Bolláék egy hármast kaptak a Fiorentinától; az AEK hazai pályán egy hatost gurított a Kl-ben

2025.10.23. 21:07
Edin Dzeko (jobbról a harmadik) góllal és gólpasszal vette ki a részét a Rapid legyőzéséből (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Konferencialiga alapszakaszának 2. fordulójában a Fiorentina 3–0-ra nyert Bolla Bendegúz csapata, a Rapid otthonában, az AEK Athén hazai pályán hat gólt lőtt, míg a Rayo Vallecano a 103. percben egyenlített, s játszott így 2–2-t a Häckennel.

Bolla Bendegúz (aki a 62. percig volt a pályán) és társai hamar hátrányba kerültek, Edin Dzeko éles szögből lőtt, Niklas Hedl pedig gyakorlatilag Cher Ndour lábára ütötte a labdát, akiről az a kapuba pattant. A második félidő elején ismét betalált a Fiorentina, Niccolo Fortini tette be a labdát jobbról, Dzeko pedig hét méterről a kapuba vágta. A hajrában még a firenzeiek lekontrázták a bécsieket, s a támadás végén Albert Gudmundsson 10 méterről kilőtte a bal alsót, így a Rapid 3–0-ra kikapott hazai pályán.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2 (Luca Meirelles 61., ill. Augustyniak 16., 90+4.)
Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3 (Ndour 9., Dzeko 48., A. Gudmundsson 88.)
Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–1 (Panichelli 79., ill. Pozo 53.)
AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 6–0 (Koita 11., 18., Eliasson 27., Marin 55., Jovics 81., Kutesa 87.)
Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 1–1 (Manaj 12., ill. Maszurasz 45+1.)
Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 0–0
Kiállítva: M. Touré (90+1., Kuopio)
Shkëndija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 1–0 (Barrett 90+2. – öngól)
Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–2 (Lindberg 41., Brusberg 55., ill. Á. García 15., Ratiu 90+13. – 11-esből)
AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (Mijnans 44.)
Kiállítva: S. Cruz (87., Slovan)
HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh) 0–0-nál a 12. percben félbeszakadt az időjárási körülmények miatt, 21 órakor folytatódott
Később
21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)
21.00: Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény)
21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Fiorentina225–0+56
  2. Rayo Vallecano2114–2+24
  3. Strasbourg2113–2+14
  4. Jagiellonia2112–1+14
  5. Zrinjski Mostar115–0+53
  6. AEK Athén2117–3+43
  7. Larnaca114–0+43
  8. Lech Poznan114–1+33
  9. Sparta Praha114–1+33
10. Lausanne113–0+33
11. Celje113–1+23
12. Crystal Palace112–0+23
13. Raków112–0+23
14. Mainz111–0+13
15. Samsunspor111–0+13
16. FC Noa111–0+13
17. Sahtar Doneck2114–403
18. Legia Warszawa2112–203
19. Skëndija2111–2–13
20. AZ Alkmaar2111–4–33
21. Drita222–202
22. Häcken222–202
23. Kuopio221–102
24. Omonoia2111–2–11
25. Shelbourne2110–1–11
26. Breidablik2110–3–31
27. Rijeka110–1–10
28. Hamrun Spartans110–1–10
29. Slovan Bratislava221–3–20
30. Dinamo Kijev110–2–20
31. Sigma Olomouc110–2–20
32. Universitatea Craiova110–2–20
33. Shamrock Rovers111–4–30
34. Lincoln Red Imps110–5–50
35. Rapid Wien221–7–60
36. Aberdeen222–9–70

 

 

