Gyurkits Gergő: A legfontosabb, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami hozta az eredményeket

Z. A.Z. A.
2025.12.06. 12:12
Gyurkits Gergő tizenhárom bajnokin négy gólnál tart a 2025–2026-os idényben (FOTÓ: TÖRÖK ATTILA)
A héten a szerződését 2029-ig meghosszabbító Gyurkits Gergő abban bízik, hogy a labdarúgó NB I-ben az MTK ellen szombaton a Paks két vereség után újra győztes meccset játszik.


 

 

Az első tíz bajnokiján egyszer sem szenvedett vereséget a Paksi FC, azóta viszont öt fellépésen háromszor is pont nélkül maradt: nem kérdés, hullámvölgybe került az együttes. Az első, diósgyőri (1–2) vereségre jól reagált a csapat, hiszen győri (0–0) pontszerzés, majd a Kisvárda Master Good 5–3-as legyőzése követte, ám utána az Újpest ­(1–3) elvette a csapat hazai veretlenségét, majd a ZTE (0–1) vendégeként újabb vereség következett. Ebben a helyzetben kiemelten fontos lenne az MTK Budapest szombati legyőzése, ám nem könnyíti meg a helyzetet, hogy sérülés, illetve eltiltás miatt több alapembert nélkülöznie kell a szakmai stábnak.

„Nem így képzeltük az utolsó két bajnokit, szerettünk volna a lehető legtovább a tabella élén maradni – mondta a pénteki edzés előtt a paksiak huszonhárom esztendős középpályása, Gyurkits Gergő. – Azon leszünk, hogy javítsunk, a legfontosabb az lesz, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami korábban hozta az eredményeket. Sajnos vannak sérültjeink, ők a rutinjukkal biztosan tudnának segíteni, ennek ellenére bízom benne, hogy sikerül otthon tartanunk a három pontot. A bajnokság első körében nagyon érdekes meccset játszottunk az MTK-val, még fél óra sem telt el, máris két góllal vezettünk, szünet után azonban viszonylag hamar egyenlített az ellenfél. Sőt, utána is voltak lehetőségei, ám a hajrában értékesítettünk egy tizenegyest: kettő nullás vezetésnél nem fordult meg a fejemben, hogy ennyire izgalmas lesz a folytatás…”

A két csapat egymás elleni ütközete rendre bővelkedik gólokban, helyzetekben, nem ez a párosítás az, amelyen a szurkolókat nem kötik le a pályán zajló események. Az előző idényben formabontó módon decemberben négy napon belül kétszer is megütköztek (az augusztusra kiírt bajnokit a paksiak nemzetközi kötelezettsége miatt későbbre halasztották…), az első az MTK 3–1-es győzelmét hozta, aztán a Paks nyert 4–2-re, de a legkevésbé gólgazdag bajnokin is háromszor rezzent a háló (2–1-es vendégsiker a Hidegkuti Nándor Stadionban). Noha a Paks­nak és az MTK-nak is volt már sikeresebb időszaka, nem lenne meglepetés, ha a szombati találkozó ismét sok izgalmat tartogatna, mindenesetre Gyurkits Gergőnek extra motivációt jelenthet, hogy klubja a héten 2029-ig szerződést hosszabbított vele.

„Nem kellett gondolkodnom a válaszon, jólesett a bizalom – árulta el Gyurkits Gergő. – Szeretnék stabil kezdő játékossá válni, jó játékkal segíteni a csapatot, olyan sikeres idényeket megélni, mint volt az előző kettő. Az MTK játssza a futballt, nem lesz könnyű ellene, ám mindent megteszünk a győzelemért.”

NB I
16. FORDULÓ
December 6., szombat
12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC(Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

15

8

4

3

31–17

+14 

28 

  2. Debreceni VSC

15

8

4

3

25–19

+6 

28 

  3. ETO FC

15

7

5

3

30–16

+14 

26 

  4. Paksi FC

15

6

6

3

32–24

+8 

24 

  5. Kisvárda

15

7

2

6

18–23

–5 

23 

  6. Puskás Akadémia

15

6

4

5

21–20

+1 

22 

  7. MTK Budapest

15

6

2

7

28–29

–1 

20 

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1 

19 

  9. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5 

16 

10. Diósgyőri VTK

15

3

6

6

21–27

–6 

15 

11. Nyíregyháza Spartacus

15

3

5

7

18–29

–11 

14 

12. Kazincbarcika

15

3

2

10

15–31

–16 

11 


 

 

