Kl: Baráthék ikszeltek Prágában, Bolláék a Craiovától is kikaptak

Baráth Péter csapata, az egy-egy győzelemmel és döntetlennel álló lengyel Raków Czesctochowa a Sparta Prahához látogatott. A kiegyenlített mérkőzésen nem született gól. A magyar játékos a 62. percben lépett pályára csereként.

Az olasz bajnokságban gyengélkedő, de a Kl-ben eddigi két meccsét megnyerő Fiorentina a német Bundesligában kieső helyen álló, a Kl-ben szintén hibátlan Mainz ellen ugyan korán vezetett Simon Sohm góljával, ám a hazaiak vezetőedzője, Bo Henriksen remek érzékkel küldte pályára Benedict Hollerbachot és Li Dzse Szungot. Előbbi néhány perccel becserélése után egyenlített, utóbbi pedig a 95. percben megszerezte a győztes gólt csapatának – a Mainz továbbra is százszázalékos.

A Slovan Bratislava már a harmadik percben vezetett a Kuopio otthonában, mire a finnek három góllal válaszoltak, és két döntetlen után első győzelmüket aratták. A Legia Warszawa Kacper Urbanski révén korán előnybe került a Celje vendégeként, azonban a szlovén csapat a második játékrészben öt perc alatt fordított, és hibátlan maradt. A Celjéhez hasonlóan szintén százszázalékos és még gólt sem kapott a török Samsunspor, amely ezúttal a máltai Hamrun Spartanst intézte el 3–0-val. Ugyanakkor a ciprusi AEK Larnaca otthon botlott, mivel gól nélküli döntetlenre végzett a skót Aberdeennel.

Bolla Bendegúz ezúttal is kezdőként lépett pályára a pont nélkül álló Rapid Wienben, amely az Universitatea Craiova ellen szerette volna megtörni rossz sorozatát. Ehhez képest a románok jóval bátrabban játszottak, a szünet előtt vezettek, és nem sokon múlt, hogy ne duplázzák meg a különbséget, de les miatt nem adták meg a Craiova találatát. A bécsiek a második félidőben sem tudtak érdemben változtatni játékukon, így harmadik Konferencialiga-meccsüket is elveszítették.

A Crystal Palace nem fázott rá, hogy Jean-Philippe Mateta az AZ elleni mérkőzés elején büntetőt hibázott, ugyanis a londoniaktól Maxence Lacroix és Ismaila Sarr is betalált a szünet előtt, majd hiába szépítettek a hollandok, a Palace gyorsan válaszolt, és 3–1-es sikerrel tartotta otthon a három pontot.

A lengyel Lech Poznan meglepte vendéglátóját, a Rayo Vallecanót, amely az első félidőben kétgólos hátrányba került. A spanyolok a szünetben rendezték a soraikat, és két csere, Isi Palazón és Jorge de Frutos révén egyenlítettek, majd a ráadásban Álvaro García a győztes gólt is megszerezte nekik.

Az eddig hibátlan, két győzelemmel álló Lausanne a hosszabbításban tizenegyeshez jutott, mégis csak 1–1-re végzett az Omonia Nicosiával. Az északmacedón Skendija a Puskás Akadémia egykori játékosának, Liridon Latifinek a góljával sokáig vezetett, de a lengyel Jagiellonia a ráadásban pontot mentett. A játéknap legnagyobb különbségű győzelmét a Dinamo Kijev aratta, amely 6–0-val küldte haza a bosnyák Zrijnski Mostart.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Mainz (német)–Fiorentina (olasz) 2–1

Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel) 0–0

Raków: Baráth Péter a 62. percben állt be csereként

AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír) 1–1

AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót) 0–0

Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi) 2–0

Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2

Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1

Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1

Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai) 3–0

Häcken (svéd)–Strasbourg (francia) 1–2

Crystal Palace (angol)–AZ (holland) 3–1

Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi) 1–1

Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 6–0

Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel) 1–1

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát) 1–1

Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel) 2–2

Shelbourne (ír)–Drita (koszovói) 0–1

Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román) 0–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést