Gyurkits Gergő: A legfontosabb, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami hozta az eredményeket





Az első tíz bajnokiján egyszer sem szenvedett vereséget a Paksi FC, azóta viszont öt fellépésen háromszor is pont nélkül maradt: nem kérdés, hullámvölgybe került az együttes. Az első, diósgyőri (1–2) vereségre jól reagált a csapat, hiszen győri (0–0) pontszerzés, majd a Kisvárda Master Good 5–3-as legyőzése követte, ám utána az Újpest ­(1–3) elvette a csapat hazai veretlenségét, majd a ZTE (0–1) vendégeként újabb vereség következett. Ebben a helyzetben kiemelten fontos lenne az MTK Budapest szombati legyőzése, ám nem könnyíti meg a helyzetet, hogy sérülés, illetve eltiltás miatt több alapembert nélkülöznie kell a szakmai stábnak.

„Nem így képzeltük az utolsó két bajnokit, szerettünk volna a lehető legtovább a tabella élén maradni – mondta a pénteki edzés előtt a paksiak huszonhárom esztendős középpályása, Gyurkits Gergő. – Azon leszünk, hogy javítsunk, a legfontosabb az lesz, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami korábban hozta az eredményeket. Sajnos vannak sérültjeink, ők a rutinjukkal biztosan tudnának segíteni, ennek ellenére bízom benne, hogy sikerül otthon tartanunk a három pontot. A bajnokság első körében nagyon érdekes meccset játszottunk az MTK-val, még fél óra sem telt el, máris két góllal vezettünk, szünet után azonban viszonylag hamar egyenlített az ellenfél. Sőt, utána is voltak lehetőségei, ám a hajrában értékesítettünk egy tizenegyest: kettő nullás vezetésnél nem fordult meg a fejemben, hogy ennyire izgalmas lesz a folytatás…”

A két csapat egymás elleni ütközete rendre bővelkedik gólokban, helyzetekben, nem ez a párosítás az, amelyen a szurkolókat nem kötik le a pályán zajló események. Az előző idényben formabontó módon decemberben négy napon belül kétszer is megütköztek (az augusztusra kiírt bajnokit a paksiak nemzetközi kötelezettsége miatt későbbre halasztották…), az első az MTK 3–1-es győzelmét hozta, aztán a Paks nyert 4–2-re, de a legkevésbé gólgazdag bajnokin is háromszor rezzent a háló (2–1-es vendégsiker a Hidegkuti Nándor Stadionban). Noha a Paks­nak és az MTK-nak is volt már sikeresebb időszaka, nem lenne meglepetés, ha a szombati találkozó ismét sok izgalmat tartogatna, mindenesetre Gyurkits Gergőnek extra motivációt jelenthet, hogy klubja a héten 2029-ig szerződést hosszabbított vele.

„Nem kellett gondolkodnom a válaszon, jólesett a bizalom – árulta el Gyurkits Gergő. – Szeretnék stabil kezdő játékossá válni, jó játékkal segíteni a csapatot, olyan sikeres idényeket megélni, mint volt az előző kettő. Az MTK játssza a futballt, nem lesz könnyű ellene, ám mindent megteszünk a győzelemért.”

NB I

16. FORDULÓ

December 6., szombat

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC(Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 15 8 4 3 31–17 +14 28 2. Debreceni VSC 15 8 4 3 25–19 +6 28 3. ETO FC 15 7 5 3 30–16 +14 26 4. Paksi FC 15 6 6 3 32–24 +8 24 5. Kisvárda 15 7 2 6 18–23 –5 23 6. Puskás Akadémia 15 6 4 5 21–20 +1 22 7. MTK Budapest 15 6 2 7 28–29 –1 20 8. Zalaegerszegi TE 15 5 4 6 23–22 +1 19 9. Újpest FC 15 4 4 7 21–26 –5 16 10. Diósgyőri VTK 15 3 6 6 21–27 –6 15 11. Nyíregyháza Spartacus 15 3 5 7 18–29 –11 14 12. Kazincbarcika 15 3 2 10 15–31 –16 11



