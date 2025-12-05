Országjárásra indul Rómából a téli olimpia lángja

Az Athénból csütörtökön repülőgéppel érkező olimpiai lángot az államfői palotában tartották éjszaka.

A dísztokban őrzött lángot az elnöki palota úgynevezett kapumestere vitte ki a Quirinale előtti térre. A történelmi jelmezt viselő ceremóniamestert két elnöki testőr kísérte.

A lángot Giovanni Malago, a Milano-Cortina alapítvány elnöke átnyújtotta Sergio Mattarella államfőnek, aki a Quirinale-palota előtti téren meggyújtotta a fáklyát és azzal az ünnepi üstöt. A fáklyát elsőként Gregorio Paltrinieri olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó vette kézbe, aki az első számú fáklyavivő Olaszországban.

Az ünnepélyes szertartáson többek között részt vett Giorgia Meloni miniszterelnök, Ignazio La Russa, a parlament felsőháza és Lorenzo Fontana, az alsóház elnöke, Andrea Abodi sportminiszter, Kirsty Coventry a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, valamint az olasz kormány, a politikai, sport- és kulturális élet több képviselője. A munkanap és a borús idő ellenére a téren több százan gyülekeztek már a reggeli órákban, hogy egyenesben kövessék a milánói-cortinai téli játékok közvetlen felkészülési időszakának első eseményét. Az elnöki palota felett az olasz fegyveres erők vadászgépei zöld, fehér, piros csíkot húztak.

Sergio Mattarella beszédében hangoztatta: „A béke képezi az olimpia DNS-ét a legrégebbi idők óta. Köztudott, hogy az ókori Görögországban, amikor a versenyek zajlottak, elhallgattak a fegyverek. Olaszország az olimpiai békeidőszak megújítását kéri (…), reméljük, hogy a játékok kezdetéig hátralévő két hónap megbéküléshez és párbeszédhez vezethet, az agresszió és barbárság leállításával, a félelmet, halált, pusztítást okozó hatalmi akarat kioltásával.”

A következő állomás szombat délelőtt a római Márványstadion lesz, ahonnan az olimpiai láng hatvanhárom napos országos körútra indul: tizenkétezer kilométert tesz meg, hatvan városon át, Olaszország mind a húsz tartományát és száztíz megyéjét érintve. Áthalad hatvan olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel.

A láng szombaton végighalad Róma belvárosának utcáin: harminc kilométert tesz meg, érinti a Colosseumot, a Pantheont, a Navona teret, a Trevi kutat, a Spanyol lépcsőt, az Angyalvárat és a Szent Péter tér előtt is elhalad. Rómában többek között a tíz ATP-tornán győztes teniszező, Matteo Berrettini, a hatszoros világbajnok korábbi gyorsasági motoros, Max Biaggi, a rendező Giuseppe Tornatore, az énekes Achille Lauro, a színésznő Claudia Gerini és a divattervező Lavinia Biagiotti viszi a fáklyát.

A következő napokban Viterbo, Terni, Perugia, Siena, Firenze városa következik, jövő héten a láng Szardínia és Szicília szigetét járja be. Karácsony napjaiban Nápolyban lesz, szilveszterkor az olasz csizma sarkában Bariban. A fáklyás váltó január 26-án érkezik Cortinába, az 1956-ban ugyanazon a napon kezdődő téli olimpia tiszteletére, majd február 6-án lép be a milánói Giuseppe Meazza Stadionba a játékok nyitóünnepségére.

Az országjáráson a fáklyát sportolók, politikusok, színészek, énekesek veszik kézbe: lesz, aki néhány méterig, lesz, aki hosszabb távon fut majd vele. A fáklyavivők között lesz a nyolcvannyolc éves Davide Pivirotto, aki már az 1956-os téli olimpián is futott a lánggal, egy autista fiatalember, Andrea és édesapja, Flavio, illetve Lucia Tellone mesterszakács, aki egy abruzzói településen nyitott éttermével fényt vitt az ott élők életébe.