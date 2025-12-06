NBA: száguld az Oklahoma, elképesztően kezdett a New York, Jokicsék nagyot fordítottak

Shai Gilgeous-Alexandernek 29 percnyi játékidő sem kellett ahhoz, hogy 30 pont fölé jusson (33 került a neve mellé), és sorozatban 14. győzelmére vezesse az Oklahomát (a csapat eddigi mérlege imponáló: 22 győzelem, egy vereség). A Dallas elleni a kilencedik olyan mérkőzése volt az idényben, amelyen 30 percnél rövidebb játékidő alatt jutott el legalább 30 pontig – ez bizony NBA-rekordbeállítás. S lehet még fokozni: az eddigi egyedüli rekordernek, Janisz Adetokunbónak 63 meccs kellett az egyidényes csúcs felállításához, SGA-nek csupán 23 a megismétléséhez.

Efficient. Effective. Shai Gilgeous-Alexander.



⛈️ 33 PTS (in 28:34 of game time)

⛈️ 10-12 FGM

⛈️ 5 REB

⛈️ 6 AST



14 wins in a row for the 22-1 Thunder! pic.twitter.com/lsyCnkToAQ — NBA (@NBA) December 6, 2025

Amen Thompson 31 pontos szezoncsúcsot ért el Houstonban, de a Phoenix elleni siker főszereplője a 28-ig jutó Kevin Durant volt: a 37 éves csatár éppen volt csapata ellen lépte át a 31 000 pontos határt (ő a nyolcadik kosaras, akinek ez sikerült az NBA alapszakaszában), és a sikeres triplák listáján is megerősítette pozícióját – a mostani kettővel 2223 darabos a gyűjteménye, és immár egyedül birtokolja az NBA-örökranglista 12. helyét.

Amen Thompson & Kevin Durant led the way to move the Rockets to 15-5 🚀



Amen: 31 PTS | 4 REB

KD: 28 PTS | 8 AST | 4 REB | 3 STL pic.twitter.com/JGhivDhhHG — NBA (@NBA) December 6, 2025

A Denver 23 pontos hátrányban volt Atlantában, mégis nyerni tudott, köszönhetően második félidei feljavulásának. Nikola Jokics 40 pontjából 30-at a nagyszünet után dobott (kilenc lepattanó és nyolc assziszt társult a terméshez), Jamal Murray 23, Tim Hardaway Jr. 17 ponttal zárt a Nuggetsben, amely sorozatban a kilencedik idegenbeli meccsét húzta be. Ha Jokics ezúttal nem is hozta a tőle megszokott tripla duplát, nem maradt ilyen bravúr nélkül a publikum: a hazaiaknál Jalen Johnson már az első félidőben legyártotta a statisztikai ritkaságot (11, 10, 12), s 21 pontig, 18 lepattanóig és karriercsúcsot érő 16 asszisztig jutott – az övé az első 15-15-15-ös meccs a Hawks történetében.

NIKOLA JOKIĆ WITH A STELLAR NIGHT IN THE NUGGETS WIN!



🃏 40 PTS (30 in second half)

🃏 9 REB

🃏 8 AST pic.twitter.com/8DYu09Cx3E — NBA (@NBA) December 6, 2025

JALEN JOHNSON WITH ANOTHER ABSURD STATLINE!



🔥 21 PTS

🔥 18 REB

🔥 16 AST (career-high)



THE FIRST 15-15-15 GAME IN HAWKS HISTORY! pic.twitter.com/7mIywbRB9w — NBA (@NBA) December 6, 2025

A Boston folytatta jó sorozatát, Jaylen Brown 30 pontjára alapozva lenyomta a Lakerst; a zöldek a legutóbbi 11 meccsükből már a kilencediket nyerték meg. A vendégeknél sem LeBron James, sem Luka Doncic nem játszott; előbbi kisebb sérülésekkel kínlódik, utóbbi Szlovéniában tartózkodik, második gyermeke születése szólította haza.

Jaylen Brown's effective night lifts the Celtics to another W!



