótló atlétikai komplexum Nyíregyházán

Atlétika
2025.11.07. 08:55

NS-képeslap: Tóth-Zele József büszkesége

Egyéb egyéni
2025.10.31. 16:47

NS-képeslap: sokkal több mint egy atlétikai stadion!

Atlétika
2025.10.22. 09:25

NS-képeslap: új otthont kaptak az abonyi birkózók

Birkózás
2025.10.17. 08:43

NS-képeslap: a csornai tekesport új otthona

Egyéb egyéni
2025.10.16. 09:09

NS-képeslap: Szeged egyik éke a Pick Aréna

Kézilabda
2025.10.14. 09:17
Ezek is érdekelhetik