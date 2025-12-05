Jakob Ingebrigtsen úgy döntött, nem indul el a mezei futó Európa-bajnokságon

A norvégok kétszeres olimpiai bajnok sztáratlétája sérülések miatt az idén a szokásosnál visszafogottabban szerepelt, de hazája szövetségének pénteki közleménye szerint az elmúlt hetekben gond nélkül tudott tréningezni, és kiváló munkát végzett a magaslati edzőtáborban, amelynek végén viszont úgy döntött, nem utazik el a portugáliai kontinensviadalra, hanem inkább a jövő évi felkészülésére összpontosít.

A tokiói játékokon 1500 méteren, míg tavaly Párizsban 5000-en aranyérmes Ingebrigtsen kifejezetten szereti a decemberi mezei futó Eb-ket: a juniorok mezőnyében négyszer, míg a felnőttek között háromszor (2021, 2022, 2024) diadalmaskodott.

A viadalt jövő vasárnap rendezik meg Lagoában, ahol öt magyar versenyző, Urbán Zita (felnőtt női), Karsai Gábor (U23-as férfi), Kalász Bertold (U20-as férficsapat), Szabó Benjámin (U20-as férficsapat) és Szirbek Albert (U20-as férficsapat) áll majd rajthoz.

(MTI)