Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: újabb játékos hagyta el a Dunaújvárost

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 14:29
null
Román Dorina (Fotó: duol.hu)
Címkék
DKKA Dunaújvárosi Kohász női kézilabda NB I Román Dorina
Lakatos Petra és Kellermann Dóra után Román Dorina is elhagyta a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohászt.

A Dunaújvárosi Hírportál írta meg, hogy komoly anyagi problémák léptek fel a DKKA NB I-es csapatánál. A klub közleménye szerint az élvonalbeli szereplésük is veszélybe kerül, ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre. 

Mint írták, egyelőre a stabilizáció nem látszik, bár éppen csütörtökön döntött arról a dunaújvárosi közgyűlés, a klub folyószámla hiteléhez garanciát vállal. Továbbá Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is bejelentette, hogy tárgyalt a sportért felelős államtitkárral.

Eközben már több játékos is elhagyta az együttest: elsőként Lakatos Petra bontott szerződést a csapattal november elején, és Békéscsabára ment. A sort szerdán folytatta Kellermann Dóra, ő Vácott folytatja pályafutását, majd a DUOL kiszúrta, hogy Román Dorina sem várt tovább és szintén távozik. A Magyar Kézilabda-szövetség adatbankjából az is kiderült, hogy a játékosnak december 4-i hatállyal a Vasassal él a szerződése.

 

DKKA Dunaújvárosi Kohász női kézilabda NB I Román Dorina
Legfrissebb hírek

Női kézilabda NB I: győri nevelésű irányítót igazolt a Vác – hivatalos

Kézilabda
2025.12.03. 11:33

Rekordot döntött a DKKA amerikai légiósa a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.26. 14:32

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

Kézilabda
2025.11.21. 12:28

Hosszabbított beállójával a DVSC

Kézilabda
2025.11.20. 19:14

Női kézilabda NB I: megműtötték a Mosonmagyaróvár beállóját

Kézilabda
2025.11.19. 20:08

Videó: TikTok-kihívást vállaltak a győri női kézisek – ezúttal dalra fakadtak

Kézilabda
2025.11.19. 15:31

Női kézilabda NB I: hosszabbított a DVSC egyik legjobbja – hivatalos

Kézilabda
2025.11.18. 17:48

Női kézi: véget ért Szöllősi-Zácsik Szandra idénye

Kézilabda
2025.11.17. 16:41
Ezek is érdekelhetik