Rövid pályás úszó Eb: Sárkány a harmadik, Ábrahám az ötödik legjobb idővel jutott tovább

Női 200 méter vegyesen a nevezési idők alapján Sebestyén Dalmának volt minimális esélye a középdöntőbe jutni, ami összejött neki, 2:11.39 perces ideje 18. volt a rangsorban, de a nemzetekre vonatkozó létszámkorlátozás miatt így is befért az esti 16 fős programba. Szabó-Feltóthy Eszter 2:11.89-cel a 23., a válogatott újonca, Zsebők Laura pedig 2:13.81-gyel a 27. helyen végzett.

Ugyanebben a számban a férfiaknál a novemberi országos bajnokságon öt aranyérmet szerző Zombori Gábor – akit a nyolcadik idővel neveztek – 1:55.84 perces teljesítménnyel a 11. helyen jutott tovább a középdöntőbe.

„Meglátjuk, mire leszek képes este, mert azért már ezt a délelőtti úszást is meg kellett nyomni. Ugyanakkor ezt kell folyamatosan gyakorolni, hogy az előfutamban és a középdöntőben is jól kell teljesíteni. A nevezési időm alapján jó lenne becsúsznom valahogy a döntőbe” – mondta az MTI-nek Zombori.

Férfi 800 méter gyorson Betlehem Dávid visszalépését követően Sárkány Zalán egyedül képviselte a magyar színeket. A szám regnáló világbajnoka, aki tavaly a Duna Arénában diadalmaskodott, azonos futamban úszott a szám címvédőjével és világcsúcstartójával, az ír Daniel Wiffennel, aki a csütörtöki 1500-as fináléban az utolsó százon lehajrázva megelőzte őt. A két klasszis remek csatát vívott egymással, ezúttal Sárkány volt a jobb, és 7:33.85 perccel nyerte a futamot, ami összesítésben a harmadik időt jelentette. A második előfutamban a német Jonas Liebmann junior-világrekordot (7:30.94) úszott.

„Aki kitalálta, hogy az ezerötszázas döntő után másnap nyolcszázon kell indulni, azzal én szívesen leúszatnám ezt, kegyetlen dolog. Ahhoz képest nem volt rossz, hogy öt órát aludtam, a célom a futamgyőzelem volt alapvetően, láttam, hogy Wiffen a végét azért visszafogta, én kevésbé” – mondta az MTI-nek Sárkány, aki a szombati fináléval kapcsolatban megjegyezte, szerinte a döntőben közel lesznek majd az ír 7:20.46 perces világcsúcsához.

Betlehem Dáviddal kapcsolatban kiemelte, sajnos nem találkoztak a csütörtöki döntőt követően: „Nagyon sajnálom, ami vele történt, de tegnap csodálatos időt ért el, és egészen hihetetlen úszóról van szó.”