Sorozatban negyedszer kapott ki az Atlético; vereséget szenvedett a friss Király-kupa-győztes is

Elche–Atlético Madrid 3–2

A 10. percben Nicolás González Rodri Mendozával kényszerítőzött, majd lőtt a kapuba, de nyolc perc múlva jött az egyenlítés, Tete Morente csúsztatása után David Affengruber pöckölt a jobb alsóba. Az első fél óra végén Thiago Almada gólhelyzetben történő visszahúzásért kapott piros lapot, az Elche pedig tizenegyest, melyet André Silva értékesített. Az Atlético is gyorsan egalizált, Nicolás González remek egyéni megoldás végén talált be, Affengruber már csak a gólvonalon túlról tudta kihúzni a labdát.

A 75. percben a vendéglátó kihasználta létszámfölényét, Affengruber centerezéséből André Silva lőtt a kapuba bal oldalába. Győzelmével az Elche nagy lépést tett a bennmaradás kiharcolása felé. A „matracosok” zsinórban negyedik tétmeccsükön kaptak ki, az előző nyolc mérkőzésüket tekintve pedig a hetedik vereségüket szenvedték el.

Real Sociedad–Getafe 0–1

A friss Király-kupa-győztes Real Sociedad a 14. percben könnyedén előnybe kerülhetett volna, ám a kezezés miatt megítélt büntetőt Brais Méndez kihagyta, a bal kapufáról kijött a labda. Az első fél óra végén pedig előnybe került a Getafe, Jon Gorrotxategi fejéről pattant saját kapujának bal felső sarkába a labda – öngól. Hiába támadott a baszk csapat, nem talált be, a kis madridi gárda pedig a sikerével megelőzte legyőzöttjét a tabellán.

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ – szerdai mérkőzések

Elche–Atlético Madrid 3–2 (Affengruber 18., A. Silva 33., 75. – az elsőt 11-esből, ill. N. González 10., 36.)

Kiállítva: Almada (30., Atlético)

Real Sociedad–Getafe 0–1 (Gorrotxategi 29. – öngól)

21.30: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Csütörtökön játsszák

19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

Kedden játszották

Girona–Betis 2–3 (Cihankov 7., Unahi 68. – 11-esből, ill. Roca 23., Ezzalzuli 63., R. Riquelme 80.)

Real Madrid–Alavés 2–1 (K. Mbappé 30., Vinícius Júnior 50., ill. Toni Martínez 90+3.)

Athletic Bilbao–Osasuna 1–0 (Guruzeta 16.)

Kiállítva: Jauregizar (90+1., Athletic Bilbao)

Mallorca–Valencia 1–1 (Samu Costa 49., ill. Sadiq 67.)