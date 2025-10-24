A Rijeka nyerte meg a felhőszakadás miatt félbeszakadt Kl-meccset

Mint ismert, a találkozónak az időjárás miatt csak az első félidejét tudták lejátszani az erdeti időpontban, így péntek délután folytatták a mérkőzést a második 45 perccel. Az egyetlen gólt a csereként beálló Daniel Adu-Adjei szerezte.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh) 1–0 (Adu-Adjei 75.)

Csütörtök este játszották

Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–1 (Bajic 51.)

Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén) 0–2 (Kvesic 33., F. Kovacevic 40.)

Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 1–0 (Weiper 24.)

Kiállítva: Savic (38., Zrinjski)

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel) 2–1 (K. Gómez 33., Rutjens 88., ill. Ishak 77. – 11-esből)

Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 1–1 (Král 83., ill. Szvarnasz 90.)

Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–0 (Musaba 2., Marius 34., Holse 62.)

Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény) 1–1 (Etim 38., ill. Mulahusejnovic 73.)

Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci) 0–1 (G. Diakité 38.)

Korábban

Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2 (Luca Meirelles 61., ill. Augustyniak 16., 90+4.)

Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3 (Ndour 9., Dzeko 48., A. Gudmundsson 88.)

Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–1 (Panichelli 79., ill. Pozo 53.)

AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 6–0 (Koita 11., 18., Eliasson 27., Marin 55., Jovics 81., Kutesa 87.)

Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 1–1 (Manaj 12., ill. Maszurasz 45+1.)

Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 0–0

Kiállítva: M. Touré (90+1., Kuopio)

Shkëndija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 1–0 (Barrett 90+2. – öngól)

Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–2 (Lindberg 41., Brusberg 55., ill. Á. García 15., Ratiu 90+13. – 11-esből)

AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (Mijnans 44.)

Kiállítva: S. Cruz (87., Slovan)