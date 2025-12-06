A Red Bull nem hagyatkozhat a McLaren újabb hibájára Abu-Dzabiban

A „vörös bikák” tanácsadója, Helmut Marko ugyanakkor nem bízik abban, hogy az ellenfél még több szívességet tesz nekik, így tudja, saját erejükből kell nyerniük. „Szerencsések lennénk, de nem hagyatkozhatunk háromszor arra, hogy rontanak. A saját erősségeinkre kell támaszkodnunk.”

Verstappen mindkét pénteki szabadedzésen másodikként zárt a vb-éllovas Norris mögött, de előnye 8 ezredről több mint 3 tizedre nőtt, ami Marko szerint nem jó előjel. „Azt mutatja, hogy a beállításbeli változtatások nem hozták a remélt hatást. Most még több időt vesztünk a harmadik szektorban. Több tényező is szerepet játszik, de ez még csak az első nap, volt már ennél rosszabb péntekünk is.”

„Max azt mondta, hogy alulkormányzott az autó, és kissé pattog. De lesz még egy edzés, és remélhetőleg a megfelelő irányba indulunk el. Nem mondanám, hogy aggasztó a különbség, de nem túlságosan kényelmes a helyzet – magyarázta, majd szót ejtett a gumikról és a versenyről is. – Meglátjuk, mi a jobb a futam szempontjából. De Norris az, aki gyorsabb, sajnálatos módon nem Piastri. Mi fordítva szerettük volna…”