Ismét meccs közben esett össze a pályán Christian Eriksen

A Wolfsburg középpályása a találkozó 66. percében, 2–1-es dán vezetésnél esett össze. A 34 éves középpályás azonnali orvosi ellátásban részesült, magához tért, és saját lábán, vastaps kíséretében hagyta el az odensei stadiont.

Ezt követően a mérkőzés játékvezetője, a norvég Sigurd Smehus Kringstad a 77. percben lefújta az összeacsapást, amely így dán sikerrel végződött – írja a meccsről tudósító bold.dk. A beszámoló szerint a helyszíni műsorközlő arról tájékoztatta a nézőket, hogy Eriksen a körülményekhez képest jó állapotban van – ezt időközben a dán szövetség (DBU) is megerősítette.

„Christian jól van, a saját lábán sétált le a pályáról. Úgy látom, hogy a pacemakere jól működik, pontosan úgy, ahogy kell. Rövid időre eszméletét vesztette, de hamar magához tért, és gyorsan lehetett is vele kommunikálni. A kórházban most további vizsgálatok várnak rá, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta a problémát. Állandó kapcsolatban vagyunk vele és a kórházban őt kezelő orvosokkal is. Christian arra kért, hogy tolmácsoljam: jól van” – idézte a szövetség dr. Morten Boesent, a válogatott csapatorvosát.

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

Mint ismert, Christian Eriksen már a 2021-es Európa-bajnokság Dánia–Finnország (1–0) csoportmeccsén is összeesett, miután megállt a szíve. Időközben defibrillátort ültettek be a szívébe, és 2022 márciusában tért vissza a válogatottba.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Dánia–Ukrajna 2–1 (Dorgu 13., Maehle 36., ill. Cihankov 44.) – a 77. percben Christian Eriksen rosszulléte miatt félbeszakadt