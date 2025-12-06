Zárt védelem, nyitott kérdés: mit lép a Puskás Akadémia a Nagyerdőben?
Valamit ki kell találnia a Puskás Akadémia szakmai stábjának, hiszen úgy tűnik, túlzottan ki van szolgáltatva Lukács Dániel formájának. A 29 éves csatár – az újpesti Aljosa Matkóval és a győri Nadir Benbualival holtversenyben – az NB I góllövőlistájának második helyén áll kilenc találattal, teljesítményével kivívta Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, csakhogy az immár ötszörös válogatott mozgékony támadón kívül a felcsútiaknak egyelőre nincsenek olyan játékosai, akik képesek lennének hátukra venni az együttest. Az előző évadban tíz gólig jutó Lamin Colley meg sem közelíti korábbi mutatóját, a nyitó forduló óta nem volt eredményes. A nyáron szerződtetett Németh Andrásnak sem sikerült formába lendülnie, a négyszeres válogatott éknek éppúgy egy gólja van, mint az előző kiírást tizenkettővel záró Nagy Zsoltnak – igaz, ő rendre bal oldali szélsőként futballozik. A jobb szélen Dárdai Pál mutat javuló formát, a legutóbbi fordulóban szép mozdulattal vette be a Ferencváros kapuját, ám három góljával együtt sem feltétlenül neveznénk a PAFC húzóemberének.
A Puskás Akadémiának ebben az évadban a védekezéssel is meggyűlik a baja, több jó minőségű helyzetet enged kidolgozni ellenfeleinek, mint az előző idényben. Márpedig mind védekezésben, mind támadásban a legjobbját kell nyújtania, ha szombaton hárommal szeretné gyarapítani pontjainak számát, hiszen Debrecenbe utazik. A Loki minden várakozást felülmúlva második a tabellán, csupán kevésbé jó gólkülönbsége miatt szorult az éllovas Fradi mögé. Az ősszel rendezett kilenc fordulóban tizennyolc pontot szerzett, csupán egyszer, az MTK Budapest vendégeként maradt alul, legutóbbi öt bajnokija közül négyet megnyert – múlt pénteken a Nyíregyháza elleni keleti rangadót húzta be 3–0-val.
Sergio Navarro vezetőedzőnek hazájában, Spanyolországban nagyra tartják a hozzáértését, szakmája legjobbjai közé sorolják (két héttel ezelőtt minden hely elkelt arra a módszertani vezetői mesterkurzusra, amelyet a Spanyol Labdarúgó-szövetség szervezett a madridi Camilo José Cela Egyetemen az ő részvételével), ám arra kevesen számítottak, hogy az elsősorban az utánpótlásfutballban szerzett tapasztalatait Magyarországon ilyen mértékben kamatoztatja. A világ egyik legjobb akadémiájának tartott bilbaói Lezamát korábban éveken át irányító szakember kockázatkerülő, pragmatikus futballja érvényesül az NB I-ben: annak ellenére, hogy a Loki keveset birtokolja a labdát (átlagban 45.3 százalékban), játékban nem domináns, várhatógól-mutatója pedig alig jobb az utolsó helyezett Kazincbarcikáénál (1.26-os xG), rendkívül eredményes, amit leginkább a rendkívül szervezett védekezésének, jó helyzetkihasználásának, hatékony kontrajátékának, valamint Varga Ádám klasszis kapusteljesítményének köszönhet.
Augusztusban hiába volt a Puskás Akadémia futballja kezdeményezőbb és alakított ki több helyzetet a felcsúti együttes, a DVSC elvitte a három pontot a Pancho Arénából – kérdés, ezúttal milyen taktikát talál ki Hornyák Zsolt vezetőedző és fel tudja-e őrölni a Nagyerdőben rendre jól záró debreceni védelmet.
NB I
16. FORDULÓ
December 6., szombat
12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC(Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
15
8
4
3
31–17
+14
28
|2. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|3. ETO FC
15
7
5
3
30–16
+14
26
|4. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|5. Kisvárda
15
7
2
6
18–23
–5
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza Spartacus
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
15
3
2
10
15–31
–16
11