A második félidőben jöttek a gólok, Gattuso fölényes sikerrel mutatkozott be az olasz válogatott élén

I-CSOPORT
Már a harmadik percben előnybe kerülhettek volna az olaszok, de Politano tekerése egy védőn lábán gellert kapva kerülte el a jobb alsó sarkot. Az első meccsén dirigáló Gennaro Gattuso szövetségi kapitány csapata mezőnyfölényben játszott, s a félidő derekán óriási lehetőséget puskázott el: Zaccagni ziccerét, majd Dimarco ismétlését védte Karl Hein. A szünet előtt további helyzeteket dolgoztak ki az olaszok, de a Werderben légióskodó kapus mindent védett.
A Hein-show a szünet után is folytatódott, az észt kapus az 54. percben Tonali kapáslövését is kitolta a bal alsóból. Négy perccel később viszont már ő sem tudott csodát tenni, Dimarco megpattanó beadását Retegui oxizta Moise Kean fejére, a Fiorentina centere pedig közelről a hálóba bólintott. Alig egy perccel később Kean lábában maradt a második olasz gól, a még mindig csak 25 éves csatár ezúttal egyedül tört a kapura, de lövése a bal oldali kapufáról szédült az alapvonal mögé. A 69. percben eldőltek a lényegi kérdések, Mateo Retegui a védők gyűrűjében lőtt 16 méterről a jobb alsóba. Egy perccel később a Retegui gólját előkészítő Giacomo Raspadori fejjel volt eredményes – volt, mit ünnepelnie a bergamói publikumnak.
A végjátékban további gólokat szerzett az „azzurri”, Cambiaso beadásából Retegui, Raspadori íveléséből pedig Alessandro Bastoni bólintott a kapuba – fölényes győzelemmel hozta a kötelezőt Olaszország, tartva a lépést az egy meccsel többet játszó Izraellel. 5–0
A csoport másik mérkőzésén Izraelnek nem okozott nagy gondot Moldova két vállra fektetése. Főleg Manor Szolomon volt elemében a vendégeknél, a Villarreal szélsője előbb Dor Peretz gólját készítette elő, aztán saját maga is bevette a hazai kaput. Az izraeliek a fordulás után sem álltak le a gólgyártással, Tai Baribo és Oszkar Gluh is eredményes volt, így Ran Ben Simon alakulata tovább őrzi a második helyet az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó olaszok előtt. 0–4
L-CSOPORT
Kevesebb mint három perc elég volt a cseheknek a gólszerzéshez Montenegróban, Lukas Cerv bődületes kapásgóllal juttatta előnyhöz Ivan Hasek csapatát. A meccs ráadásban egy kontra végén Václav Cerny is betalált – továbbra is a csoport élén áll Csehország, igaz, két mérkőzéssel többet játszva, mint a második horvátok. 0–2
Feröer válogatottja fél óráig tartotta magát odahaza a horvátok ellen, délnyugati szomszédunk Andrej Kramaric fejesével szerezte meg a vezetést. Mint később kiderült, ez elég is volt a sikerhez, s Zlatko Dalic csapata feljött a csoport második helyére. 0–1
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
I-CSOPORT
Moldova–Izrael 0–4 (Dor Peretz 15., Szolomon 35., Baribo 59., Gluh 77.)
Olaszország–Észtország 5–0 (Kean 58., Retegui 69., 89., Raspadori 70., Bastoni 90+2.)
|I CSOPORT
M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Norvégia
|4
|4
|–
|–
|13–2
|+11
|12
|2. Izrael
|4
|3
|–
|1
|11–6
|+5
|9
|3. Olaszország
|3
|2
|–
|1
|7–3
|+4
|6
|4. Észtország
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|5. Moldova
|4
|–
|–
|4
|2–14
|–12
|0
L-CSOPORT
Montenegró–Csehország 0–2 (Cerv 3., Cerny 90+6.)
Feröer–Horvátország 0–1 (Kramaric 31.)
|L CSOPORT
M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Csehország
|5
|4
|–
|1
|11–6
|+5
|12
|2. Horvátország
|3
|3
|–
|–
|13–1
|+12
|9
|3. Montenegró
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|4. Feröer
|4
|1
|–
|3
|3–5
|–2
|3
|5. Gibraltár
|4
|–
|–
|4
|2–16
|–14
|0