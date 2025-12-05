Női kézilabda-vb: Simon Petra a legjobb fiatal játékosok 12-es szűkített listáján

A nemzetközi szövetség (IHF) honlapjának pénteki bejegyzése kiemelte: az U21-es korosztályba tartozó játékosok közül a csoportkör után az IHF edzői és módszertani bizottsága választott ki tizenkettőt. A legjobbat majd a vb All Star-csapatának tagjaival együtt nevezik meg.

Simont tavaly az európai szövetség (EHF) és az IHF is megválasztotta az esztendő legjobb fiatal női kézilabdázójának, a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon ő lett a torna legjobb fiatal játékosa.

A világbajnokság csoportkörében nyolc góllal és 14 gólpasszal segítette a magyar válogatottat ahhoz, hogy százszázalékos teljesítménnyel végezzen az élen a négyesében. A középdöntő első fordulójában, a Románia elleni győztes meccsen – amely az ötvenedik mérkőzése volt a nemzeti csapatban – egyszer vette be a rivális kapuját és két találatot készített elő.

A magyar válogatott ma (pénteken) 18 órától Japán legjobbjai ellen lép pályára Rotterdamban és ha pontot szerez, biztossá teszi helyét a negyeddöntőben. A találkozót a Duna World élőben közvetíti.

A legjobb fiatal játékos díjra jelöltek listája:

SIMON PETRA

Julie Scaglione (Dánia)

Lyndie Tchaptchet (Spanyolország)

Nina Dury (Franciaország)

Nieke Kühne (Németország)

Viola Leuchter (Németország)

Elín Klara Thorkelsdóttir (Izland)

Alieke van Maurik (Hollandia)

Alisia Boiciuc (Románia)

Thea Kylberg (Svédország)

Mia Emmenegger (Svájc)

Era Baumann (Svájc)