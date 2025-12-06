A Red Bull nem hagyatkozhat a McLaren újabb hibájára Abu-Dzabiban
Max Verstappen az augusztus végi Holland Nagydíj óta nemcsak eltüntette a 104 pontos lemaradását Oscar Piastrival szemben, hanem négy ponttal meg is előzte az ausztrált, és beékelődött a két McLaren-versenyző közé, így ő utazott az összetettet 12 ponttal vezető Lando Norris első számú kihívójaként az idényzáró Abu-dzabi GP-re.
A nagy felzárkózásban közrejátszottak a két rivális hibái, az egymástól elvett pontok, illetve a McLaren mellélövései is: Las Vegasban mindkét autóját diszkvalifikálták a padlólemez túlzott kopása miatt, míg Katarban a téves stratégia nemcsak a sima kettős győzelemtől fosztotta meg, hanem tálcán nyújtotta a Red Bull-osnak a sikert.
A „vörös bikák” tanácsadója, Helmut Marko ugyanakkor nem bízik abban, hogy az ellenfél még több szívességet tesz nekik, így tudja, saját erejükből kell nyerniük. „Szerencsések lennénk, de nem hagyatkozhatunk háromszor arra, hogy rontanak. A saját erősségeinkre kell támaszkodnunk.”
Verstappen mindkét pénteki szabadedzésen másodikként zárt a vb-éllovas Norris mögött, de előnye 8 ezredről több mint 3 tizedre nőtt, ami Marko szerint nem jó előjel. „Azt mutatja, hogy a beállításbeli változtatások nem hozták a remélt hatást. Most még több időt vesztünk a harmadik szektorban. Több tényező is szerepet játszik, de ez még csak az első nap, volt már ennél rosszabb péntekünk is.”
„Max azt mondta, hogy alulkormányzott az autó, és kissé pattog. De lesz még egy edzés, és remélhetőleg a megfelelő irányba indulunk el. Nem mondanám, hogy aggasztó a különbség, de nem túlságosan kényelmes a helyzet – magyarázta, majd szót ejtett a gumikról és a versenyről is. – Meglátjuk, mi a jobb a futam szempontjából. De Norris az, aki gyorsabb, sajnálatos módon nem Piastri. Mi fordítva szerettük volna…”
Norris szerint még nincs ok a mosolygásra; Verstappen úgy érzi, egyelőre nem elég gyors Abu-Dzabiban
VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
4. vagy annál rosszabb
nyer
–
8. vagy rosszabb
2.
3. vagy rosszabb
9. vagy rosszabb
3.
2. vagy rosszabb
|17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
|DECEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:24.485
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:23.083
|DECEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|11.30–12.30
|Időmérő
|15.00–16.00
|DECEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|2026. március 8.