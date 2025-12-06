Gyurkits Gergő: A legfontosabb, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami hozta az eredményeket
Az első tíz bajnokiján egyszer sem szenvedett vereséget a Paksi FC, azóta viszont öt fellépésen háromszor is pont nélkül maradt: nem kérdés, hullámvölgybe került az együttes. Az első, diósgyőri (1–2) vereségre jól reagált a csapat, hiszen győri (0–0) pontszerzés, majd a Kisvárda Master Good 5–3-as legyőzése követte, ám utána az Újpest (1–3) elvette a csapat hazai veretlenségét, majd a ZTE (0–1) vendégeként újabb vereség következett. Ebben a helyzetben kiemelten fontos lenne az MTK Budapest szombati legyőzése, ám nem könnyíti meg a helyzetet, hogy sérülés, illetve eltiltás miatt több alapembert nélkülöznie kell a szakmai stábnak.
„Nem így képzeltük az utolsó két bajnokit, szerettünk volna a lehető legtovább a tabella élén maradni – mondta a pénteki edzés előtt a paksiak huszonhárom esztendős középpályása, Gyurkits Gergő. – Azon leszünk, hogy javítsunk, a legfontosabb az lesz, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami korábban hozta az eredményeket. Sajnos vannak sérültjeink, ők a rutinjukkal biztosan tudnának segíteni, ennek ellenére bízom benne, hogy sikerül otthon tartanunk a három pontot. A bajnokság első körében nagyon érdekes meccset játszottunk az MTK-val, még fél óra sem telt el, máris két góllal vezettünk, szünet után azonban viszonylag hamar egyenlített az ellenfél. Sőt, utána is voltak lehetőségei, ám a hajrában értékesítettünk egy tizenegyest: kettő nullás vezetésnél nem fordult meg a fejemben, hogy ennyire izgalmas lesz a folytatás…”
A két csapat egymás elleni ütközete rendre bővelkedik gólokban, helyzetekben, nem ez a párosítás az, amelyen a szurkolókat nem kötik le a pályán zajló események. Az előző idényben formabontó módon decemberben négy napon belül kétszer is megütköztek (az augusztusra kiírt bajnokit a paksiak nemzetközi kötelezettsége miatt későbbre halasztották…), az első az MTK 3–1-es győzelmét hozta, aztán a Paks nyert 4–2-re, de a legkevésbé gólgazdag bajnokin is háromszor rezzent a háló (2–1-es vendégsiker a Hidegkuti Nándor Stadionban). Noha a Paksnak és az MTK-nak is volt már sikeresebb időszaka, nem lenne meglepetés, ha a szombati találkozó ismét sok izgalmat tartogatna, mindenesetre Gyurkits Gergőnek extra motivációt jelenthet, hogy klubja a héten 2029-ig szerződést hosszabbított vele.
„Nem kellett gondolkodnom a válaszon, jólesett a bizalom – árulta el Gyurkits Gergő. – Szeretnék stabil kezdő játékossá válni, jó játékkal segíteni a csapatot, olyan sikeres idényeket megélni, mint volt az előző kettő. Az MTK játssza a futballt, nem lesz könnyű ellene, ám mindent megteszünk a győzelemért.”
NB I
16. FORDULÓ
December 6., szombat
12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC(Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
15
8
4
3
31–17
+14
28
|2. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|3. ETO FC
15
7
5
3
30–16
+14
26
|4. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|5. Kisvárda
15
7
2
6
18–23
–5
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza Spartacus
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
15
3
2
10
15–31
–16
11