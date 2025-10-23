Bolláék egy hármast kaptak a Fiorentinától; az AEK hazai pályán egy hatost gurított a Kl-ben

Bolla Bendegúz (aki a 62. percig volt a pályán) és társai hamar hátrányba kerültek, Edin Dzeko éles szögből lőtt, Niklas Hedl pedig gyakorlatilag Cher Ndour lábára ütötte a labdát, akiről az a kapuba pattant. A második félidő elején ismét betalált a Fiorentina, Niccolo Fortini tette be a labdát jobbról, Dzeko pedig hét méterről a kapuba vágta. A hajrában még a firenzeiek lekontrázták a bécsieket, s a támadás végén Albert Gudmundsson 10 méterről kilőtte a bal alsót, így a Rapid 3–0-ra kikapott hazai pályán.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2 (Luca Meirelles 61., ill. Augustyniak 16., 90+4.)

Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3 (Ndour 9., Dzeko 48., A. Gudmundsson 88.)

Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–1 (Panichelli 79., ill. Pozo 53.)

AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 6–0 (Koita 11., 18., Eliasson 27., Marin 55., Jovics 81., Kutesa 87.)

Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 1–1 (Manaj 12., ill. Maszurasz 45+1.)

Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 0–0

Kiállítva: M. Touré (90+1., Kuopio)

Shkëndija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 1–0 (Barrett 90+2. – öngól)

Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–2 (Lindberg 41., Brusberg 55., ill. Á. García 15., Ratiu 90+13. – 11-esből)

AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (Mijnans 44.)

Kiállítva: S. Cruz (87., Slovan)

HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh) 0–0-nál a 12. percben félbeszakadt az időjárási körülmények miatt, 21 órakor folytatódott

Később

21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)

21.00: Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci)