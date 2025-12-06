NS-képeslap: kézilabdás legenda nevét viseli a hévízi csarnok

IDÉN FEBRUÁRBAN avatták fel Hévízen a helyi kézilabdázók munkacsarnokát. Az 1.7 milliárd forintos beruházás keretében elkészült létesítmény 240 fő befogadására alkalmas, négy játékosöltöző, két bírói öltöző, egy konditerem és egy egészségügyi iroda is helyet kapott benne.

Az aréna a Magyar Kézilabda-szövetség fejlesztési programja keretében épült meg, a tíz éve megálmodott projekt keretében számos sportcsarnokot újítottak fel és mintegy kétszáz kültéri pályát létesítettek országszerte, emellett újak is készültek.

A hévízi aréna a zalai fürdővároshoz kötődő kiválóság, Lelkesné Tomann Rozália nevét viseli; az olimpiai és világbajnoki bronzérmes kézilabdázó a településen nőtt fel, ott ismerkedett meg a sportág alapjaival, középiskolásként onnan járt át a Keszthelyi Haladásba kézilabdázni.

Az idén hetvenötödik életévét betöltött nagyszerű irányító-átlövő az avatóeseményen meghatódva mondta el, hogy sokat köszönhet a városnak: „Örülök, ha minél több fiatal sportol, és hátha Hévízről is kiröppen valaki, mint ahogyan én vagy mások.”

Az új csarnokot hamar belakta a helyi csapat, amely az előző évad végén feljutott az NB II-be.