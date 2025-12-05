F1, Abu-dzabi Nagydíj, 2. szabadedzés

A vb-éllovas Lando Norris elsőségét hozta a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzése. A britet az első számú kihívója, Max Verstappen követte mindössze 8 ezred lemaradással, míg az összetettben 16 pont hátránnyal harmadik Oscar Piastri autóba sem ült, így az ausztrál számára csak a villanyfényes gyakorláson veszi kezdetét a hétvége programja. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2. 17. ABU-DZABI NAGYDÍJ DECEMBER 5., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:24.485 2. szabadedzés 14.00–15.00 DECEMBER 6., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 14.00–15.00 DECEMBER 7., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Ausztrál Nagydíj, Melbourne 2026. március 8.