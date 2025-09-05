A második félidőben jöttek a gólok, Gattuso fölényes sikerrel mutatkozott be az olasz válogatott élén

I-CSOPORT

Már a harmadik percben előnybe kerülhettek volna az olaszok, de Politano tekerése egy védőn lábán gellert kapva kerülte el a jobb alsó sarkot. Az első meccsén dirigáló Gennaro Gattuso szövetségi kapitány csapata mezőnyfölényben játszott, s a félidő derekán óriási lehetőséget puskázott el: Zaccagni ziccerét, majd Dimarco ismétlését védte Karl Hein. A szünet előtt további helyzeteket dolgoztak ki az olaszok, de a Werderben légióskodó kapus mindent védett.

A Hein-show a szünet után is folytatódott, az észt kapus az 54. percben Tonali kapáslövését is kitolta a bal alsóból. Négy perccel később viszont már ő sem tudott csodát tenni, Dimarco megpattanó beadását Retegui oxizta Moise Kean fejére, a Fiorentina centere pedig közelről a hálóba bólintott. Alig egy perccel később Kean lábában maradt a második olasz gól, a még mindig csak 25 éves csatár ezúttal egyedül tört a kapura, de lövése a bal oldali kapufáról szédült az alapvonal mögé. A 69. percben eldőltek a lényegi kérdések, Mateo Retegui a védők gyűrűjében lőtt 16 méterről a jobb alsóba. Egy perccel később a Retegui gólját előkészítő Giacomo Raspadori fejjel volt eredményes – volt, mit ünnepelnie a bergamói publikumnak.

A végjátékban további gólokat szerzett az „azzurri”, Cambiaso beadásából Retegui, Raspadori íveléséből pedig Alessandro Bastoni bólintott a kapuba – fölényes győzelemmel hozta a kötelezőt Olaszország, tartva a lépést az egy meccsel többet játszó Izraellel. 5–0

A csoport másik mérkőzésén Izraelnek nem okozott nagy gondot Moldova két vállra fektetése. Főleg Manor Szolomon volt elemében a vendégeknél, a Villarreal szélsője előbb Dor Peretz gólját készítette elő, aztán saját maga is bevette a hazai kaput. Az izraeliek a fordulás után sem álltak le a gólgyártással, Tai Baribo és Oszkar Gluh is eredményes volt, így Ran Ben Simon alakulata tovább őrzi a második helyet az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó olaszok előtt. 0–4

L-CSOPORT

Kevesebb mint három perc elég volt a cseheknek a gólszerzéshez Montenegróban, Lukas Cerv bődületes kapásgóllal juttatta előnyhöz Ivan Hasek csapatát. A meccs ráadásban egy kontra végén Václav Cerny is betalált – továbbra is a csoport élén áll Csehország, igaz, két mérkőzéssel többet játszva, mint a második horvátok. 0–2

Feröer válogatottja fél óráig tartotta magát odahaza a horvátok ellen, délnyugati szomszédunk Andrej Kramaric fejesével szerezte meg a vezetést. Mint később kiderült, ez elég is volt a sikerhez, s Zlatko Dalic csapata feljött a csoport második helyére. 0–1

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

I-CSOPORT

Moldova–Izrael 0–4 (Dor Peretz 15., Szolomon 35., Baribo 59., Gluh 77.)

Olaszország–Észtország 5–0 (Kean 58., Retegui 69., 89., Raspadori 70., Bastoni 90+2.)

I CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Norvégia 4 4 – – 13–2 +11 12 2. Izrael 4 3 – 1 11–6 +5 9 3. Olaszország 3 2 – 1 7–3 +4 6 4. Észtország 5 1 – 4 5–13 –8 3 5. Moldova 4 – – 4 2–14 –12 0



L-CSOPORT

Montenegró–Csehország 0–2 (Cerv 3., Cerny 90+6.)

Feröer–Horvátország 0–1 (Kramaric 31.)