Ha így folytatja a Ferencváros az Európa-ligában, bőven tízmillió euró fölé kerülhet a pénzdíja

A BL-rájátszásból kieséssel 4.29 millió eurót, az Európa-liga alapszakaszában szereplésért 4.31 millió eurót kapott. A biztos összegek közé tartozik még, hogy az eddigi három győzelemért járt háromszor 450 ezer euró, a Plzen elleni döntetlenért pedig 150 ezer euró (összesen 1.5 millió euró), az eddigieket összeadva már több, mint tízmillió eurónál (jelenlegi árfolyamon majdnem 3.9 milliárd forint) tart a magyar bajnok.
S hogy mi történne, ha a jelenlegi állást befagyasztanák, és a Fradi harmadik helyen bejutna a nyolcaddöntőbe? Először is, a legjobb nyolcba jutásért automatikusan hatszázezer euró jár, a harmadik helyért 2.55 millió euró (az első helyért 36x75 ezer, a másodikért 35x75 ezer, a harmadikért 34x75 ezer, és így tovább, egészen az utolsó helyig, amelyért 1x75 ezer euró jár), míg a nyolcaddöntőbe kerülésért 1.75 millió euró. Mivel a jelenlegi tíz pont nem lenne elég a nyolcba jutásra, a gondolatkísérlet kedvéért érdemes a Manchester United tavalyi harmadik helyet érő 18 pontjával számolni, a nyolc pluszpont pedig a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest elleni két győzelemmel és két döntetlennel jönne össze, ez pedig 1.2 millió eurót eredményezne (2x450 ezer, és 2x150 ezer euró a győzelmekért és a döntetlenekért), s így a legjobb tizenhat között történő esetleges búcsú esetén is 16.2 millió euróval gazdagodna a Fradi (ez több, mint hatmilliárd forint).
A legjobb 24-be jutás már szinte biztos, hiszen az előző idényben tíz pont, és jó gólkülönbség elég volt hozzá, viszont a számításainkat szigorúan a jelenlegi állásból következtettük, a 16.2 milliós becsléshez képest több (ha minden meccsét megnyeri a Fradi, és a nyolcaddöntőnél is tovább menetel), és kevesebb is lehet még az UEFA-pénzdíj. Akár a legjobb 24-be, akár a legjobb nyolcba jutnak a zöld-fehérek, a plusz egy hazai meccs rengeteg további meccsnapi és szponzori bevételt jelent.
Hat kilométerrel többet futott a Fradi
Noha a Ferencváros látszólag könnyedén győzte le a Ludogorecet (3–1), a statisztikai mutatók jól példázták, Európában valóban nincsenek könnyű győzelmek. A találkozó összképe alapján az lehetett az érzése az embernek, hogy a Fradi (szinte) végig kézben tartja a mérkőzést, ám a játékidő végére a vendégek – ha csak hajszálnyival is, de – többet birtokolták a labdát ellenfelüknél (49:51 százalék volt az arány).
A passzpontosságban sem volt különbség, itt 85 százalékos mutatót produkált mindkét együttes, amiben egyértelműen jobb volt riválisánál a Ferencváros, az a futómennyiség és a veszélyes helyzetek kialakítása. A magyar bajnok játékosai összességében hat kilométerrel futottak többet a vendégeknél (110–104 kilométer), a támadások számában azonban még inkább kirajzolódott a Fradi fölénye, Robbie Keane együttese 48, míg a Ludogorec mindössze 28 akciót vezetett – a kapu felületét pedig 7:2 arányban a Ferencváros találta el többször.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Midtjylland
4
4
–
–
11–3
+8
12
|2. Freiburg
4
3
1
–
8–3
+5
10
|3. FTC
4
3
1
–
8–4
+4
10
|4. Celta Vigo
4
3
–
1
9–4
+5
9
|5. Braga
4
3
–
1
8–4
+4
9
|6. Aston Villa
4
3
–
1
6–2
+4
9
|7. Lyon
4
3
–
1
5–2
+3
9
|8. Viktoria Plzen
4
2
2
–
6–2
+4
8
|9. Real Betis
4
2
2
–
6–2
+4
8
|10. PAOK
4
2
1
1
9–6
+3
7
|11. Brann Bergen
4
2
1
1
5–2
+3
7
|12. Dinamo Zagreb
4
2
1
1
7–6
+1
7
|13. Genk
4
2
1
1
5–4
+1
7
|14. Porto
4
2
1
1
4–4
0
7
|15. Fenerbahce
4
2
1
1
4–4
0
7
|16. Panathinaikosz
4
2
–
2
7–6
+1
6
|17. Basel
4
2
–
2
6–5
+1
6
|18. Roma
4
2
–
2
5–4
+1
6
|19. Lille
4
2
–
2
6–6
0
6
|20. Stuttgart
4
2
–
2
4–4
0
6
|21. Go Ahead Eagles
4
2
–
2
4–5
–1
6
|22. Young Boys
4
2
–
2
6–10
–4
6
|23. Nottingham Forest
4
1
2
1
6–5
+1
5
|24. Bologna
4
1
2
1
3–3
0
5
|25. Crvena zvezda
4
1
1
2
3–5
–2
4
|26. Sturm Graz
4
1
1
2
3–5
–2
4
|27. Celtic
4
1
1
2
4–7
–3
4
|28. Salzburg
4
1
–
3
4–6
–2
3
|29. Feyenoord
4
1
–
3
3–6
–3
3
|30. Ludogorec
4
1
–
3
5–9
–4
3
|31. FCSB
4
1
–
3
3–7
–4
3
|32. Utrecht
4
–
1
3
1–5
–4
1
|33. Malmö
4
–
1
3
2–7
–5
1
|34. Maccabi Tel-Aviv
4
–
1
3
1–8
–7
1
|35. Nice
4
–
–
4
4–9
–5
0
|36. Rangers
4
–
–
4
1–8
–7
0