Nemzeti Sportrádió

A Rijeka nyerte meg a felhőszakadás miatt félbeszakadt Kl-meccset

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.24. 16:59
null
A képen látható Adu-Adjei gólja döntött (Fotó: FB/HNK Rijeka)
Címkék
Konferencialiga Rijeka HNK Rijeka Sparta Praha
A horvát HNK Rijeka 1–0-ra legyőzte a cseh Sparta Prahát a labdarúgó Konferencialiga alapszakaszának második fordulójában a csütörtökön félbeszakadt és pénteken befejezett meccsen.

Mint ismert, a találkozónak az időjárás miatt csak az első félidejét tudták lejátszani az erdeti időpontban, így péntek délután folytatták a mérkőzést a második 45 perccel. Az egyetlen gólt a csereként beálló Daniel Adu-Adjei szerezte.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh) 1–0 (Adu-Adjei 75.)

Csütörtök este játszották
Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–1 (Bajic 51.)
Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén) 0–2 (Kvesic 33., F. Kovacevic 40.)
Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 1–0 (Weiper 24.)
Kiállítva: Savic (38., Zrinjski)
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel) 2–1 (K. Gómez 33., Rutjens 88., ill. Ishak 77. – 11-esből)
Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 1–1 (Král 83., ill. Szvarnasz 90.)
Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–0 (Musaba 2., Marius 34., Holse 62.)
Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény) 1–1 (Etim 38., ill. Mulahusejnovic 73.)
Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci) 0–1 (G. Diakité 38.)
Korábban
Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2 (Luca Meirelles 61., ill. Augustyniak 16., 90+4.)
Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3 (Ndour 9., Dzeko 48., A. Gudmundsson 88.)
Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–1 (Panichelli 79., ill. Pozo 53.)
AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 6–0 (Koita 11., 18., Eliasson 27., Marin 55., Jovics 81., Kutesa 87.)
Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 1–1 (Manaj 12., ill. Maszurasz 45+1.)
Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 0–0
Kiállítva: M. Touré (90+1., Kuopio)
Shkëndija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 1–0 (Barrett 90+2. – öngól)
Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–2 (Lindberg 41., Brusberg 55., ill. Á. García 15., Ratiu 90+13. – 11-esből)
AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (Mijnans 44.)
Kiállítva: S. Cruz (87., Slovan)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Fiorentina225–0+56
2. Larnaca225–0+56
3. Celje225–1+46
4. Lausanne224–0+46
5. Samsunspor224–0+46
6. Mainz222–0+26
7. Rayo Vallecano2114–2+24
8. Raków2113–1+24
9. Strasbourg2113–2+14
10. Jagiellonia2112–1+14
11. FC Noah2112–1+14
12. AEK Athén2117–3+43
13. Zrinjski Mostar2115–1+43
14. Lech Poznan2115–3+23
15. Sparta Praha2114–2+23
16. Crystal Palace2112–1+13
17. Sahtar Doneck2114–403
18. Legia Warszawa2112–203
19. Rijeka2111–103
20. Shkëndija2111–2–13
21. AZ Alkmaar2111–4–33
22. Lincoln Red Imps2112–6–43
23. Drita222–202
24. Häcken222–202
25. Kuopio221–102
26. Omonoia2111–2–11
27. Shelbourne2110–1–11
28. Sigma Olomouc2111–3–21
29. Universitatea Craiova2111–3–21
30. Breidablik2110–3–31
31. Slovan Bratislava221–3–20
32. Hamrun Spartans220–2–20
33. Shamrock Rovers221–6–50
34. Dinamo Kijev220–5–50
35. Rapid Wien221–7–60
36. Aberdeen222–9–70

 

 

Konferencialiga Rijeka HNK Rijeka Sparta Praha
Legfrissebb hírek

Kl: Baráth Péterék ikszeltek; félbeszakadt a Sparta Praha meccse Rijekában

Európa-konferencialiga
18 órája

Bolláék egy hármast kaptak a Fiorentinától; az AEK hazai pályán egy hatost gurított a Kl-ben

Európa-konferencialiga
20 órája

Az idegenbeli iksz után hazai pályán simán kikapott a Spartától az FTC az Ek-ban

Minden más foci
2025.10.16. 15:50

Bravúros döntetlent játszott a Fradi a női labdarúgó Ek-ban

Minden más foci
2025.10.08. 20:52

Baráth Péterrel a soraiban győzött a Raków a Konferencialigában, Kovacevic mesterhármast szerzett Celjében

Európa-konferencialiga
2025.10.02. 23:13

Konferencialiga: Bolláék sima vereséggel kezdtek Poznanban

Európa-konferencialiga
2025.10.02. 21:00

Kiberbűnözők károsították meg a Ferencvárost és a Rijekát

Labdarúgó NB I
2025.09.23. 10:54

A Sparta Praha lesz a Ferencváros ellenfele a női Európa-kupában

Európa-liga
2025.09.19. 17:56
Ezek is érdekelhetik