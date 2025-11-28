Ennyi volt: már nem Peter Stöger irányítja Bolláékat – hivatalos

Az egykor a Ferencvárost is irányító Peter Stöger távozása szinte borítékolható volt, hiszen a bécsi Rapid a legutóbbi 12 mérkőzéséből nyolcat elveszített, a remélt javulás pedig a válogatott szünet után sem következett be: a csapat kikapott hazai bajnokin a GAK-tól, valamint a Konferencialigában a Baráth Pétert foglalkoztató Rakówtól is.



A klub tájékoztatása szerint ideiglenesen Stefan Kulovits veszi át Stöger helyét a kispadon, a vezetőség pedig már dolgozik az állandó utód megtalálásán.

A Rapidnak a magyar válogatott Bolla Bendegúz alapembere, ebben az idényben 25 mérkőzésen egy gólt szerzett és két gólpasszt jegyzett.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Raków (lengyel)–Rapid (osztrák) 4–1 (Brunes 27. – 11-esből, Diaby-Fadiga 40., 51., 53., ill. Antiste 75.)