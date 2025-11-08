Nemzeti Sportrádió

Ha így folytatja a Ferencváros az Európa-ligában, bőven tízmillió euró fölé kerülhet a pénzdíja

2025.11.08. 07:11
Lenny Joseph és Tóth Alex csereként lépett pályára, az FTC légiósa gólt is szerzett (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Ugyan a Bajnokok Ligája-főtáblára jutással automatikusan 18.62 millió euró ütötte volna a Ferencváros markát, ha így folytatja a szereplését az Európa-ligában, megközelítheti az összeget.

A BL-rájátszásból kieséssel 4.29 millió eurót, az Európa-liga alapszakaszában szereplésért 4.31 millió eurót kapott. A biztos összegek közé tartozik még, hogy az eddigi három győzelemért járt háromszor 450 ezer euró, a Plzen elleni döntetlenért pedig 150 ezer euró (összesen 1.5 millió euró), az eddigieket összeadva már több, mint tízmillió eurónál (jelenlegi árfolyamon majdnem 3.9 milliárd forint) tart a magyar bajnok.

S hogy mi történne, ha a jelenlegi állást befagyasztanák, és a Fradi harmadik helyen bejutna a nyolcaddöntőbe? Először is, a legjobb nyolcba jutásért automatikusan hatszázezer euró jár, a harmadik helyért 2.55 millió euró (az első helyért 36x75 ezer, a másodikért 35x75 ezer, a harmadikért 34x75 ezer, és így tovább, egészen az utolsó helyig, amelyért 1x75 ezer euró jár), míg a nyolcaddöntőbe kerülésért 1.75 millió euró. Mivel a jelenlegi tíz pont nem lenne elég a nyolcba jutásra, a gondolatkísérlet kedvéért érdemes a Manchester United tavalyi harmadik helyet érő 18 pontjával számolni, a nyolc pluszpont pedig a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest elleni két győzelemmel és két döntetlennel jönne össze, ez pedig 1.2 millió eurót eredményezne (2x450 ezer, és 2x150 ezer euró a győzelmekért és a döntetlenekért), s így a legjobb tizenhat között történő esetleges búcsú esetén is 16.2 millió euróval gazdagodna a Fradi (ez több, mint hatmilliárd forint). 

A legjobb 24-be jutás már szinte biztos, hiszen az előző idényben tíz pont, és jó gólkülönbség elég volt hozzá, viszont a számításainkat szigorúan a jelenlegi állásból következtettük, a 16.2 milliós becsléshez képest több (ha minden meccsét megnyeri a Fradi, és a nyolcaddöntőnél is tovább menetel), és kevesebb is lehet még az UEFA-pénzdíj. Akár a legjobb 24-be, akár a legjobb nyolcba jutnak a zöld-fehérek, a plusz egy hazai meccs rengeteg további meccsnapi és szponzori bevételt jelent.

 

Hat kilométerrel többet futott a Fradi

Noha a Ferencváros látszólag könnyedén győzte le a Ludogorecet (3–1), a statisztikai mutatók jól példázták, Európában valóban nincsenek könnyű győzelmek. A találkozó összképe alapján az lehetett az érzése az embernek, hogy a Fradi (szinte) végig kézben tartja a mérkőzést, ám a játékidő végére a vendégek – ha csak hajszálnyival is, de – többet birtokolták a labdát ellenfelüknél (49:51 százalék volt az arány).

A passzpontosságban sem volt különbség, itt 85 százalékos mutatót produkált mindkét együttes, amiben egyértelműen jobb volt riválisánál a Ferencváros, az a futómennyiség és a veszélyes helyzetek kialakítása. A magyar bajnok játékosai összességében hat kilométerrel futottak többet a vendégeknél (110–104 kilométer), a támadások számában azonban még inkább kirajzolódott a Fradi fölénye, Robbie Keane együttese 48, míg a Ludogorec mindössze 28 akciót vezetett – a kapu felületét pedig 7:2 arányban a Ferencváros találta el többször.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Midtjylland

4

4

11–3

+8

12

  2. Freiburg

4

3

1

8–3

+5

10

  3. FTC

4

3

1

8–4

+4

10

  4. Celta Vigo

4

3

1

9–4

+5

9

  5. Braga

4

3

1

8–4

+4

9

  6. Aston Villa

4

3

1

6–2

+4

9

  7. Lyon

4

3

1

5–2

+3

9

  8. Viktoria Plzen

4

2

2

6–2

+4

8

  9. Real Betis

4

2

2

6–2

+4

8

10. PAOK

4

2

1

1

9–6

+3

7

11. Brann Bergen

4

2

1

1

5–2

+3

7

12. Dinamo Zagreb

4

2

1

1

7–6

+1

7

13. Genk

4

2

1

1

5–4

+1

7

14. Porto

4

2

1

1

4–4

0

7

15. Fenerbahce

4

2

1

1

4–4

0

7

16. Panathinaikosz

4

2

2

7–6

+1

6

17. Basel

4

2

2

6–5

+1

6

18. Roma

4

2

2

5–4

+1

6

19. Lille

4

2

2

6–6

0

6

20. Stuttgart

4

2

2

4–4

0

6

21. Go Ahead Eagles

4

2

2

4–5

–1

6

22. Young Boys

4

2

2

6–10

–4

6

23. Nottingham Forest

4

1

2

1

6–5

+1

5

24. Bologna

4

1

2

1

3–3

0

5

25. Crvena zvezda

4

1

1

2

3–5

–2

4

26. Sturm Graz

4

1

1

2

3–5

–2

4

27. Celtic

4

1

1

2

4–7

–3

4

28. Salzburg

4

1

3

4–6

–2

3

29. Feyenoord

4

1

3

3–6

–3

3

30. Ludogorec

4

1

3

5–9

–4

3

31. FCSB

4

1

3

3–7

–4

3

32. Utrecht

4

1

3

1–5

–4

1

33. Malmö

4

1

3

2–7

–5

1

34. Maccabi Tel-Aviv

4

1

3

1–8

–7

1

35. Nice

4

4

4–9

–5

0

36. Rangers

4

4

1–8

–7

0

 

