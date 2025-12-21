Bravúr lenne a manchesteri pontszerzés Birminghamben

Aligha lehet ennél kedvezőtlenebb a csillagok állása a Manchester Unitednek. Ruben Amorim menedzser egyre jobban futballozó együttese sorozatban négy győzelemnél tarthatna, ha a West Ham United (1–1) és a Bournemouth (4–4) elleni hazai mérkőzésen kibírja a védelme még néhány percig. A hajrában kapott bosszantó gólok nélkül vasárnap akár a harmadik hely megszerzéséért is küzdhetett volna az Aston Villa otthonában. A feladat akkor sem ígérkezett volna egyszerűnek, ha a portugál szakvezetőnek minden kulcsjátékosa rendelkezésére áll: az Afrikai Nemzetek Kupája vasárnapi rajtja miatt a két legjobb formában játszó támadója, a hat Premier League-gólnál tartó Bryan Mbeumo (Kamerun) és a két gólnál és három gólpassznál járó Amad Diallo (Elefántcsontpart) legalább két hétig Marokkóban villoghat. A házigazdát erősíti Nuszair Mazraui, míg Casemiro eltiltás, Matthijs de Ligt hát-, Harry Maguire térdsérülés miatt nem bevethető.

Az Aston Villa mindeközben Anglia „legforróbb" csapata: sorozatban kilenc győzelemnél jár (hat PL- és három El-összecsapás) az Unai Emeryvel évek óta megbízhatóan az európai kupaindulásért küzdő birminghami gárda. Noha a tavasszal a BL-negyeddöntőben egy gólra volt a későbbi győztes PSG ellen a hosszabbítástól (4–5), végül bajnoki helyezése miatt be kellett érnie a második számú európai kupával, amelyben 2025-ös játéka alapján az aranyéremért küzdhet. A forduló előtt úgy állt mindössze három ponttal a PL-listavezető Arsenal mögött, hogy hetek óta hátproblémákkal küszködik világklasszis kapusa, Emiliano Martínez, s más kiváló képességű, válogatott labdarúgókat is régóta pótolni kell, mint Harvey Elliott, Pau Torres, Tyrone Mings és Ross Barkley – a kölcsönben az Aston Villában (is) szenvedő Jadon Sancho nem játszhat anyaklubja, a United ellen.

Unai Emery merítési lehetőségei így is sokkal jobbak, mint a méltatlanul silány kerettel vergődő Manchester Unitedé. Az elmúlt időszakban Morgan Rogers, Donyell Malen és Emiliano Buendía lépett elő a gólok és gólpasszok tekintetében, de a Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Ian Maatsen védelem is acélosabbnak tűnik, mint amit Ruben Amorim összeeszkábálhat vasárnapra. A manchesteriek csak abban bízhatnak, hogy messze legjobb futballistájuk, az elmúlt két mérkőzésen három gólt szerző és két gólpasszt adó Bruno Fernandes Birminghamben is a hátára veszi a csapatot. Máskülönben a pontszerzés is bravúr lenne.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ, Vasárnapi mérkőzés

17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

Szombati mérkőzések

Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)

Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)

AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)

Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0

Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)

Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)

Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)

Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)