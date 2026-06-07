Nemzeti Sportrádió

Fodor Csenge: Saját magunkat vertük meg

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.06.07. 22:35
null
Fodor Csenge sem tudta leplezni a csalódottságát (Fotó: Török Attila)
Címkék
női kézi BL női kézilabda Szemerey Zsófi női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Albek Anna
A címvédő Győri Audi ETO KC 31–29-re kikapott a francia Metztől a női kézilabda BL budapesti final fourjának döntőjében. A mérkőzést követően Szemerey Zsófi és Fodor Csenge is értékelte csapata teljesítményét az NSO Tv kamerája előtt.

 

Kapcsolódó tartalom

Történelmi metzi siker Budapesten, elveszítette a BL-döntőt a Győri Audi ETO

Az MVM Dome-ban 20 022 néző figyelte a döntőt, ami világrekord-beállítás. Sarah Bouktit játékára nem volt ellenszer, így Albek Anna és Vámos Petra is BL-győztes lett.

Vámos Petra: Holnap ezzel az éremmel fogok felébredni

„Először a szurkolókkal közösen ünneplünk, aztán meglátjuk, mit hoz az éjszaka.”

Albek Anna: Nagyon érzelmes volt a családommal és a barátaimmal ünnepelni

A BL-győztes Metz átlövője azt üzeni a fiataloknak, merjenek nagyot álmodni.

„Bouktit-t nem tudtuk megállítani” – a visszavonuló Hagman szerint az MVP volt a Metz nyerőembere

Bruna de Paula is a francia beállót méltatta, és elismerte, az ellenfél jobb volt a BL-döntőben, mint az ETO.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
DÖNTŐ
METZ HB (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 31–29 (18–17)
Budapest, MVM Dome, 22 022 néző. V: Antics, Jakovljevics (szerbek)
METZ: Bundsen – Granier 3, GRANDVEAU 3, Ngombele, BOUKTIT 12 (2), AXNÉR 3, Valentini 2. Csere: Novotna (kapus), Albek 2 (2), Zaadi 1, Augustine 1, VÁMOS P. 3, Wajoka, L. Borg 1. Edző: Emmanuel Mayonnade
GYŐR: SAKO 1 – Hagman 4, Housheer 5 (1), STANKO 5, Lagerquist, DE PAULA 7, Fodor Cs. 1. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, V. Kristiansen, Elver 2, K. Jörgensen 2, Breistöl, Dahl 1, Hovden 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 9. p.: 5–8. 14. p.: 8–11. 18. p.: 12–12. 22. p.: 13–15. 25. p.: 15–17. 34. p.: 20–18. 37. p.: 22–21. 46. p.: 28–22. 51. p.: 30–24. 55. p.: 30–28
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Emmanuel Mayonnade: – Amikor tavaly júliusban elkezdődött az idény, nem számítottunk rá, hogy megnyerjük a BL-t. De megjöttünk Budapestre és kitűztük magunk elé, hogy mindenáron szeretnénk sikerrel venni az elődöntőt. Megnyertük, így jöhetett a Győr, amelyet az elmúlt években csak a Vipers volt képes legyőzni a döntőben. A lehető legjobban akartunk kezdeni, az első harminc perc után vezettünk is, és sikerült a hullám tetején maradnunk. Az utolsó tíz perctől nagyon tartottam, de csak megoldottuk.
Per Johansson: – Rendkívül jól kezdtük a meccset, tizenöt perc után tizenegy gólnál jártunk, mégis szoros volt az eredmény, mert a Metz rengeteg gondot okozott nekünk. Nem találtuk Sarah Bouktit játékára a megfelelő megoldást. A hajrában már kétségbeesetten próbáltunk visszajönni, de túl sokat hibáztunk, a Metz megérdemelten nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

A VÉGEREDMÉNY
Győztes: Metz Hb (Albek Anna, Yvana Atangana, Anne Augustine, Tyra Axnér, Lylou Borg, Sarah Bouktit, Johanna Bundsen, Manon Errard, Elea Ferdilus, Clemence Castets, Catherine Gabriel, Laura Godard, Nélya Goval, Léna Grandveau, Lucie Granier, Blandine Gros, Betchaidelle Ngombele, Sabrina Novotná, Laura Schneider, Xenia Smits, Chloé Valentini, Vámos Petra, Suzanne Wajoka, Grace Zaadi, edző: Emmanuel Mayonnade)
2. GYŐRI AUDI ETO KC (Linn Blohm, Kristine Breistöl, Ida-Marie Dahl, Bruna de Paula, Kelly Dulfer, Fodor Csenge, Helena Elver, Nathalie Hagman, Dione Housheer, Emilie Hovden, Kristina Jörgensen, Keceli-Mészáros Renáta, Veronica Kristiansen, Anna Lagerquist, Lukács Boglárka, Hatadou Sako, Tjasa Stanko, Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Bo van Wetering, Zákányi Janka, edző: Per Johansson)
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne Hb (francia)

A négyes döntő legértékesebb játékosa (MVP): Sarah Bouktit (francia, beálló, Metz)
Az idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, átlövő; Team Esbjerg, dán) 131 góllal

 

női kézi BL női kézilabda Szemerey Zsófi női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Albek Anna
Legfrissebb hírek

Oda az idény – Malonyai Péter jegyzete

Kézilabda
10 perce

Vámos Petra: Holnap ezzel az éremmel fogok felébredni

Kézilabda
1 órája

Albek Anna: Nagyon érzelmes volt a családommal és a barátaimmal ünnepelni

Kézilabda
2 órája

„Bouktit-t nem tudtuk megállítani” – a visszavonuló Hagman szerint az MVP volt a Metz nyerőembere

Kézilabda
2 órája

Ismét Reistad a női kézi BL-idény gólkirálynője, a Győrbe szerződő Bouktit a négyes döntő MVP-je

Kézilabda
3 órája

Történelmi metzi siker Budapesten, elveszítette a BL-döntőt a Győri Audi ETO

Kézilabda
4 órája

A CSM Bucuresti harmadszor lett bronzérmes a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
7 órája

„Leáll vagy én állítsam le?” – Crina Pintea szóváltásba keveredett egy román újságíróval a CSM vesztes BL-elődöntője után

Kézilabda
9 órája
Ezek is érdekelhetik