Jakob Ingebrigtsen úgy döntött, nem indul el a mezei futó Európa-bajnokságon

2025.12.05. 13:29
Jakob Ingebrigtsen elsőként a célban a tavalyi Eb-n Antalyában (Fotó: Getty Images)
Jakob Ingebrigtsen úgy döntött, hogy nem vesz részt a jövő heti mezei futó Európa-bajnokságon, így biztosan nem védi meg címét.

A norvégok kétszeres olimpiai bajnok sztáratlétája sérülések miatt az idén a szokásosnál visszafogottabban szerepelt, de hazája szövetségének pénteki közleménye szerint az elmúlt hetekben gond nélkül tudott tréningezni, és kiváló munkát végzett a magaslati edzőtáborban, amelynek végén viszont úgy döntött, nem utazik el a portugáliai kontinensviadalra, hanem inkább a jövő évi felkészülésére összpontosít.

A tokiói játékokon 1500 méteren, míg tavaly Párizsban 5000-en aranyérmes Ingebrigtsen kifejezetten szereti a decemberi mezei futó Eb-ket: a juniorok mezőnyében négyszer, míg a felnőttek között háromszor (2021, 2022, 2024) diadalmaskodott.

A viadalt jövő vasárnap rendezik meg Lagoában, ahol öt magyar versenyző, Urbán Zita (felnőtt női), Karsai Gábor (U23-as férfi), Kalász Bertold (U20-as férficsapat), Szabó Benjámin (U20-as férficsapat) és Szirbek Albert (U20-as férficsapat) áll majd rajthoz.

(MTI)

 

