Nemzeti Sportrádió

Tizenegyesek döntöttek Tallinnban, Olaszország nyerte meg az U17-es Eb-t

M. B.M. B.
2026.06.07. 21:15
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Fotó: uefa.com
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olasz válogatott u17-es Eb belga válogatott
Az olasz U17-es labdarúgó-válogatott nyerte meg a korosztály Európa-bajnokságát, miután a tallinni döntőben 1–1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban legyűrte Belgiumot.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a torna két legjobban teljesítő csapata mérte össze tudását a tallinni döntőben. Mindkét fél csoportgyőztesként jutott be a legjobb négy közé, ahol az olaszok a spanyolokat (tizenegyesekkel), míg a belgák a franciákat búcsúztatták.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, s miközben az olaszok hajszálnyival veszélyesebbek voltak ellenfelüknél, gól nem született. A felek a fordulás után sem bírtak egymással, majd a hajrában felpörögtek az események. A 85. percben Noa Thomas Ojea Cobiella parádés egyéni megmozdulás után megszerezte a vezetést, majd a ráadásban Marcello Fugazzola egyenlített vitatott büntetőből – jöhettek a tizenegyesek.

Az első három sorozatban senki sem hibázott, a negyedikben viszont pont a belga gólszerző, Cobiella tizenegyesét védte Lupo – más kérdés, hogy olasz oldalon Rocca a kaput sem találta el. Az ötödik körben Tinus Moorthamer a keresztlécet döngette meg, Diego Perillo lába viszont nem remegett meg – története során másodszor nyerte meg a korosztály Európa-bajnokságát Olaszország.

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
Döntő
Belgium–Olaszország 1–1 (N. T. O. Cobiella 85., ill. Fugazzola 90+1. – 11-esből) – 11-esekkel 3–4

 

olasz válogatott u17-es Eb belga válogatott
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