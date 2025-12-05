Meglepő körülményre hívta fel a figyelmet a japán kézisek dörzsölt edzője a mieink elleni meccs előtt

A japán válogatott európai szemmel nézve másféle felfogásban és stílusban játszik, mint ahogyan a sportág központi földrészén megszokhattuk. Ez persze nem probléma, sőt, minél sokszínűbb a mezőny, annál izgalmasabb egy világesemény! Éppen ez a különleges stílus – ami részben az alacsonyabb testmagasságukból fakad – teszi egyre veszélyesebbé a japán együttest, amelyet tavaly Debrecenben az olimpiai selejtezőtornán simán legyőztünk. Azon a meccsen Aizava Nacuki szerezte a legtöbb japán gólt (hetet), aki a hétköznapokban Kuczora Csenge csapattársa a német Thüringer HC-ben. A riválist a dán Morten Soubak irányítja, aki 2013-ban világbajnoki címre vezette Brazíliát, de volt már angolai kapitány is.

„Sokat nem tudtam még változtatni, mert csak négy hónapja vagyok a csapatnál, még minden új – mondta lapunknak Soubak. – Az első közös edzőtáborunk augusztusban volt, majd októberben csak az Európában játszó kerettagokra számíthattam.

Minden válogatott héten az otthon játszóknak japán bajnokijaik vannak, egyszerűen nem tudom megérteni, miért, így aztán egyetemi játékosokat kellett meghívnom az összetartásra. Novemberben Párizsban találkoztam először a teljes tizenhatos kerettel.

A rövid idő alatt igyekeztem néhány új gondolatot belevinni a játékunkba, hogyan tudjuk legjobban kihasználni játékosaink fizikai adottságait. A hét a hat elleni támadás nem volt teljesen újdonság a csapat számára, a korábbi vébén is használták.”

Soubak a mieinkkel kapcsolatban elmondta, a magyar válogatott újra felfelé szálló ágon van, minden poszton európai kupában szereplő játékost vethet be, így nagy kihívásként tekint a mérkőzésre.

A japánok legtapasztaltabb játékosa a kapus Kametani Szakura, aki 2005-ben (Sakura Haugeként) még a norvég juniorválogatottal szerzett világbajnoki ezüstérmet Csehországban, majd 2015-ben mutatkozott be az ázsiaiak felnőttcsapatában.

„Régóta vagyok a keretben, dolgoztam már dán szövetségi kapitánnyal, aztán volt régi vágású japán edzőm, most pedig megint dán – jegyezte meg a 38 éves, édesanyja révén félig japán származású Kametani. – Az előző japán kapitány egyetemi tanár volt, és a világért sem szeretném leszólni, de most profibbak vagyunk. Soubak rendkívül tapasztalt ezen a szinten, tudja, hogyan kell megteremteni egy nagy tornán az edzések, meccsek és regeneráció helyes arányát. Emellett jól látja, milyen játék illik a legjobban hozzánk.”

Kametani szerint is problémás, hogy nem tudták még a rendelkezésre álló rövid időt sem kihasználni idény közben, mivel a Japánban játszók nem értek rá a válogatott héten. Hozzátette, már a két évvel ezelőtti vb-n is közel álltak hozzá, hogy több európai csapatot is elkapjanak, a németektől például csak egy góllal kaptak ki, míg a mostani tornán a horvátok és a svájciak ellen is összejött a győzelem. „A magyarok ellen is fizikailag kemény csatára számítok, tartanunk kell magunkat a saját meccstervünkhöz, miközben élveznünk is kell, hogy itt vagyunk a vébéközépdöntőben.”

Külön is kiemelte azt a jelenetet a csoportkörből, amikor a román játékosok is megtapsolták őket a horvátok legyőzését követően („A pályán riválisok vagyunk, közben viszont sportbarátok is, azt látom, sok ilyen csapat van a mezőnyben, amelyek biztatják egymást.”)

A jobbszélső Akijama Nacumi Kisvárdán és Szombathelyen is játszott az NB I-ben, így számára még mindig különleges lesz a mieink elleni mérkőzés.

„Korábbi csapattársam is van a magyar keretben. A többi európai ellenfelünkhöz hasonlóan a magyarok is magasabbak és erősebbek lesznek nálunk, így megint csak a japán stílussal, a gyorsaságunkra építve lehetünk sikeresek. Az új dán edzővel sokat gyakoroljuk, hogyan olvassuk jobban a játékot támadásban és védekezésben.”

A korábban említett 26 éves, 160 centiméter magas irányító, Aizava egy az egy ellen a legtöbb vele szemben álló védőt képes kicselezni, semlegesítése fontos lesz péntek este. „Kis kézilabdás nemzet vagyunk, még mindig nagy dolog számunkra, ha sikerül nyernünk egy európai csapat ellen. A csapatmunkában rejlik az erősségünk, támadásban irányváltásokkal és egy az egy elleni akciókkal próbálunk érvényesülni. A tavalyi olimpiai selejtezőn majdnem tíz góllal kikaptunk, ezúttal szeretnénk szorosabb meccset játszani, és akár győzni” – jelentette ki Aizava, aki Soubakot jó motivátorként jellemezte.

A mieinknek már a döntetlen is negyeddöntőt ér, azaz ha pontot szereznek, vasárnap este (szinte) tét nélkül játszhatnak a dánokkal.

Ezt kívánnák a magyar játékosok karácsonyra