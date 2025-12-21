Nemzeti Sportrádió

Bravúr lenne a manchesteri pontszerzés Birminghamben

2025.12.21. 11:18
Bruno Fernandes vezérletével nyerhet a Manchester United (Fotó: Getty Images)
Címkék
Aston Villa angol labdarúgás Manchester United Premier League
Csak egy meccset rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában vasárnap, az Aston Villa a Manchester Unitedet fogadja.

Aligha lehet ennél kedvezőtlenebb a csillagok állása a Manchester Unitednek. Ruben Amorim menedzser egyre jobban futballozó együttese sorozatban négy győzelemnél tarthatna, ha a West Ham United (1–1) és a Bournemouth (4–4) elleni hazai mérkőzésen kibírja a védelme még néhány percig. A hajrában kapott bosszantó gólok nélkül vasárnap akár a harmadik hely megszerzéséért is küzdhetett volna az Aston Villa otthonában. A feladat akkor sem ígérkezett volna egyszerűnek, ha a portugál szakvezetőnek minden kulcsjátékosa rendelkezésére áll: az Afrikai Nemzetek Kupája vasárnapi rajtja miatt a két legjobb formában játszó támadója, a hat Premier League-gólnál tartó Bryan Mbeumo (Kamerun) és a két gólnál és három gólpassznál járó Amad Diallo (Elefántcsontpart) legalább két hétig Marokkóban villoghat. A házigazdát erősíti Nuszair Mazraui, míg Casemiro eltiltás, Matthijs de Ligt hát-, Harry Maguire térdsérülés miatt nem bevethető.

Az Aston Villa mindeközben Anglia „legforróbb" csapata: sorozatban kilenc győzelemnél jár (hat PL- és három El-összecsapás) az Unai Emeryvel évek óta megbízhatóan az európai kupaindulásért küzdő birminghami gárda. Noha a tavasszal a BL-negyeddöntőben egy gólra volt a későbbi győztes PSG ellen a hosszabbítástól (4–5), végül bajnoki helyezése miatt be kellett érnie a második számú európai kupával, amelyben 2025-ös játéka alapján az aranyéremért küzdhet. A forduló előtt úgy állt mindössze három ponttal a PL-listavezető Arsenal mögött, hogy hetek óta hátproblémákkal küszködik világklasszis kapusa, Emiliano Martínez, s más kiváló képességű, válogatott labdarúgókat is régóta pótolni kell, mint Harvey Elliott, Pau Torres, Tyrone Mings és Ross Barkley – a kölcsönben az Aston Villában (is) szenvedő Jadon Sancho nem játszhat anyaklubja, a United ellen.

Unai Emery merítési lehetőségei így is sokkal jobbak, mint a méltatlanul silány kerettel vergődő Manchester Unitedé. Az elmúlt időszakban Morgan Rogers, Donyell Malen és Emiliano Buendía lépett elő a gólok és gólpasszok tekintetében, de a Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Ian Maatsen védelem is acélosabbnak tűnik, mint amit Ruben Amorim összeeszkábálhat vasárnapra. A manchesteriek csak abban bízhatnak, hogy messze legjobb futballistájuk, az elmúlt két mérkőzésen három gólt szerző és két gólpasszt adó Bruno Fernandes Birminghamben is a hátára veszi a csapatot. Máskülönben a pontszerzés is bravúr lenne.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, Vasárnapi mérkőzés
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)
Szombati mérkőzések
Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)
Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)
Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

17

12

3

2

31–10

+21

39

  2. Manchester City

17

12

1

4

41–16

+25

37

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8

33

  4. Chelsea

17

8

5

4

29–17

+12

29

  5. Liverpool

17

9

2

6

28–25

+3

29

  6. Sunderland

17

7

6

4

19–17

+2

27

  7. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5

26

  8. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4

26

  9. Brighton & Hove Albion

17

6

6

5

25–23

+2

24

10. Everton

17

7

3

7

18–20

–2

24

11. Newcastle

17

6

5

6

23–22

+1

23

12. Brentford

17

7

2

8

24–25

–1

23

13. Tottenham

17

6

4

7

26–23

+3

22

14. Bournemouth

17

5

7

5

26–29

–3

22

15. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3

20

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8

18

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10

16

18. West Ham

17

3

4

10

19–35

–16

13

19. Burnley

17

3

2

12

19–34

–15

11

20. Wolverhampton

17

2

15

9–37

–28

2

 

 

