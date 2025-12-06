Tizenkét éve nem szerepelt ilyen jól a Loki; Hornyákkal az egyik leggyengébb idényét futja a Puskás Akadémia

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 16. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

DIÓSGYŐRI VTK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A bajnoki mérkőzéseket tekintve a 65. keleti rangadó, köztük a 29. élvonalbeli találkozó következik a két csapat között. Az NB I-ben nagyon szoros a párharc, csak minimális a nyírségiek fölénye, hiszen az örökmérleg 9 diósgyőri siker, 9 döntetlen, 10 Szpari-győzelem. A gólátlag elég alacsony, mindössze 2.0/mérkőzés.

♦ NB I-es találkozón legutóbb 2009 októberében ikszeltek, azóta 4-szer nyert a DVTK, 3-szor a Nyíregyháza. 2025-ben két egygólos Szpari-sikert követően a szabolcsi vármegyeszékhelyen 4–1-re nyert a Diósgyőr, 2023-as visszajutásuk óta ez a piros-fehérek legfölényesebb idegenbeli diadala az élvonalban.

♦ Diósgyőrben a hazaiak vannak fölényben, hiszen 4 iksz mellett 6-szor nyertek, míg a nyíregyháziak csak 3-szor, 2004-ben és 2010-ben egyaránt 1–0-ra, idén februárban pedig Szlobodan Babics 91. perces fejes góljával 2–1-re. (Pontosabban volt még egy 7–2-es szabolcsi siker is 1984 júniusában, ám azt az eredményt bundázás miatt később az MLSZ törölte, és 0–0-s eredménnyel egyik csapat sem kapott pontot, sőt, büntetésből a következő idényben mindketten mínusz 4 ponttal kezdtek a másodosztályban. Az említett találkozót a statisztikában a döntetlenek között vettük figyelembe.)

♦ A 10. DVTK 4 pontot gyűjtött a legutóbbi két bajnokiján (4–0 otthon az MTK, majd 1–1 Mezőkövesden a Barcika ellen), ennyit legutóbb augusztus végén, az 5. és a 6. fordulóban volt képes szerezni ebben a bajnokságban Vladimir Radenkovics együttese.

♦ A 11., vagyis kieső helyen álló Nyíregyháza 50 százalékosan szerepelt az előző két fordulóban – igaz, éppen a tabella első két helyezettjével került szembe. Az FTC elleni 3–1-es bravúros idegenbeli sikert követően odahaza 3–0-s vereséget szenvedett a második DVSC-től.

♦ A miskolci csapat hazai mérlege 2 győzelem, 4 iksz, 1 kudarc, valamint egálban a második legkevesebb kapott gól (9). Az előző 3 otthoni találkozójából 2-t megnyert, a középsőn azonban 3–1-re alulmaradt az Újpesttel szemben.

♦ A Szpari 2–2–3-as mérlegével csupán 9. a vendégtabellán, viszont a legutóbbi 4 idegenbeli fellépésén csak egyszer bukott el (1–5 az MTK ellen). Október végén kinevezett vezetőedzőjével, Bódog Tamással még nem kapott ki házon kívül (1 diadal, 1 iksz).

DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ A 30. meccsük jön az élvonalban, az örökmérleg enyhe debreceni fölényt mutat: 11 DVSC-győzelem, 9 döntetlen és 9 Puskás Akadémia-siker. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharcnak mindössze 2.4 a mérkőzésenkénti gólátlaga.

♦ A nyári odavágón sokáig úgy tűnt, hogy döntetlenre végeznek, a Loki azonban a 86. és a 91. szerzett gólokkal elvitte a három pontot a Pancho Arénából (1–3). Ezzel megszakította a felcsútiak elleni 4-es bajnoki vereségsorozatát.

♦ Debrecenben a 16. élvonalbeli találkozójuk jön, a mérleg hazai szempontból 6–5–4. A 2018. októberi 2–1-es sikere után a Loki több mint öt éven át képtelen volt nyerni a felcsútiak ellen (3 iksz, 3 vereség), a rossz széria a 2024. februári mérkőzésükön szakadt meg, amikor Szécsi Márk hajrábeli fejesével 1–0-ra nyert a DVSC. Legutóbb, idén februárban egy ráadásban esett gól döntött, ekkor a nyáron távozott Jakub Plsek 95. perces találatával a vendég felcsútiak gyűjtötték be a három pontot (1–2).

