Nemzeti Sportrádió

A Red Bull nem hagyatkozhat a McLaren újabb hibájára Abu-Dzabiban

H. L.H. L.
2025.12.06. 11:44
Verstappennek 12 pontos hátrányt kell ledolgoznia Abu-Dzabiban (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Abu-dzabi Nagydíj Red Bull Formula–1 Helmut Marko
A Formula–1-es Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint csapata nem támaszkodhat arra, hogy a McLaren újabb hibát vét a bajnoki küzdelemben.

Max Verstappen az augusztus végi Holland Nagydíj óta nemcsak eltüntette a 104 pontos lemaradását Oscar Piastrival szemben, hanem négy ponttal meg is előzte az ausztrált, és beékelődött a két McLaren-versenyző közé, így ő utazott az összetettet 12 ponttal vezető Lando Norris első számú kihívójaként az idényzáró Abu-dzabi GP-re. 

A nagy felzárkózásban közrejátszottak a két rivális hibái, az egymástól elvett pontok, illetve a McLaren mellélövései is: Las Vegasban mindkét autóját diszkvalifikálták a padlólemez túlzott kopása miatt, míg Katarban a téves stratégia nemcsak a sima kettős győzelemtől fosztotta meg, hanem tálcán nyújtotta a Red Bull-osnak a sikert. 

A „vörös bikák” tanácsadója, Helmut Marko ugyanakkor nem bízik abban, hogy az ellenfél még több szívességet tesz nekik, így tudja, saját erejükből kell nyerniük. „Szerencsések lennénk, de nem hagyatkozhatunk háromszor arra, hogy rontanak. A saját erősségeinkre kell támaszkodnunk.”

Verstappen mindkét pénteki szabadedzésen másodikként zárt a vb-éllovas Norris mögött, de előnye 8 ezredről több mint 3 tizedre nőtt, ami Marko szerint nem jó előjel. „Azt mutatja, hogy a beállításbeli változtatások nem hozták a remélt hatást. Most még több időt vesztünk a harmadik szektorban. Több tényező is szerepet játszik, de ez még csak az első nap, volt már ennél rosszabb péntekünk is.”

„Max azt mondta, hogy alulkormányzott az autó, és kissé pattog. De lesz még egy edzés, és remélhetőleg a megfelelő irányba indulunk el. Nem mondanám, hogy aggasztó a különbség, de nem túlságosan kényelmes a helyzet – magyarázta, majd szót ejtett a gumikról és a versenyről is. – Meglátjuk, mi a jobb a futam szempontjából. De Norris az, aki gyorsabb, sajnálatos módon nem Piastri. Mi fordítva szerettük volna…”

F1
22 órája

Norris szerint még nincs ok a mosolygásra; Verstappen úgy érzi, egyelőre nem elég gyors Abu-Dzabiban

Piastri lépéshátrányban van, de így is harcba szállna a pole-ért, miközben a McLaren tisztázta, hogy kész csapatutasítást alkalmazni.

 

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés11.30–12.30
Időmérő15.00–16.00
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

F1 Abu-dzabi Nagydíj Red Bull Formula–1 Helmut Marko
