KONFERENCIALIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A sorozat főtáblája október 3-án rajtol, a további játéknapok október 24-én, november 7-én és 28-án, valamint december 12-én és 19-én lesznek.

A sorsoláson minden klub a hat kalapból egy-egy ellenfelet kapott, hárommal otthon, hárommal idegenben találkozik a hatfordulós alapszakasz során. Az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.

A Kl fináléját május 27-án Lipcsében rendezik.

1. FORDULÓ

2025. október 2., csütörtök

18.45: Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol)

18.45: Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noa (örmény)–Rijeka (izlandi)

18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Jagiellonia (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)

18.45: Kuopio (finn)–Drita (koszovói)

18.45: Omonia (ciprusi)–Mainz (német)

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–Shkëndija (északmacedón)

21.00: Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír)

21.00: Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Larnaca (ciprusi)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török)

21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

21.00: Raków (lengyel)–Universitatea Craiova (román)

21.00: Shelbourne (ír)–Häcken (svéd)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia)

2. FORDULÓ

2025. október 23. csütörtök

18.45: AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót)

18.45: Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: Breidablik (izlandi)–Kuopio (finn)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel)

18.45: Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi)

18.45: Rijeka (izlandi)–Sparta Praha (cseh)

18.45: Shkëndija (északmacedón)–Shelbourne (ír)

18.45: Strasbourg (francia)–Jagiellonia (lengyel)

18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz)

21.00: Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: AZ Alkmaar (holland)–Slovan Bratislava

21.00: Crystal Palace (angol)–Larnaca (ciprusi)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Raków (lengyel)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény)

3. FORDULÓ

2025. november 6., csütörtök

18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)

18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)

18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava

18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)

18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)

21.00: Crystal Palace (angol)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: Shkëndija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (izlandi)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)

4. FORDULÓ

2025. november 27., csütörtök

18.45: AZ Alkmaar (holland)–Shelbourne (ír)

18.45: Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Häcken (svéd)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci)

18.45: Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.45: Raków (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)

18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Mainz (német)

18.45: Slovan Bratislava–Rayo Vallecano (spanyol)

21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)

21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)

21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)

21.00: Drita (koszovói)–Shkëndija (északmacedón)

21.00: Rijeka (izlandi)–Larnaca (ciprusi)

21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)

5. FORDULÓ

2025. december 11., csütörtök

18.45: Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.45: Häcken (svéd)–Larnaca (ciprusi)

18.45: Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: Drita (koszovói)–AZ Alkmaar (holland)

18.45: Noa (örmény)–Legia Warszawa (lengyel)

18.45: Jagiellonia (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: Shkëndija (északmacedón)–Slovan Bratislava

18.45: Samsunspor (török)–AEK Athén (görög)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Rijeka (izlandi)–Celje (szlovén)

21.00: Lech Poznan (lengyel)–Mainz (német)

21.00: Kuopio (finn)–Lausanne (svájci)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Raków (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Omonia (ciprusi)

6. FORDULÓ

2025. december 18., csütörtök

21.00: Mainz (német)–Samsunspor (török)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót)

21.00: AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román)

21.00: Larnaca (ciprusi)–Shkëndija (északmacedón)

21.00: AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia (lengyel)

21.00: Crystal Palace (angol)–Kuopio (finn)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Rijeka (izlandi)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Noa (örmény)

21.00: Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz)

21.00: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

21.00: Celje (szlovén)–Shelbourne (ír)

21.00: Omonia (ciprusi)–Raków (lengyel)

21.00: Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Slovan Bratislava–Häcken (svéd)