♦ A második helyen álló DVSC az első 15 forduló alatt legutóbb 12 évvel ezelőtt gyűjtött a jelenlegi 28 pontjánál többet – 33-at –, abban az idényben, amelyben ezidáig utoljára bajnoki címet szerzett. Sergio Navarro együttese az előző 5 NB I-es meccséből 4-et megnyert, 12 pontjával és több szerzett góljával az FTC-t megelőzve vezeti a formatabellát.

♦ A Puskás Akadémia vasárnap 2–1-re alulmaradt a Ferencváros elleni hazai rangadóján, ezzel megszakadt a hatmeccses veretlenségi sorozata (3 győzelem, 3 iksz). Amióta 2019-től Hornyák Zsolt a vezetőedző, a Puskás Akadémia mostani 22 pontja a 2022–2023-as idénnyel egálban a legkevesebb a bajnokság első 15 körében.

♦ Az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte a Loki, a Nagyerdei Stadionban azonban összességében még így is 2 ponttal kevesebbet szerzett, mint vendégként (13, illetve 15), A mérlege 4–1–2, a hazai tabellán egyedül az MTK előzi meg.

♦ A felcsúti csapat éppen pontjai felét gyűjtötte be házon kívül, a mérlege 3–2–2. Idegenben holtversenyben a második legkevesebb gólt kapta a mezőnyből (9). Legutóbb szeptember végén Pakson maradt alul, azóta 2-szer nyert, 1-szer ikszelt.

PAKSI FC–MTK BUDAPEST

♦ 2006 óta 38 NB I-es összecsapásuk volt, az örökmérleg 2021-ben billent át a tolnaiak oldalára és egyre nagyobb zöld-fehér fölényt mutat: 17 paksi győzelem, 12 MTK-diadal, 9 döntetlen.

♦ Az előző 11 meccsükön – 2 iksz és 8 tolnai siker mellett – a kék-fehérek mindössze egyszer tudtak győzni, tavaly december 3-án az Új Hidegkuti-stadionban (3–1). A legutóbbi 3 egymás elleni összecsapásukat kivétel nélkül a paksiak nyerték, az augusztusi budapestit Windecker József 82. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re.

♦ Kereken 20 NB I-es találkozójuk volt már az atomvárosban, ezeknek a felét, 10-et a hazaiak nyerték meg, 6 pedig döntetlen lett. A fővárosi kék-fehérek mindössze 4-szer távoztak győztesen, ám ez legutóbb több mint 11 éve, 2014 áprilisában sikerült nekik (1–3). Azóta 4-szer ikszeltek, 9-szer pedig a paksiak diadalmaskodtak, legutóbb szinte napra pontosan egy éve, többek között Böde Dániel duplájával 4–2-re.

♦ Közös a két csapatban, hogy a legutóbbi 2 bajnokijukat egyaránt elvesztették. Ilyen a paksiakkal tavaly december eleje óta most először fordult elő, az MTK-val viszont az ősz folyamán a 4. és az 5. fordulóban már megesett.

♦ A tolnai zöld-fehérek az első 10 fordulóban nem kaptak ki, onnantól kezdve viszont mindössze 4 pontot kapartak össze, és közben 3-szor is vesztesen hagyták el a pályát. A legutóbbi 7 körben csupán a Kisvárda ellen tudták begyűjteni a 3 pontot (5–3).

♦ A kék-fehér együttes az egyetlen a mezőnyben, amely az előző két találkozóján nem talált be ellenfeleinek, a góltalansági szériája már 211 játékperce tart. Horváth Dávid együtteséből legutóbb a Debrecen ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés 59. percében Molnár Ádin volt eredményes.

♦ A Paks hazai mérlege 3–3–1, az egyetlen vereségét éppen legutóbb, az Újpesttől szenvedte el (1–3).

♦ Az MTK holtversenyben utolsó a vendégtabellán, a Kazincbarcikával megegyezően 1–1–5 a vendégmutatója és 5–17 a gólkülönbsége.

