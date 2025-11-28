Nemzeti Sportrádió

Ennyi volt: már nem Peter Stöger irányítja Bolláékat – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2025.11.28. 13:25
Kevesebb mint öt hónap után megköszönték Peter Stöger munkáját (Fotó: Getty Images)
labdarúgás osztrák Bundesliga Peter Stöger Konferencialiga Bolla Bendegúz vezetőedző menesztés Rapid Wien
Az osztrák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő SK Rapid hivatalos honlapján bejelentette, hogy menesztette Peter Stöger vezetőedzőt, ahogyan annak segítőjét, Thomas Sagedert is.

Az egykor a Ferencvárost is irányító Peter Stöger távozása szinte borítékolható volt, hiszen a bécsi Rapid a legutóbbi 12 mérkőzéséből nyolcat elveszített, a remélt javulás pedig a válogatott szünet után sem következett be: a csapat kikapott hazai bajnokin a GAK-tól, valamint a Konferencialigában a Baráth Pétert foglalkoztató Rakówtól is.


A klub tájékoztatása szerint ideiglenesen Stefan Kulovits veszi át Stöger helyét a kispadon, a vezetőség pedig már dolgozik az állandó utód megtalálásán.

A Rapidnak a magyar válogatott Bolla Bendegúz alapembere, ebben az idényben 25 mérkőzésen egy gólt szerzett és két gólpasszt jegyzett.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Raków (lengyel)–Rapid (osztrák) 4–1 (Brunes 27. – 11-esből, Diaby-Fadiga 40., 51., 53., ill. Antiste 75.)

 

