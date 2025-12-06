Vívás: Pásztor Flóra a nyolcaddöntőig jutott a puszani vk-viadalon

Minicsapat utazott Dél-Koreába, hiszen mindössze négy tőrözőnk nevezett a puszani világkupaversenyre, amelyen a kiemelt Pásztor Flóra mellé a selejtezőből Kondricz Kata csatlakozott.



Utóbbi szombaton a 64 között az első körben búcsúzott, párizsi olimpikonunk a harmadik kanyarban szállt ki a versenyből: két győztes asszó után a kanadaiak klasszisától, Eleanor Harveytól kikapott.



A férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyének főtábláján a három magyar négy asszót vívott, s csak egy hozott magyar győzelmet: a 64 között esett ki Szemes Gergő és Dósa Dániel, világbajnoki bronzérmes társuk számára a búcsú a következő kanyarban jött el, Rio egyéni ezüstérmese, az amerikai Alexander Massialas állította meg Tóth Gergelyt.

VILÁGKUPAVERSENY, PUSZAN

Tőr. Nők. Egyéni.

A 64 közé jutásért: Pásztor–Kozajeva (orosz) 15:13, Bertini (olasz)–Kondricz 15:12.

A 16 közé jutásért: Pásztor–Palumbo (olasz) 15:12.

Nyolcaddöntő: Harvey (kanadai)–Pásztor 10:6



VILÁGKUPAVERSENY, FUKUOKA

Tőr. Férfiak. Egyéni.

A 64 közé jutásért: Tóth G.–Hajasi (japán) 15:12, Cook (brit)–Szemes 15:14, Savin (francia)–Dósa 15:13.

A 32 közé jutásért: Massialas (amerikai)–Tóth G. 15:12