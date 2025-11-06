Nemzeti Sportrádió

Az igazi Szuperliga Angliában van – remekelnek a PL-csapatok a Bajnokok Ligájában

2025.11.06. 13:08
Nagy a valószínűsége, hogy angol csapat nyeri a BL-t – az Opta szerint az Arsenal lesz az (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Chelsea Liverpool Arsenal Newcastle United Tottenham Premier League Manchester City
Nagyszerűen kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát a Premier League csapatai, amelyek eddig példátlan módon kétszer is öt győzelmet arattak egy fordulón belül. A BBC internetes oldalán megjelent írásban elemezte a szigetországiak dominanciáját és annak okait – a portál szakértői szerint a televíziós jogokból származó hatalmas bevételekből eredő anyagi előnyökből adódóan az angol csapatok a pályán is versenyképesebbek lettek a kontinensről érkező riválisokkal szemben.

Korábban soha, az idei kiírásban viszont már másodszor fordult elő, hogy ugyanazon Bajnokok Ligája-fordulóban öt azonos nemzetbeli csapat hagyja el győztesen a pályát – írja cikkében a BBC. A szerda este lezárult körben az angoloknak ez sikerült: Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Newcastle United és a Tottenham is megnyerte a maga mérkőzését, egyedül a Qarabag otthonában fellépő Chelsea hagyott két pontot ellenfelénél. 

A 4. körben győztes alakulatok közül az első négy jelenleg az automatikus nyolcaddöntőbe jutást jelentő első nyolc hely valamelyikén áll, de a 10. helyezett Tottenhamnek és a 12. Chelsea-nek sem rosszak az esélyei arra, hogy ne kelljen két plusz meccset játszania.

„Öt év múlva visszatekintve majd az angol dominancia időszakaként emlegetjük majd a mostani periódust, ezt egyszerűen lehetetlen másképp látni. A Bayern remekül teljesít, ők beleköphetnek a levesbe, a PSG-nek is lesznek pillanatai, de már a Real Madrid és a Barcelona is lemaradt, más pedig nincsen” – tett merész kijelentést a BBC Sporton a nemzetközileg egyik legelismertebb futballszakíró, a spanyol Guillem Balague.

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
Az angol csapatok közül a Manchester City is ott lehet a végelszámolásnál a BL-ben (Fotó: Getty Images)

Balague véleményét alátámasztja, hogy mind támadásban, mind védekezésben a 24 meccsükből 17-et megnyerő angolok a legjobbak, akik 56 gólt szereztek eddig – 14-gyel többet, mint bárki –, s a hat csapat mindössze 17-et kapott – ennél kevesebbet csak a franciák, de őket csak három klub képviseli a Bajnokok Ligájában.

A dominancia okai egyértelműen a szigetországiak pénzügy fölényére vezethetők vissza: a Premier League-csapatok – elsősorban a televíziós közvetítési jogokból befolyó elképesztő összegnek köszönhetően – sokkal magasabb átigazolási díjakat és fizetéseket engedhetnek meg maguknak a nagy európai bajnokságban szereplőkhöz képest, így a legjobb játékosok (és a legjobb edzők) előbb-utóbb náluk kötnek ki.

Az idén nyáron a PL-klubok minden eddiginél többet, több mint 3 milliárd fontot (majd’ 3 és fél milliárd eurót) költöttek játékosvásárlásra – többet, mint a Bundesliga, a La Liga, a Ligue 1 és a Serie A csapatai együttvéve. A lélegzetelállító számok futballszakmai szempontból azt jelentik, hogy az angol csapatok a kerete mélyebb, kevésbé érzik meg a sérüléshullámokat, mint kontinentális vetélytársaik, ami a játékosokat kizsigerelő idényben bizony nem elhanyagolható szempont.

„Természetesen a kieséses szakaszban minden megtörténhet, de a pénz, a tehetség, a szakmai stábok, az infrastruktúra, de még az irodákban folyó munka szempontjából Anglia Európa szuperligája – fogalmazott Balague. – Ezt nem azért mondom, mert spanyolként irigy vagyok rájuk, pusztán reflektálok a történtekre.”

Az Opta szerint az eddig hibátlan Arsenalnak 99.8 százalék a sansza a legjobb tizenhat közé kerülésre, az Manchester Citynek 97.4, a Liverpoolnak 95.5, de a Newcastle 82, a Chelsea 80.8 és a Tottenham 72 százaléka sem mondható rossznak. Ha valóra váltják az esélyeket, az angolok lehetnek az elsők, akiknek hat csapata kerül a nyolcaddöntőbe. 

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
Szoboszlai Dominikék az idei kiírásban továbbb szeretnének jutni a nyolcaddöntőnél (Fotó: Getty Images)

A szuperszámítógép azt is kikalkulálta, hogy jelen pillanatban a BL-ben hibátlan, még gólt sem kapó Arsenal esélyei 23.4 százalékkal abszolút értelemben is a legjobbak a végső győzelemre, az „ágyúsokat” az angol klubok „különversenyében” a Manchester City 12.5-del és a Liverpool 11.3-del áll a második, illetve 3. helyen. Az Opta egyébként a legvalószínűbbnek az Arsenal–Bayern München finálét tartja a dolgok jelenlegi állás alapján.

„Valóban komoly, amit az angol klubok eddig produkálnak, de az, hogy jelenleg mi történik, semmit nem számít. A múlt évben a Liverpool dominált és megnyerte az alapszakaszt, aztán kiütötte őket az addig vacakul szereplő PSG – figyelmeztetett BBC szakértője, a Liverpool egykori középpályása, Stephen Warnock

Kollégájához csatlakozott a volt Everton-játékos Leon Osman is, aki szerint a Premier League-csapatok igazi tesztje az egyenes kieséses szakasz.

„Eddig nagyszerűen teljesítenek az angol csapatok, de ott már nincs mese, az egyik továbbmegy, a másik hazamegy. Az az igazi erőpróba, mert az igazi nehézsúlyúak ott jönnek szembe – mondta Osman. – Évek óta várjuk ezt a dominanciát, de még sosem láttuk igazán. Talán azért, mert a Premier League-ben óriási a verseny, és sokat kivesz a csapatokból, így nehéz a kétfrontos küzdelem, lehet, hogy ebben az évben végre meglesz a megfelelő egyensúly.”

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Manchester City43110–3+710
  5. Paris SG43114–5+99
  6. Newcastle United43110–2+89
  7. Real Madrid4318–2+69
  8. Liverpool4319–4+59
  9. Galatasaray4318–6+29
10. Tottenham4227–2+58
11. Barcelona421112–7+57
12. Chelsea42119–6+37
13. Sporting42118–5+37
14. Borussia Dortmund421113–11+27
15. Qarabag42118–7+17
16. Atalanta42113–5–27
17. Atlético Madrid42210–9+16
18. PSV Eindhoven41219–7+25
19. Monaco41214–6–25
20. Pafosz41212–5–35
21. Bayer Leverkusen41216–10–45
22. FC Bruges41128–10–24
23. Eintracht Frankfurt41127–11–44
24. Napoli41124–9–54
25. Marseille4136–5+13
26. Juventus4317–8–13
27. Athletic Bilbao4134–9–53
28. Royale Union Saint-Gilloise4134–12–83
29. Bodö/Glimt4225–8–32
30. Slavia Praha4222–8–62
31. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
32. Villarreal4132–6–41
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Kajrat Almati4132–11–91
35. Benfica442–8–60
36. Ajax441–14–130

 

 

Ezek is érdekelhetik