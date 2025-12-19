Nemzeti Sportrádió

Szalah bocsánatot kért liverpooli csapattársaitól

2025.12.19. 19:32
Mohamed Szalah (balra) és Curtis Jones (Fotó: AFP)
Mohamed Szalah bocsánatot kért liverpooli csapattársaitól a két héttel ezelőtti nyilatkozatáért – árulta el a Sky Sportsnak Curtis Jones.

Az angol középpályás egy interjúban beszélt az Mohamed Szalahról, aki december 6-án nem lépett pályára a Leeds United ellen 3–3-mal végződött bajnokin, majd az újságíróknak adott nyilatkozatában Arne Slotot és a klub vezetőségét is bírálta, ami miatt a hét közepén, az Inter elleni BL-meccsre nem nevezte őt a holland szakember. Még azt is pletykálták, hogy az egyiptomi támadó januárban Szaúd-Arábiába szerződik.

Azóta csillapodtak a kedélyek, Szalah ismét játszott a Poolban, igaz, most néhány hétig az egyiptomi válogatott színeiben lép pályára az Afrika-kupán, így nem lesz ott a klubjánál.

Jones megvédte az egyiptomit, elárulta, Szalah elnézést kért társaitól.

„Mo a maga ura, aki őszintén elmondja a véleményét. Utána azonban a csapat előtt elismerte, sajnálja a történteket. »Ha ezzel bárkit kényelmetlen helyzetbe hoztam, attól bocsánatot kérek.« Ilyeneket mondott, ennyire figyelmes ember Mo” – mondta Jones a Sky Sportsnak.

A Liverpool szombaton 18.30-tól a Tottenham vendége lesz a Premier League-ben.

