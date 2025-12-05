Szerb klubja menesztette Tomiszlav Szivicset

A Radnicski Nis bejelentette, hogy már nem Tomiszlav Szivics a csapat vezetőedzője. A patinás klub csak a 14. helyen áll a szerb bajnokságban, szerdán a Graficsartól elszenvedett 3–0-s vereséget követően a kupától is búcsúzott a nyolcaddöntőben.

Az 59 éves edző a negyedik forduló után vette át a nisi csapatot, de 13 bajnokijából csak hármat nyert meg.

A korábbi kecskeméti, paksi, mezőkövesdi és diósgyőri szakember több szerb élvonalbeli csapatot is irányított pályafutása során, ült a Szmederevo, a Vozsdovac, a Hajduk Kula, a Novi Pazar, a Zseljeznicsar Pancsevo, a Mladoszt és a szabadkai Szpartak kispadján is. 2022 őszén dolgozott már Nisben, de akkor öt bajnokin egyetlen győzelmet sem aratott.