VASÁRNAP

ETO FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Szerdán Mezőkövesden mérkőztek meg egymással először az NB I-ben, a találkozót második félidei eredményesebb játékával úgy nyerte meg 3–1-re a vendég győri csapat, hogy Vingler László piros lapja miatt a 77. perctől emberhátrányban játszott. A 20 éves középpályásnak ezért a vasárnapi meccset ki kell hagynia.

♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezekből a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.

♦ A másodosztályban az ETO pályaválasztása mellett 3 találkozó a győriek győzelmével, 3 pedig döntetlennel végződött. Legutóbb 2023 novemberében Heil Valter és Kotula Máté öngóljával úgy győztek 2–0-ra az akkor még a spanyol Antonio Munoz által irányított győriek, hogy Deian Boldort a 70. percben kiállították.

♦ Az ETO néhány váratlan kudarc után magára talált: a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte, az előző 4 fordulóban pedig 9 pontot gyűjtött, és közben egyedül a ZTE elleni vereség (0–1) csúszott be a zöld-fehéreknek.

♦ Az abszolút újonc Kazincbarcika 5 forduló óta nyeretlen, 4 vereség mellett csupán két körrel ezelőtt, a DVTK ellen pályaválasztóként tudott egy pontot szerezni (1–1). Kuttor Attila együttese most már minden lényeges mutatóban utolsó: övé a legkevesebb pont (11) és szerzett gól (15), a legtöbb vereség (10) és kapott gól (31), a legrosszabb gólkülönbség (–16), és egyedül a győzelmek számában (3) van hármas holtversenyben a mezőny végén.

♦ A győriek otthoni mérlege 3–2–2, ezzel a középmezőnyben vannak a hazai tabellán, ugyanakkor a legkevesebb gólt kapták, 7 mérkőzésen mindössze 5-öt. Az is igaz, hogy szerzett góljaik száma szintén kevés: ott 8-cal hármas egálban állnak leghátul az élvonalban.

♦ A Barcika házon kívül mindössze Nyíregyházán tudott nyerni (1–0) és Diósgyőrben ért el döntetlent (2–2), a többi 5 alkalommal vesztesen tért haza. Ezek után nem meglepő, hogy holtversenyben utolsó a vendégtáblázaton.

FERENCVÁROSI TC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A várdaiak 2018-as feljutása óta a 20. meccsük jön az élvonalban, és a ferencvárosiak fölénye hatalmas: a párharc örökmérlege ugyanis 14 FTC-siker, 4 döntetlen és mindössze 1 kisvárdai győzelem. A párosítás gólátlaga még a kettőt sem éri el (1.9), elsősorban azért, mert a szabolcsiak a mérkőzéseik majdnem háromnegyedén, 14-en be sem tudtak találni a zöld-fehérek kapujába.

♦ A kelet-magyarországi piros-fehérek csak egyszer, 2021. július 31-én tudták megverni az FTC-t, akkor a bajnokság nyitó fordulójában a portugál Joao Janeiro irányításával 2–1-re diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta 2 döntetlen mellett 7-szer győztek a fővárosiak, legutóbb csütörtökön – az augusztusról elhalasztott mérkőzésen – a Várkerti Stadionban a korábbi kisvárdai játékos, Ötvös Bence tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra nyertek.

♦ A Groupama Arénában 10-szer csaptak össze, a mérleg 7 FTC-diadal, 2 iksz, 1 várdai győzelem. A szabolcsiak legutóbb 2022 márciusában, Claudiu Bumba tizenegyeséből lőttek gólt az Üllői úton, azóta 4 alkalommal be sem tudtak találni (3–0, 3–0, 1–0, 0–0), így a gólképtelenségük már 421 játékperce tart a ferencvárosiak vendégeként. Legutóbb, 2024 áprilisában nem esett gól az Üllői úti mérkőzésükön, a zöld-fehéreknek azonban akkor ez az eredmény is elég volt a bajnoki címükhöz.

♦ Öt napon belül előbb Felcsúton, majd Kisvárdán aratott egygólos idegenbeli győzelmet a címvédő FTC, ezzel közel négy hónapos szünet után ismét a tabella élére állt. Mivel az előző 5 fordulóban 12 pontot zsebelt be (4 siker, 1 vereség), így a formatabellán csak kevesebb lőtt góljával szorul a DVSC mögé a második helyre.

