Női kézilabda NB I: újabb játékos hagyta el a Dunaújvárost

A Dunaújvárosi Hírportál írta meg, hogy komoly anyagi problémák léptek fel a DKKA NB I-es csapatánál. A klub közleménye szerint az élvonalbeli szereplésük is veszélybe kerül, ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre.

Mint írták, egyelőre a stabilizáció nem látszik, bár éppen csütörtökön döntött arról a dunaújvárosi közgyűlés, a klub folyószámla hiteléhez garanciát vállal. Továbbá Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is bejelentette, hogy tárgyalt a sportért felelős államtitkárral.

Eközben már több játékos is elhagyta az együttest: elsőként Lakatos Petra bontott szerződést a csapattal november elején, és Békéscsabára ment. A sort szerdán folytatta Kellermann Dóra, ő Vácott folytatja pályafutását, majd a DUOL kiszúrta, hogy Román Dorina sem várt tovább és szintén távozik. A Magyar Kézilabda-szövetség adatbankjából az is kiderült, hogy a játékosnak december 4-i hatállyal a Vasassal él a szerződése.