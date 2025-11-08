Ha így folytatja a Ferencváros az Európa-ligában, bőven tízmillió euró fölé kerülhet a pénzdíja

A BL-rájátszásból kieséssel 4.29 millió eurót, az Európa-liga alapszakaszában szereplésért 4.31 millió eurót kapott. A biztos összegek közé tartozik még, hogy az eddigi három győzelemért járt háromszor 450 ezer euró, a Plzen elleni döntetlenért pedig 150 ezer euró (összesen 1.5 millió euró), az eddigieket összeadva már több, mint tízmillió eurónál (jelenlegi árfolyamon majdnem 3.9 milliárd forint) tart a magyar bajnok.

S hogy mi történne, ha a jelenlegi állást befagyasztanák, és a Fradi harmadik helyen bejutna a nyolcaddöntőbe? Először is, a legjobb nyolcba jutásért automatikusan hatszázezer euró jár, a harmadik helyért 2.55 millió euró (az első helyért 36x75 ezer, a másodikért 35x75 ezer, a harmadikért 34x75 ezer, és így tovább, egészen az utolsó helyig, amelyért 1x75 ezer euró jár), míg a nyolcaddöntőbe kerülésért 1.75 millió euró. Mivel a jelenlegi tíz pont nem lenne elég a nyolcba jutásra, a gondolatkísérlet kedvéért érdemes a Manchester United tavalyi harmadik helyet érő 18 pontjával számolni, a nyolc pluszpont pedig a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham Forest elleni két győzelemmel és két döntetlennel jönne össze, ez pedig 1.2 millió eurót eredményezne (2x450 ezer, és 2x150 ezer euró a győzelmekért és a döntetlenekért), s így a legjobb tizenhat között történő esetleges búcsú esetén is 16.2 millió euróval gazdagodna a Fradi (ez több, mint hatmilliárd forint).

A legjobb 24-be jutás már szinte biztos, hiszen az előző idényben tíz pont, és jó gólkülönbség elég volt hozzá, viszont a számításainkat szigorúan a jelenlegi állásból következtettük, a 16.2 milliós becsléshez képest több (ha minden meccsét megnyeri a Fradi, és a nyolcaddöntőnél is tovább menetel), és kevesebb is lehet még az UEFA-pénzdíj. Akár a legjobb 24-be, akár a legjobb nyolcba jutnak a zöld-fehérek, a plusz egy hazai meccs rengeteg további meccsnapi és szponzori bevételt jelent.

Hat kilométerrel többet futott a Fradi

Noha a Ferencváros látszólag könnyedén győzte le a Ludogorecet (3–1), a statisztikai mutatók jól példázták, Európában valóban nincsenek könnyű győzelmek. A találkozó összképe alapján az lehetett az érzése az embernek, hogy a Fradi (szinte) végig kézben tartja a mérkőzést, ám a játékidő végére a vendégek – ha csak hajszálnyival is, de – többet birtokolták a labdát ellenfelüknél (49:51 százalék volt az arány).

A passzpontosságban sem volt különbség, itt 85 százalékos mutatót produkált mindkét együttes, amiben egyértelműen jobb volt riválisánál a Ferencváros, az a futómennyiség és a veszélyes helyzetek kialakítása. A magyar bajnok játékosai összességében hat kilométerrel futottak többet a vendégeknél (110–104 kilométer), a támadások számában azonban még inkább kirajzolódott a Fradi fölénye, Robbie Keane együttese 48, míg a Ludogorec mindössze 28 akciót vezetett – a kapu felületét pedig 7:2 arányban a Ferencváros találta el többször.