♦ A legutóbbi 4 bajnokijából 3-at elvesztett a Kisvárda, és közben csak az Újpest ellen tudott nyerni (3–0). Az újonc azonban összesen már így is 7 győzelemnél jár a bajnokságban, aminél többet csak az FTC és a Debrecen tud felmutatni.

♦ A Ferencváros pontjainak alig több mint egynegyedét zsebelte be saját közönsége előtt, 28-ból 8-at. A hazai táblázaton 2–2–3-as mérlegével csak 9., és 12 éves szünetet követően először történt meg vele, hogy az első 15 forduló alatt pályaválasztóként 3-szor is alulmaradt. 2013 őszén a Videoton (0–2), a Honvéd (1–2), majd a Haladás (0–3) győzte le a Ricardo Moniz által dirigált zöld-fehéreket a Puskás-stadionban, most a Puskás Akadémia (1–2), a ZTE (1–2) és a Nyíregyháza (1–3) tette ugyanezt Robbie Keane Ferencvárosával a Groupama Arénában.

♦ Vendégként július végén egy nyíregyházi 1–1-gyel indított a Várda, azóta viszont egyszer sem ikszelt (3 győzelem, 3 vereség), a legutóbbi 2 házon kívüli meccsét pedig elbukta az előző bajnokság két dobogósa ellen: 3–5 Pakson, majd 0–2 Felcsúton.

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú összecsapása, 1972 óta ugyanis 95-ször mérkőztek meg egymással a felek, az örökmérleg 50 újpesti győzelem, 22 döntetlen, 23 zalai siker.

♦ Ebben a párharcban mostanában az idegenbeli diadal a „divat”, hiszen a legutóbbi 5 találkozójukból 4-et az aktuális vendégcsapat nyert meg, testvériesen elosztva kettőt a fővárosiak, kettőt a zalaiak, egyszer pedig remiztek. Augusztusban az Újpest 4–1-re tudott nyerni a ZTE Arénában, ebben a bajnokságban ez a legfölényesebb sikere.

♦ Az újpestiek pályaválasztása mellett az 50. élvonalbeli csatájuk következik, az eddigi találkozóik túlnyomó többségét, 35-öt a fővárosiak nyerték meg, 6 iksz és 8 zalai diadal mellett. Tavaly áprilisban a kék-fehérek 17 éves szünet után tudtak újra győzni a lila-fehérek vendégeként, mégpedig emlékezetes módon, klubrekordot jelentő különbséggel 5–1-re – igaz, ebben közrejátszott az is, hogy bő fél órát emberelőnyben játszhattak. Az idén februári meccsükön megint volt egy kiállítás az újpestieknél, akik Tom Lacoux öltözőbe küldésekor, a 75. percben még 1–0-ra vezettek, a zalaiak azonban 2–1-re fordítottak.

♦ A megbízott vezetőedző, Bodor Boldizsár kinevezése óta 1 győzelemmel és 1 vereséggel áll az Újpest, amely az előző 5 bajnokiján felváltva nyert, illetve vesztett. Ha a sorminta folytatódik, Bodor első hazai meccsén egy győzelemnek kellene jönnie.

♦ Tizenegy forduló óta nem ikszelt a ZTE, amely a mezőny egyetlen tagjaként a legutóbbi 3 bajnokiját kivétel nélkül megnyerte, ráadásul mindegyiket úgy, hogy közben még gólt sem kapott, illetve döntetlen állás után rendre a második félidőben kerekedett felül.

♦ A lila-fehérek utolsók a hazai táblázaton, az egyetlen győzelmüket még a nyitó fordulóban a Diósgyőr ellen érték el (3–1), azóta 2-szer ikszeltek, 4-szer pedig kikaptak, legutóbb 3–0-ra az ETO-tól.

♦ A Zalaegerszeg 2–2–3-as mutatójával a középmezőny második felében foglal helyet a vendégtabellán, viszont a 2 győzelmét az előző 3 házon kívüli mérkőzésén hozta össze.

A 16. FORDULÓ PROGRAMJA

December 6., szombat

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Antal Péter

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Zierkelbach Péter

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)