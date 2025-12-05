Az MLSZ megbüntette az FTC-t, a ZTE-t és a Kisvárdát

Idézünk a határozatból:

A FEB

– a Ferencvárosi TC-t összevont eljárásban (az MTK és a Nyíregyháza elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

– az ETO FC–ZTE FC mérkőzéssel kapcsolatban a ZTE-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére és prevenciós terv benyújtására kötelezi. Emellett elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, két soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásnak végrehajtását;

– a Kisvárda Master Goodot a Nyíregyháza elleni mérkőzéssel kapcsolatban szabályzat megszegése miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti;

– a Vasas FC–Budapest Honvéd FC mérkőzéssel kapcsolatban a Vasast szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá egy soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, egy soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását;

– a Vasas FC–Budapest Honvéd FC mérkőzéssel kapcsolatban a Honvédot szurkolóinak megbotránkoztató, rasszista és diszkriminatív kifejezések bekiabálásai, pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá egy soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. A FEB a szektorbezárás büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggesztette.

Az NB II-ben a Videoton is kapott pénzbüntetést és szektorbezárást, míg az NB III-ból a Siófok, a Nagykanizsa, a Tatabánya, a Csepel és a PMFC részesült büntetésben.

További részletek itt!