Nemzeti Sportrádió

Országjárásra indul Rómából a téli olimpia lángja

Vágólapra másolva!
2025.12.05. 13:07
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia olimpiai láng Milánó 2026
A milánói-cortinai téli olimpia fáklyáját a Quirinale elnöki palota előtti téren tartott ünnepség keretében gyújtották meg pénteken Rómában, ahonnan a láng több mint hatvannapos országjárásra indul a játékok február 6-i megnyitásáig.

Az Athénból csütörtökön repülőgéppel érkező olimpiai lángot az államfői palotában tartották éjszaka.

A dísztokban őrzött lángot az elnöki palota úgynevezett kapumestere vitte ki a Quirinale előtti térre. A történelmi jelmezt viselő ceremóniamestert két elnöki testőr kísérte.

A lángot Giovanni Malago, a Milano-Cortina alapítvány elnöke átnyújtotta Sergio Mattarella államfőnek, aki a Quirinale-palota előtti téren meggyújtotta a fáklyát és azzal az ünnepi üstöt. A fáklyát elsőként Gregorio Paltrinieri olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó vette kézbe, aki az első számú fáklyavivő Olaszországban.

Az ünnepélyes szertartáson többek között részt vett Giorgia Meloni miniszterelnök, Ignazio La Russa, a parlament felsőháza és Lorenzo Fontana, az alsóház elnöke, Andrea Abodi sportminiszter, Kirsty Coventry a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, valamint az olasz kormány, a politikai, sport- és kulturális élet több képviselője. A munkanap és a borús idő ellenére a téren több százan gyülekeztek már a reggeli órákban, hogy egyenesben kövessék a milánói-cortinai téli játékok közvetlen felkészülési időszakának első eseményét. Az elnöki palota felett az olasz fegyveres erők vadászgépei zöld, fehér, piros csíkot húztak.

Sergio Mattarella beszédében hangoztatta: „A béke képezi az olimpia DNS-ét a legrégebbi idők óta. Köztudott, hogy az ókori Görögországban, amikor a versenyek zajlottak, elhallgattak a fegyverek. Olaszország az olimpiai békeidőszak megújítását kéri (…), reméljük, hogy a játékok kezdetéig hátralévő két hónap megbéküléshez és párbeszédhez vezethet, az agresszió és barbárság leállításával, a félelmet, halált, pusztítást okozó hatalmi akarat kioltásával.”

A következő állomás szombat délelőtt a római Márványstadion lesz, ahonnan az olimpiai láng hatvanhárom napos országos körútra indul: tizenkétezer kilométert tesz meg, hatvan városon át, Olaszország mind a húsz tartományát és száztíz megyéjét érintve. Áthalad hatvan olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel.

A láng szombaton végighalad Róma belvárosának utcáin: harminc kilométert tesz meg, érinti a Colosseumot, a Pantheont, a Navona teret, a Trevi kutat, a Spanyol lépcsőt, az Angyalvárat és a Szent Péter tér előtt is elhalad. Rómában többek között a tíz ATP-tornán győztes teniszező, Matteo Berrettini, a hatszoros világbajnok korábbi gyorsasági motoros, Max Biaggi, a rendező Giuseppe Tornatore, az énekes Achille Lauro, a színésznő Claudia Gerini és a divattervező Lavinia Biagiotti viszi a fáklyát.

A következő napokban Viterbo, Terni, Perugia, Siena, Firenze városa következik, jövő héten a láng Szardínia és Szicília szigetét járja be. Karácsony napjaiban Nápolyban lesz, szilveszterkor az olasz csizma sarkában Bariban. A fáklyás váltó január 26-án érkezik Cortinába, az 1956-ban ugyanazon a napon kezdődő téli olimpia tiszteletére, majd február 6-án lép be a milánói Giuseppe Meazza Stadionba a játékok nyitóünnepségére.

Az országjáráson a fáklyát sportolók, politikusok, színészek, énekesek veszik kézbe: lesz, aki néhány méterig, lesz, aki hosszabb távon fut majd vele. A fáklyavivők között lesz a nyolcvannyolc éves Davide Pivirotto, aki már az 1956-os téli olimpián is futott a lánggal, egy autista fiatalember, Andrea és édesapja, Flavio, illetve Lucia Tellone mesterszakács, aki egy abruzzói településen nyitott éttermével fényt vitt az ott élők életébe.

 

téli olimpia olimpiai láng Milánó 2026
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: megérkezett Olaszországba a láng

Téli sportok
18 órája

Durva hiba: elszabták a téli olimpia jégpályájának méretét

Jégkorong
22 órája

Milánó 2026: az NHL elnöke aggódik a hokitorna miatt

Jégkorong
2025.12.03. 18:22

Milánó 2026: az időjárás ismét közbeszól, rövid lesz a fáklyaátadó

Téli sportok
2025.12.03. 11:15

Jászapáti Péter: „Nem húzzuk be fülünket-farkunkat”

Téli sportok
2025.12.03. 09:39

Milánó 2026: indulhatnak a kvalifikációs versenyeken az orosz sízők és hódeszkások

Téli sportok
2025.12.02. 15:29

Milánó 2026: Tóth Zitát kézsérülése segítette a jobb sítechnikához

Téli sportok
2025.12.01. 11:36

Bánhidi Ákos: Megint bizonyítottunk!

Egyéb egyéni
2025.12.01. 07:00
Ezek is érdekelhetik