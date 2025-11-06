Az igazi Szuperliga Angliában van – remekelnek a PL-csapatok a Bajnokok Ligájában
Korábban soha, az idei kiírásban viszont már másodszor fordult elő, hogy ugyanazon Bajnokok Ligája-fordulóban öt azonos nemzetbeli csapat hagyja el győztesen a pályát – írja cikkében a BBC. A szerda este lezárult körben az angoloknak ez sikerült: Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Newcastle United és a Tottenham is megnyerte a maga mérkőzését, egyedül a Qarabag otthonában fellépő Chelsea hagyott két pontot ellenfelénél.
A 4. körben győztes alakulatok közül az első négy jelenleg az automatikus nyolcaddöntőbe jutást jelentő első nyolc hely valamelyikén áll, de a 10. helyezett Tottenhamnek és a 12. Chelsea-nek sem rosszak az esélyei arra, hogy ne kelljen két plusz meccset játszania.
„Öt év múlva visszatekintve majd az angol dominancia időszakaként emlegetjük majd a mostani periódust, ezt egyszerűen lehetetlen másképp látni. A Bayern remekül teljesít, ők beleköphetnek a levesbe, a PSG-nek is lesznek pillanatai, de már a Real Madrid és a Barcelona is lemaradt, más pedig nincsen” – tett merész kijelentést a BBC Sporton a nemzetközileg egyik legelismertebb futballszakíró, a spanyol Guillem Balague.
Balague véleményét alátámasztja, hogy mind támadásban, mind védekezésben a 24 meccsükből 17-et megnyerő angolok a legjobbak, akik 56 gólt szereztek eddig – 14-gyel többet, mint bárki –, s a hat csapat mindössze 17-et kapott – ennél kevesebbet csak a franciák, de őket csak három klub képviseli a Bajnokok Ligájában.
A dominancia okai egyértelműen a szigetországiak pénzügy fölényére vezethetők vissza: a Premier League-csapatok – elsősorban a televíziós közvetítési jogokból befolyó elképesztő összegnek köszönhetően – sokkal magasabb átigazolási díjakat és fizetéseket engedhetnek meg maguknak a nagy európai bajnokságban szereplőkhöz képest, így a legjobb játékosok (és a legjobb edzők) előbb-utóbb náluk kötnek ki.
Az idén nyáron a PL-klubok minden eddiginél többet, több mint 3 milliárd fontot (majd’ 3 és fél milliárd eurót) költöttek játékosvásárlásra – többet, mint a Bundesliga, a La Liga, a Ligue 1 és a Serie A csapatai együttvéve. A lélegzetelállító számok futballszakmai szempontból azt jelentik, hogy az angol csapatok a kerete mélyebb, kevésbé érzik meg a sérüléshullámokat, mint kontinentális vetélytársaik, ami a játékosokat kizsigerelő idényben bizony nem elhanyagolható szempont.
„Természetesen a kieséses szakaszban minden megtörténhet, de a pénz, a tehetség, a szakmai stábok, az infrastruktúra, de még az irodákban folyó munka szempontjából Anglia Európa szuperligája – fogalmazott Balague. – Ezt nem azért mondom, mert spanyolként irigy vagyok rájuk, pusztán reflektálok a történtekre.”
Az Opta szerint az eddig hibátlan Arsenalnak 99.8 százalék a sansza a legjobb tizenhat közé kerülésre, az Manchester Citynek 97.4, a Liverpoolnak 95.5, de a Newcastle 82, a Chelsea 80.8 és a Tottenham 72 százaléka sem mondható rossznak. Ha valóra váltják az esélyeket, az angolok lehetnek az elsők, akiknek hat csapata kerül a nyolcaddöntőbe.
A szuperszámítógép azt is kikalkulálta, hogy jelen pillanatban a BL-ben hibátlan, még gólt sem kapó Arsenal esélyei 23.4 százalékkal abszolút értelemben is a legjobbak a végső győzelemre, az „ágyúsokat” az angol klubok „különversenyében” a Manchester City 12.5-del és a Liverpool 11.3-del áll a második, illetve 3. helyen. Az Opta egyébként a legvalószínűbbnek az Arsenal–Bayern München finálét tartja a dolgok jelenlegi állás alapján.
„Valóban komoly, amit az angol klubok eddig produkálnak, de az, hogy jelenleg mi történik, semmit nem számít. A múlt évben a Liverpool dominált és megnyerte az alapszakaszt, aztán kiütötte őket az addig vacakul szereplő PSG – figyelmeztetett BBC szakértője, a Liverpool egykori középpályása, Stephen Warnock.
Kollégájához csatlakozott a volt Everton-játékos Leon Osman is, aki szerint a Premier League-csapatok igazi tesztje az egyenes kieséses szakasz.
„Eddig nagyszerűen teljesítenek az angol csapatok, de ott már nincs mese, az egyik továbbmegy, a másik hazamegy. Az az igazi erőpróba, mert az igazi nehézsúlyúak ott jönnek szembe – mondta Osman. – Évek óta várjuk ezt a dominanciát, de még sosem láttuk igazán. Talán azért, mert a Premier League-ben óriási a verseny, és sokat kivesz a csapatokból, így nehéz a kétfrontos küzdelem, lehet, hogy ebben az évben végre meglesz a megfelelő egyensúly.”
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Manchester City
|4
|3
|1
|–
|10–3
|+7
|10
|5. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|6. Newcastle United
|4
|3
|–
|1
|10–2
|+8
|9
|7. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|8. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|9. Galatasaray
|4
|3
|–
|1
|8–6
|+2
|9
|10. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|11. Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12–7
|+5
|7
|12. Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|13. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|14. Borussia Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13–11
|+2
|7
|15. Qarabag
|4
|2
|1
|1
|8–7
|+1
|7
|16. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|17. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|18. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|19. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|20. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|21. Bayer Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6–10
|–4
|5
|22. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|23. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|24. Napoli
|4
|1
|1
|2
|4–9
|–5
|4
|25. Marseille
|4
|1
|–
|3
|6–5
|+1
|3
|26. Juventus
|4
|–
|3
|1
|7–8
|–1
|3
|27. Athletic Bilbao
|4
|1
|–
|3
|4–9
|–5
|3
|28. Royale Union Saint-Gilloise
|4
|1
|–
|3
|4–12
|–8
|3
|29. Bodö/Glimt
|4
|–
|2
|2
|5–8
|–3
|2
|30. Slavia Praha
|4
|–
|2
|2
|2–8
|–6
|2
|31. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|32. Villarreal
|4
|–
|1
|3
|2–6
|–4
|1
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Kajrat Almati
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1
|35. Benfica
|4
|–
|–
|4
|2–8
|–6
|0
|36. Ajax
|4
|–
|–
|4
|1–14
|–13
|0