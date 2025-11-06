Nemzeti Sportrádió

Kl: Baráthék ikszeltek Prágában, Bolláék a Craiovától is kikaptak

2025.11.06. 23:00
Baráth Péterék döntetlent játszottak Prágában a Spartával (Fotó: Getty Images)
légiósok Crystal Palace Fiorentina Konferencialiga Baráth Péter Mainz Raków Czestochowa Slovan Bratislava Sparta Praha
Baráth Péter csereként lépett pályára, a lengyel Raków Czestochowa gól nélküli döntetlent játszott a Sparta Praha vendégeként a labdarúgó Konferencialiga alapszakaszának 3. fordulójában. A Bolla Bendegúzt végig a pályán tudó Rapid Wien továbbra sem tudta megszerezni első pontját, ezúttal otthon kapott ki az Universitatea Craiovától. Az eddig százszázalékos Fiorentina korai előnye ellenére 2–1-re kikapott a veretlenségét megőrző Mainztól idegenben. A Rayo Vallecano kétgólos hátrányból verte meg a Lech Poznant, a Slovan Bratislava vezetett, azonban kétgólos vereséget szenvedett a finn Kuopiótól, a Samsunspor és a Celje pedig hazai sikerrel őrizte meg hibátlan mérlegét.

Baráth Péter csapata, az egy-egy győzelemmel és döntetlennel álló lengyel Raków Czesctochowa a Sparta Prahához látogatott. A kiegyenlített mérkőzésen nem született gól. A magyar játékos a 62. percben lépett pályára csereként.

Az olasz bajnokságban gyengélkedő, de a Kl-ben eddigi két meccsét megnyerő Fiorentina a német Bundesligában kieső helyen álló, a Kl-ben szintén hibátlan Mainz ellen ugyan korán vezetett Simon Sohm góljával, ám a hazaiak vezetőedzője, Bo Henriksen remek érzékkel küldte pályára Benedict Hollerbachot és Li Dzse Szungot. Előbbi néhány perccel becserélése után egyenlített, utóbbi pedig a 95. percben megszerezte a győztes gólt csapatának – a Mainz továbbra is százszázalékos.

A Slovan Bratislava már a harmadik percben vezetett a Kuopio otthonában, mire a finnek három góllal válaszoltak, és két döntetlen után első győzelmüket aratták. A Legia Warszawa Kacper Urbanski révén korán előnybe került a Celje vendégeként, azonban a szlovén csapat a második játékrészben öt perc alatt fordított, és hibátlan maradt. A Celjéhez hasonlóan szintén százszázalékos és még gólt sem kapott a török Samsunspor, amely ezúttal a máltai Hamrun Spartanst intézte el 3–0-val. Ugyanakkor a ciprusi AEK Larnaca otthon botlott, mivel gól nélküli döntetlenre végzett a skót Aberdeennel.

Bolla Bendegúz ezúttal is kezdőként lépett pályára a pont nélkül álló Rapid Wienben, amely az Universitatea Craiova ellen szerette volna megtörni rossz sorozatát. Ehhez képest a románok jóval bátrabban játszottak, a szünet előtt vezettek, és nem sokon múlt, hogy ne duplázzák meg a különbséget, de les miatt nem adták meg a Craiova találatát. A bécsiek a második félidőben sem tudtak érdemben változtatni játékukon, így harmadik Konferencialiga-meccsüket is elveszítették.

A Crystal Palace nem fázott rá, hogy Jean-Philippe Mateta az AZ elleni mérkőzés elején büntetőt hibázott, ugyanis a londoniaktól Maxence Lacroix és Ismaila Sarr is betalált a szünet előtt, majd hiába szépítettek a hollandok, a Palace gyorsan válaszolt, és 3–1-es sikerrel tartotta otthon a három pontot.

A lengyel Lech Poznan meglepte vendéglátóját, a Rayo Vallecanót, amely az első félidőben kétgólos hátrányba került. A spanyolok a szünetben rendezték a soraikat, és két csere, Isi Palazón és Jorge de Frutos révén egyenlítettek, majd a ráadásban Álvaro García a győztes gólt is megszerezte nekik.

Az eddig hibátlan, két győzelemmel álló Lausanne a hosszabbításban tizenegyeshez jutott, mégis csak 1–1-re végzett az Omonia Nicosiával. Az északmacedón Skendija a Puskás Akadémia egykori játékosának, Liridon Latifinek a góljával sokáig vezetett, de a lengyel Jagiellonia a ráadásban pontot mentett. A játéknap legnagyobb különbségű győzelmét a Dinamo Kijev aratta, amely 6–0-val küldte haza a bosnyák Zrijnski Mostart.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Mainz (német)–Fiorentina (olasz) 2–1
Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel) 0–0
Raków: Baráth Péter a 62. percben állt be csereként
AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír) 1–1
AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót) 0–0
Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi) 2–0
Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2
Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1
Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1
Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai) 3–0
Häcken (svéd)–Strasbourg (francia) 1–2
Crystal Palace (angol)–AZ (holland) 3–1
Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi) 1–1
Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 6–0
Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel) 1–1
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát) 1–1
Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel) 2–2
Shelbourne (ír)–Drita (koszovói) 0–1
Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román) 0–1
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Samsunspor

3

3

7–0

+7 

  2. Celje

3

3

7–2

+5 

  3. Mainz

3

3

4–1

+3 

  4. Larnaca

3

2

1

5–0

+5 

  5. Lausanne

3

2

1

5–1

+4 

  6. Rayo Vallecano

3

2

1

7–4

+3 

  7. Strasbourg

3

2

1

5–3

+2 

  8. Fiorentina

3

2

1

6–2

+4 

  9. Crystal Palace

3

2

1

5–2

+3 

10. Sahtar Doneck

3

2

1

6–4

+2 

11. Kuopio

3

1

2

4–2

+2 

12. Raków

3

1

2

3–1

+2 

13. Drita

3

1

2

3–2

+1 

14. Jagiellonia

3

1

2

3–2

+1 

15. AEK Athén

3

1

1

1

8–4

+4 

16. Sparta Praha

3

1

1

1

4–2

+2 

17. FC Noa

3

1

1

1

3–3

18. Rijeka

3

1

1

1

2–2

19. Sigma Olomouc

3

1

1

1

3–4

–1 

20. Universitatea Craiova

3

1

1

1

2–3

–1 

21. Skëndija

3

1

1

1

2–3

–1 

22. Lincoln Red Imps

3

1

1

1

3–7

–4 

23. Lech Poznan

3

1

2

7–6

+1 

24. Dinamo Kijev

3

1

2

6–5

+1 

25. Legia Warszawa

3

1

2

3–4

–1 

26. Zrinjski Mostar

3

1

2

5–7

–2 

27. AZ Alkmaar

3

1

2

2–7

–5 

28. Häcken

3

2

1

3–4

–1 

29. Omonoia

3

2

1

2–3

–1 

30. Shelbourne

3

1

2

0–2

–2 

31. Shamrock Rovers

3

1

2

2–7

–5 

32. Breidablik

3

1

2

0–5

–5 

33. Aberdeen

3

1

2

2–9

–7 

34. Slovan Bratislava

3

3

2–6

–4 

35. Hamrun Spartans

3

3

0–5

–5 

36. Rapid Wien

3

3

1–8

–7 

 

 

