Varga Barnabás gólját az UEFA is kiemelte

2025.11.17. 08:24
Varga Barnabás (balra) hatalmas gólt lőtt (Fotó: Czinege Melinda)
Varga Barnabás UEFA magyar válogatott
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közösségi oldala Varga Barnabás írek ellen szerzett találatáról azt írta, hogy ez lehet a selejtezők 10., záró fordulójának legszebbje.

A válogatott támadója a Puskás Arénában az írek elleni összecsapás 37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről ballal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.

Marco Rossi csapata ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben szerzett Troy Parrott-gólnak köszönhetően 3–2-re diadalmaskodtak, így a mieinket megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

„Nem gondolom, hogy ez bármennyire is benne lett volna. Úgy érzem most magam, mint minden magyar…”

Szoboszlai Dominik néhány szóval reagált a magyar válogatott írek elleni vereségére

A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés lefújása után sírva fakadt.

Varga Barnabás volt a válogatott legjobbja az írek ellen – NS-osztályzatok

Három játékos ötös, egy pedig hármas érdemjegyet kapott.

 

 

