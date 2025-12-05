Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: Gasper Marguc nyáron távozik a Veszprémtől

2025.12.05. 12:52
Gasper Marguc – egy a sok veszprémi gólörömből (Fotó: Török Attila)
Gasper Marguc nyáron távozik a veszprémi kézilabdacsapattól – adta hírül a klub pénteken a hivatalos honlapján.

Gasper Marguc huszonhárom évesen reménységként érkezett Celjéből 2014 nyarán, majd a világklasszisok közé emelkedett Veszprémben – írja a klubhonlap, felelevenítve, hogy a szlovén kézilabdázó eddig 19 nagy trófeát nyert a csapattal, és mind a lejátszott mérkőzések, mind a Veszprém-mezben szerzett gólok számát tekintve a klubörökrangsor legjobb tíz helyezettje között szerepel a neve.

„Minden Veszprém-szurkoló nevében mondhatom, igazi ikon hagy el minket 2026 nyarán. Köszönettel tartozunk neki mindazért, amit a csapatunkért tett. Abba a vonulatba tartozik, mint például Mirsad Terzic vagy Andreas Nilsson: szinte ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt és közönségkedvenc lett Veszprémben. Ez mindennél többet elárul a képességeiről és az emberi tulajdonságairól. De szerencsére fél évig még velünk marad, addig élvezhetjük a játékát, amivel, reméljük, hozzájárul a céljaink eléréséhez” – idézi a klubhonlap Bartha Csabát, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatóját.

 