☘️ 30 PTS

☘️ 8 REB

☘️ 8 AST



Boston is 9-2 in their last 11! pic.twitter.com/emaSy4g2nD — NBA (@NBA) December 6, 2025

A New York úgy kezdett a Utah ellen, mint 1997 – azaz a hivatalos, részletes percről percre statisztikázás bevezetése – óta egyetlen csapat sem: 23–0 állt az eredményjelzőn, amikor a Jazz először betalált. A hat triplát bedobó, 33 ponttal finiselő Jalen Brunson vezérletével a Knicks az idénybeli legmagasabb pontszámát érte el (146), és természetesen győzött is. Jordan Clarkson nemcsak a 16 pontjával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy egy labdáért vívott csata végén az első sorban ülő hollywoodi csillag, Ben Stiller ölében kötött ki.

The 23-0 starting run by the Knicks is the largest game-opening run without an opponent point in the PxP era (1997-98) 👏 pic.twitter.com/aCgBp7tG8F — NBA (@NBA) December 6, 2025

Jordan Clarkson got up close and personal with Ben Stiller at the end of the Knicks win today 🤣 pic.twitter.com/5FYuiQhqa2 — NBA (@NBA) December 6, 2025

Bár a Cleveland nem kezdett jól, Donovan Mitchell (28 pont) és a különösen a harmadik negyedben villogó Jaylon Tyson (24) vezérletével legyőzte a San Antoniót, amelyből ezúttal is hiányzott a sérült Victor Wembanyama és Stephon Castle.

Egyelőre tartja a Keleti főcsoport első helyét a Detroit, amely most a Portlandet győzte le. Kellett a jó utolsó negyed Cade Cunninghamtől (29 pontjából 13-at akkor dobott), csapata a befejező játékrészben kerekedett vendége fölé.

A kiélezett floridai rangadó főszereplője Franz Wagner volt, a német 32 pontot tett be a közösbe az Orlando győzelme érdekében. Bam Adebayo (24 pont, 15 lepattanó) dobása a végső dudaszó pillanatában nem ment be, így a Miami – amelyből hiányzott a sérült Tyler Herro – nem tudott fordítani.

MAGIC HOLD ON TO WIN IT OVER THE HEAT!



Franz Wagner leads the way with 32 PTS 😤 pic.twitter.com/raqWYtHo53 — NBA (@NBA) December 6, 2025

Az Indiana néhány napon belül másodszor is megverte a süllyedőben lévő Chicagót. Pascal Siakam 36 pontos egyéni idénycsúccsal kergette sorozatban hatodik vereségébe a Bullst.

Pascal Siakam with a big night for the Pacers!



😤 36 PTS

😤 10 REB

😤 2 STL

😤 5 3PM



Indiana gets the W on the road. pic.twitter.com/ZaUdoQAsDy — NBA (@NBA) December 6, 2025

Nem megy a Clippersnek sem, a legutóbbi 11 meccsén kilencedszer szaladt bele a késbe. A házigazda Memphisben öten érték el a tízpontos határt, legtovább az újonc Cedric Coward (23 pont, 14 lepattanó) jutott, a vendégeknél Kawhi Leonard 24, James Harden 18 ponttal fejezte be az estét.

A Philadelphia és a Milwaukee mérkőzéséről ezúttal is hiányzott a két korábbi MVP, a sérült Janisz Adetonkunbo és a pihentetett Joel Embiid. A Bucksnak ezúttal sikerült 12 ponton tartania Tyrese Maxey-t, de a Sixers tartaléksora átvállalta a feladatot, Quentin Grimes (22) vezérletével 61 pontot gyártott – sorozatban a harmadik győzelem lett a jutalom.

A Toronto még mindig tartja a harmadik helyet a Keleti főcsoportban, de visszaesése látványos, a legutóbbi öt meccsén négyszer mértek rá verést – most éppen a keleti alvég egyik lakója, a Charlotte, amelyben Kon Knueppel öt triplát behajítva 21 pontig hatolt.

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Dallas Mavericks 132–111

Boston Celtics–Los Angeles Lakers 126–105

Houston Rockets–Phoenix Suns 117–98

Atlanta Hawks–Denver Nuggets 133–134

Cleveland Cavaliers–San Antonio Spurs 130–117

Detroit Pistons–Portland Trail Blazers 122–116

New York Knicks–Utah Jazz 146–112

Orlando Magic–Miami Heat 106–105

Toronto Raptors–Charlotte Hornets 86–111

Chicago Bulls–Indiana Pacers 105–120

Memphis Grizzlies–Los Angeles Clippers 107–98

Milwaukee Bucks–Philadelphia 76ers 101–116